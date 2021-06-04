香川的天空與海洋──初訪四國‧之三

李琴峰的扶桑逍遙遊

一千數百年前，曾到唐代中國留學，後在日本開創真言宗佛教的得道高僧‧空海，據說便是在四國的洞窟中悟道的，他從那座洞窟看出去，眼前只見天空與海洋，因而定法號為空海。李琴峰初訪四國之旅的尾聲，眼前所見也就是天空與海洋。天空和海洋串起的時間之流，令讀者心嚮往之。