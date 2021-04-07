力所能及的秘境‧祖谷──初訪四國‧之一

李琴峰的扶桑逍遙遊

新冠疫情之中，日本政府發布首次緊急事態宣言後的半年之內，李琴峰深居簡出，偶有外出也不過是去藥局、大賣場或超市，開會、受訪、演講等工作都改為線上進行。所謂的「自肅生活」結束後，李琴峰便前往日本三大秘境之一的祖谷旅行。如今的祖谷已有公車通車，還有土產店與小食堂，這樣的地方還能叫做秘境嗎？這個疑問姑且先擱在一旁，此地新鮮而冰涼的空氣，以及碧綠的河川奔流，的確滿足了李琴峰對旅行的渴望。

從自肅生活稍獲解放 即使如此，對已經待在家裡半年以上，無論開會、受訪、演講都改為線上形式的我而言，能外出旅行便已是謝天謝地了。過去半年之中，我一味悶在那間獨居的小房間裡，偶有外出也不過是去藥局、大賣場或超市而已，因此整個身心靈都在渴求著陽光的香氣、樹木的綠意，以及廣袤的海洋與奔流的河川。反正政府也砸下大筆稅金辦了旅遊振興補助方案，不用白不用。 滿足我此種身心渴求的，便是日本三大秘境之一，位於祖谷地區的大步危（Oboke）與小步危（Koboke）。若不看漢字，這兩個地名還讓人以為是大呆瓜和小呆瓜（呆瓜＝boke）呢，但其實這裡的boke由來眾說紛紜，其中之一是說它是來自日文古文「hoki」一詞，意思是面向溪流的斷崖。話說回來，所謂「三大○○」這東西，究竟是由誰在何時、如何決定的，往往並不可考，其中可疑者甚多，但此時深究這個也太煞風景，姑且擱下。

實際上，這個秘境的確很美。由四國的一級河川吉野川堆積形成的德島平原，其形狀狀似一個「＜」符號，而德島站所在的德島市便位於吉野川入海口，也就是「＜」張得最開之處。從德島站搭乘電車再轉車，一路向西，朝向「＜」的尖端前進，大約一個半小時便能抵達大步危站。途中從車窗看出去的風景已頗為壯觀，從阡陌田地星星點點的平原逐漸遞嬗為山嶺景色，有時電車沿山而行，山坡地表眼看就要逼近眼前，下一個瞬間視野卻豁然開朗，可見碧綠溪流在遠處流淌。從車窗風景便可得知，電車正在逐漸駛離市鎮，前往深山。下了車，月台兩旁被蓊鬱群山圍夾，那些山巒層層疊疊，在微陰的天空之下連綿而至視線遠方，山坡斜面上偶爾可見稀疏人家與店家。一邊極目四望，一邊將高處特有的新鮮而冰涼的空氣吸個滿懷，便彷彿拂拭心鏡一般，胸中一片澄明，那些悶在家裡的無趣生活中堆累出的鬱塞之氣，當下便消失得無影無蹤。 大步危指的是位於吉野川流域的溪谷及其周邊地區，若單指溪谷，也可稱大步危峽。這座溪谷是吉野川的激流耗費數千萬年歲月沖刷切割而成，河川兩岸是陡峭絕壁，各色奇岩怪石密集林立。我事先查知此處有具百年以上歷史的遊艇可以搭乘，便決定搭搭看。

