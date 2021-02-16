百人一首跟風之旅：和歌因緣之地探訪記

李琴峰的扶桑逍遙遊

李琴峰學生時代曾玩過競技歌牌，本身也是動漫《花牌情緣》的粉絲，本文為其造訪滋賀縣近江神宮、奈良縣龍田川等百人一首因緣之地的遊記。百人一首中，李琴峰最喜歡的是藤原義孝所作的「憶往日兮生何惜，為逢紅顏命可拋，今為君故兮欲遐期」，詩中傳達戀情的方式在中國古典詩詞裡頗為少見，可說是相當日本式的發想。