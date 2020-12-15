稚子的災殃──廣島核爆相關設施參觀記

李琴峰的扶桑逍遙遊

人類史上第一座被投下核彈的城市──廣島，是日本在第二次世界大戰中決定敗戰的首要事件，其日文發音「Hiroshima」成為日本人從小耳熟能詳之詞，也是臺灣乃至世界認識日本及理解二戰的關鍵之地。以日文進行創作的臺灣作家李琴峰，坦言「既非核爆受害者，也未曾經歷戰爭，不過就是個路過的旅人」，透過其視點寫下首次造訪廣島的所感所想。

一無所知的廣島 10月中旬的廣島，晴空萬里，秋高氣爽，天空藍得澄澈，雲朵也純白如絲棉。夏天還留著些許餘韻，陽光刺眼得有些不似秋天，毫不保留地成片灑落，白天穿一件短袖衣服也已充足，氣溫恰到好處，既不熱得使人冒汗，也不涼到需要外衣。如此適合觀光的天氣，實在罕見。 從未到過廣島的我，理所當然對這片土地一無所知。廣島曾是重要軍事基地，是被六條河川環繞的水鄉澤國，至今仍有路面電車行駛，舉世聞名的世界遺產嚴島神社也在此處──這些都是旅行前做功課時才獲得的知識。此前我對廣島的唯一印象，不外乎這是一座曾遭核爆的城市，如此而已。就連核爆的相關知識我也記得不甚清楚，若有人問我廣島和長崎誰先被炸，或是兩者的地理位置如何，我還真沒信心能正確回答。過去或許曾查過相關資料，但這些與眼前生活無關的知識，總是時間一過便逐漸淡忘。總而言之，在旅行前，我對廣島幾乎可說是徹底無知的。 「原爆ドーム（原爆圓頂屋）」這個日文詞倒是認得。仔細想來，這個與「東京ドーム（東京巨蛋）」、「台北ドーム（臺北小巨蛋）」長得頗像的詞本身就有些奇妙，不知道的人看到這詞，腦中浮現的恐怕是像巨蛋球場那般宏偉的建築物。我就是如此──我本來還以為，那是一棟展示核爆相關資料的圓頂宏偉建築，所以才叫做「原爆ドーム」的。唉，多麼無知。

各位看官請容我辯護幾句：最初得知「原爆ドーム」這個日文詞，是高中時代上日文補習班時學到的。當時我參加旅行團到北九州旅遊，日文老師聽說了，便問我都去了哪些地方，我以蹩腳的日文回答「原爆」後，老師便反問：「是原爆ドーム嗎？」，這便是我認識這個詞的契機。也就是說，就連當時的日文老師也把位於九州北部長崎的原爆資料館，與位於廣島的原爆圓頂屋搞混了。受到她的影響，十幾年來我一直以為自己去過的長崎原爆資料館，就是所謂的「原爆ドーム」。我們對於語言詞彙的誤解，若沒有機會意識到自己的錯誤，那錯誤往往便會一直跟隨著我們，實在令人可怖。事實上，長崎的原爆資料館就真的有個圓形屋頂。 在長崎原爆資料館都看了些什麼，我現在已經記不清了，唯一還有印象的就是著名的和平祈念像，以及到處裝飾著的千羽鶴（紙鶴）。畢竟那趟旅程距今已經十多年，又是匆匆忙忙走馬看花的旅遊團行程，加上以我當時的日文能力，館內的解說牌肯定也是看得一頭霧水。找了找當時的照片，資料館內的照片一張都沒有，大概當時館內是禁止拍照的（我還算是個守規矩的好小孩）。所以旅行廣島時我並不具備什麼背景知識，正因如此，才留下了深刻印象。 要寫廣島核爆，並不容易，畢竟作為人類史上第一座被丟下核彈的城市，過去已經有無數核爆受害者，以及其家人、遺族、後代，以各種形式將核爆體驗記錄下來，傳承至今。而我既非核爆受害者，也未曾經歷戰爭，不過就是個路過的旅人，這樣的我對於廣島核爆，不論如何書寫自身感觸，看在相關人士眼中，只怕仍免不了冒昧陳腐之譏。然而，看到原爆資料館裡展示的種種悽慘哀切令人不忍卒睹的資料時，能夠無動於衷而全無感觸的人，恐怕仍在少數。而不巧地，作家正是一種不將感觸化做文字寫下便不願善罷甘休的麻煩生物。對於核爆，今後我大概也沒其它機會寫了，所以還祈各位看官，恕我撰此一文。 親眼看到原爆圓頂屋，我才了解那並不是「展示著核爆相關資料的圓頂宏偉建築」。那本是一幢名為廣島縣產業獎勵館的建築，核彈投下時，這幢建築離爆炸中心很近，卻未完全毀壞，建築中央的圓形屋頂骨架及周遭的牆壁殘存了下來。後來戰後復興期間，圓形屋頂骨架聳立在一片焦野之中，相當顯眼，不知何時開始，當地居民便習慣稱之為原爆圓頂屋。也就是說，原爆圓頂屋是被核爆破壞的建築的殘骸。

Little Boy與禎子 Little Boy。人類為大量殺人兵器所取的這類代碼，總令我感到有股惡趣味。小男孩，或者乾脆翻譯成稚子。其它還有丟在長崎的那枚核彈叫「Fat Man」，胖男人。有胖男人，當然就有瘦男人，「Thin Man」（這枚核彈被研發出來，不過沒有使用）。總之，在人類的歷史上，有權力對人類進行大量屠殺的，以及實際進行過大量屠殺的，無一例外，全是男人。那裡從來沒有女人身影。 為廣島帶來核爆之災的稚子，以強烈的輻射線、灼熱光線與衝擊波，奪走了許多稚子的生命。佐佐木禎子便是其中一人。核爆時禎子才2歲，雖然身受核災，卻未有身體上的不適，健康成長。她擅長體育，小學裡還當過接力賽跑選手。然而小六那年，她突然白血症病發，1年後便過世，得年僅12歲。在她死後，同學希望「能為禎子做點什麼」，便展開了「原爆之子像」銅像設立運動。這座銅像在2年半後終於完成，以禎子為原型，至今佇立於和平紀念公園內。銅像下方石碑上刻著文字，寫著：「這是我們的呼籲 這是我們的祈禱 為了在世上創造和平」。 在原爆資料館裡看到禎子以及「原爆之子像」那美談般的故事時，我感到一股細微而無以名狀的違和感。除了禎子之外，不幸殞命的孩子當然不在少數；再者，因此種前所未有的災殃而失去生命，不論是不是孩童都令人唏噓，其生命不應有輕重之分。然而，未能長成大人便夭折的孩童，這類故事似乎特別容易刺激人類的同情心，而為了記憶某些重大災禍，人們便會在孩童的死亡上──多是惹人憐惜的少女的死亡上──尋求某種象徵意義。在納粹大屠殺中擔任此種角色的，是寫下《安妮的日記》的安妮；而在廣島核爆中，那便是佐佐木禎子。如此，少女們成為莫忘災殃、祈願和平的象徵，但我總覺得，作為象徵而存在的少女，已經與她們所實際活過的人生失去了關聯，而僅僅成了某種被賦予意義的符號。

原爆之子像（筆者攝影）