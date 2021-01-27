「大名行列」是諸藩的虛榮競爭！

雇用臨時工當假武士增加遊行人數

為數眾多的武士們的隊伍井然有序地前進。

當隊伍的隨從喊「退下〜退下！」時，路過的百姓都要跪在路邊，直到隊伍離開都不能把頭抬起來。在時代劇中「參勤交替」場景中的「大名行列」如此描寫。

但這其實是一個謊言。

第一，「大名行列」的隊伍在遊行時並非整齊列隊。

井然有序的隊伍展現出的威武和華麗只有在進到宿場町前的片刻。遊行山路或是農村時，武士們都是各自與志同道合之士結隊，按照自己的步調前進。

「傍晚前到宿場町前集合」

武士們從藩主那邊收到指令後，到集合時間之前都可以自由行動。

集合時間一到武士們會開始聚集，井然有序地排列後進到宿場町。武士們僅有在人群聚集的場所，才排列成井然有序的隊伍。

第二，「大名行列」會雇用臨時工，讓人數看起來很多。換而言之，雇用了臨時工充當假武士。

譬如，文政10年（1872年）加賀藩的「大名行列」人數總共為1969人，其中686人為臨時工。事實上有3分之1不是武士的紀錄。臨時工們的主要工作是搬運行李，在遊行中沒有擔任重要的職務，但多了686人充數，也是為了「壯大被看見的場面」吧。

臨時工被稱為「通日雇」。「通日雇」並非武士的身分，是由一家名為「六組飛腳問屋」的斡旋仲介業者派遣的。

江戶時代初期的「參勤交替」在各個宿場町都有臨時工，可以在當地雇用後，搬運行李到下一個宿場町。到下一個宿場町後，同樣雇用臨時工搬運行李到下一個宿場町。臨時雇用以接力的方式進行。

然而，接力的方法是在各個宿場町雇用臨時工，光是工資就增加了巨額的成本。因此，從藩地到江戶一帶可以隨行派遣臨時工的業者因而誕生。那就是「六組飛腳問屋」，派遣的臨時工就是「通日雇」。