「大名行列」是諸藩的虛榮競爭！歷史 文化
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雇用臨時工當假武士增加遊行人數
為數眾多的武士們的隊伍井然有序地前進。
當隊伍的隨從喊「退下〜退下！」時，路過的百姓都要跪在路邊，直到隊伍離開都不能把頭抬起來。在時代劇中「參勤交替」場景中的「大名行列」如此描寫。
但這其實是一個謊言。
第一，「大名行列」的隊伍在遊行時並非整齊列隊。
井然有序的隊伍展現出的威武和華麗只有在進到宿場町前的片刻。遊行山路或是農村時，武士們都是各自與志同道合之士結隊，按照自己的步調前進。
「傍晚前到宿場町前集合」
武士們從藩主那邊收到指令後，到集合時間之前都可以自由行動。
集合時間一到武士們會開始聚集，井然有序地排列後進到宿場町。武士們僅有在人群聚集的場所，才排列成井然有序的隊伍。
第二，「大名行列」會雇用臨時工，讓人數看起來很多。換而言之，雇用了臨時工充當假武士。
譬如，文政10年（1872年）加賀藩的「大名行列」人數總共為1969人，其中686人為臨時工。事實上有3分之1不是武士的紀錄。臨時工們的主要工作是搬運行李，在遊行中沒有擔任重要的職務，但多了686人充數，也是為了「壯大被看見的場面」吧。
臨時工被稱為「通日雇」。「通日雇」並非武士的身分，是由一家名為「六組飛腳問屋」的斡旋仲介業者派遣的。
江戶時代初期的「參勤交替」在各個宿場町都有臨時工，可以在當地雇用後，搬運行李到下一個宿場町。到下一個宿場町後，同樣雇用臨時工搬運行李到下一個宿場町。臨時雇用以接力的方式進行。
然而，接力的方法是在各個宿場町雇用臨時工，光是工資就增加了巨額的成本。因此，從藩地到江戶一帶可以隨行派遣臨時工的業者因而誕生。那就是「六組飛腳問屋」，派遣的臨時工就是「通日雇」。
「參勤交替」義務化之後，如何減少隨從是一大煩惱
第三，進到江戶後，遊行人數再度增加。
江戶入府是人群最密集的場所，也是「參勤交替」的亮點，所以需要更多的人力。因此，改為雇用稱為「渡者」的臨時工。「渡者」似乎是聚集在品川宿等地區，江戶入口處的驛站裡的一群人，他們身上並沒有任何行頭，所以讓他們穿上最簡單的服裝，教他們禮節，然後進入江戶府。
如此一來，愛好謠言的江戶人就會說：「那藩來遊行的人數超壯觀。」當其他藩的藩主聽到後會感到不能丟臉認輸，只好說：「我們要聚集更多人。」
就這樣，開始了無止盡的虛榮競爭。
另一方面，幕府為了抑制「參勤交替」的經費，實施了諸藩的隨行人數的限制。紀錄中最初的抑制措施是，寬永11（1634）年熊本藩的初代藩主細川忠利提出了改革案做為契機。
藩主細川忠利上呈的文書中，提到希望可以減少遊行人數。
內容寫道，「因為許多人被徵召遊行，國力因而疲累」。出支費用高的藩因而疲憊衰弱，希望可以減少人數以節省經費的開銷。
這項提案被接受採用，隔年寬永12年由三代將軍家光下達指令的「武家諸法度」中，載明了減少隨從人數及不造成人民的負擔。
如第1次連載所述，寬永12年的「武家諸法度」是第一個明確規定「參勤交替」的義務性。幕府在最初義務化的時間點，就已經指示要控制人數。儘管如此，隨從人數不但沒有減少，反而持續增加。
吉宗說到：「即使減少了隨從人數，之後也會馬上增加。」
到了享保6（1721）年，8代將軍吉宗明確地規定了人數，把削減政策往前推進了一步。
吉宗以石高制度（日本近世封建社會中的土地制度）為據，詳細記載了馬騎・步兵・臨時工等人數限制，如下表。
吉保6年吉宗所規定的「參勤交替」的人數規定
|藩的石高
|馬騎
|步兵
|中間臨時工
|1萬石
|3～4（騎）
|20（人）
|30（人）
|5萬石
|7
|60
|100
|10萬石
|10
|80
|140～150
|20萬石以上
|15～20
|120～130
|250～300
吉宗在≪御觸書寬保集成≫中規定了人數。其特點是按照石高的比例來規定隨從人數。根據江戸東京博物館≪參勤交替: 巨大都市江戸的成立≫製成
但是，享保的改革案背後有一個故事。
提議減少隨行人數的是吉宗的智囊，儒學者室鳩巢。在鳩巢所撰寫的≪兼山麗澤秘策≫中，吉宗對於鳩巢的提議是這樣說的。
意譯如下，「你（鳩巢）不了解武士。即使下達嚴格的規定，隨行人數也不會輕易減少。當我在紀州（和歌山）時，已經採用減少隨行人數的政策，但過了一年，因為人力上的需求，最終又恢復到原本的人數。所有的諸侯都一樣。」
即使下令減少隨行人員，人數終究還是又增加。
吉宗的這番話暗藏了武家注重的門面。哪個藩如果有整齊浩大的「大名行列」，在江戶過著奢侈的生活，其他的藩也不得不跟著模仿。為此，必須增加人數。這就是武士的尊嚴……。
無法只視為無聊的尊嚴而一笑置之。
這種虛榮和體面，在現代日本依然存在。
標題圖片：長州藩第13代藩主·毛利敬親率領「參勤交替」的隊伍在進入江戶，通過高輪附近的錦繪情景。據說總人數有1000人，隊伍前鋒的武士威風凜凜的樣貌。但無法確認隊伍末端的人。後面應該有臨時工「通日雇」和「渡者」，並且可能誇大了豪華絢爛的部分。《溫故東之花第4篇舊諸侯參勤御水府之圖》（國立國會圖書館收藏）