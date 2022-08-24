我是個沒有故鄉的人——漫步鹿兒島市

李琴峰的扶桑逍遙遊

在明治維新裡貢獻甚鉅的「維新三傑」中，西鄉隆盛與大久保利通兩人都成長於薩摩藩，也就是今天的鹿兒島。對鹿兒島這塊土地而言，明治維新那段歷史，是驕傲，是歸屬，也是一大觀光資源。但走在鹿兒島市，李琴峰感受到的並非思古幽情的感動，而是一陣落寞－－一個無法擁有集團歸屬感的個體，映照自身認同的孤獨之旅。

薩摩風土培育幕府末期維新志士 立於甲突川畔朝海眺望，灰煙自櫻島火山口裊裊升起，與天上烏雲匯流，霧濛濛罩住了整片天空。

從甲突川遠望櫻島 Ⓒ李琴峰 不愧是明治維新時期大肆活躍的古薩摩藩，鹿兒島市中心四處零星散布著維新志士相關景點，每走幾步路便可遇到銅像、出生地、死歿地、紀念碑等等，鹿兒島中央車站站前廣場也建有名為「年輕薩摩群像」的銅像群，相當醒目。沿著市內主要河川甲突川河畔，有一條名為「歷史小徑」的散步小路，走在小路上，四處可見刻有島津忠良〈iroha和歌〉47首的石柱，以及許多介紹薩摩歷史風土民情的解說牌。歷史小徑的一角，有一棟展示著薩摩藩與明治維新歷史的設施，名為「維新故鄉館」。

西鄉隆盛生誕之地（左）與自盡之地 Ⓒ李琴峰 鹿兒島（薩摩藩）位於日本本土最南端，正因其具有地利之便，能透過海上交流接觸外國文化、思想、知識與技術，才得以在明治維新的歷史舞台中扮演重要角色。實際上，許多與海外相關的歷史事件都在薩摩藩發生，比如鐵砲傳入種子島、沙勿略來訪，以及支配琉球等等；也有許多薩摩藩藩主，都對蘭學等西洋學問頗具興趣。 1853年黑船來航後，1854年《日美和親條約》簽訂，江戶幕府被迫開國，帶給日本上下巨大震撼，1858年不平等條約《日美修好通商條約》的簽訂更是引發極大反彈聲浪，使得反對開國的尊王攘夷運動聲勢如日中天。部分尊王攘夷派人士在「安政大獄」中被大老井伊直弼鎮壓問罪，但井伊自己也在「櫻田門外之變」中慘遭暗殺。其後展開的，便是戰爭與同盟、謀略與暗殺的血腥歷史了。 薩摩藩原先是高唱攘夷的，但在1862年發生了「生麥事件」，薩摩藩人殺傷了幾名英國人，導致隔年與英國開戰（薩英戰爭）。薩摩藩在這場戰爭中見識到西方列強的實力，知道攘夷是不可能的，於是轉而專注討幕。不只如此，俗話說不打不相識，薩摩和英國竟然要好起來，在英國的協助下，薩摩違反幕府鎖國禁令，以藩費偷偷派遣留學生造訪西洋（後來成為首任文部大臣的森有禮，以及東京大學前身東京開成學校首任校長畠山義成也在留學生之列）。1866年薩長（薩摩藩與長州藩）同盟成立以後，幕府展開第二次長州征伐，此時長州藩之所以能獲勝，也是因為背後有英國援助之故。堂堂幕府竟然打輸小小一個長州藩，從此之後，幕府威信一落千丈。

受到歷史洪流玩弄的西鄉隆盛與大久保利通 談起薩摩出身的維新志士，大概沒有比西鄉隆盛和大久保利通更著名的了。這兩人幼時都住在加治屋町，在「鄉中教育」制度中成為好友。西鄉在薩摩藩曾多次獲罪流放外島，都是大久保替他向藩政府說情，請求原諒。幕府末期，兩人為創立新政府而共同努力，1867年王政復古後也都成為明治新政府的重要人物，活躍一時。

大久保利通銅像 Ⓒ李琴峰 然而，1871年派遣的遣歐使節團（岩倉使節團），大久保參加了，西鄉則留守日本，這為兩人日後的友情裂痕埋下了遠因。1873年，兩人在要不要對朝鮮派兵一事上，意見產生對立，親眼見過歐美現代文明的大久保主張應該優先治理內政，而西鄉則主張應該出兵。兩人最終決裂，西鄉於1874年罷官歸鄉，回到鹿兒島，在故鄉設立私學，培育後進。3年之後，1877年，一群對新政府懷恨在心的鹿兒島士族簇擁西鄉起兵，西鄉於是發動西南戰爭，並在8個月後兵敗自刃。碰巧的是，就在西鄉自盡的隔年，大久保也在東京遭到暗殺過世。兩位昔年摯友受到劇烈變化的時代所擺弄，而被迫互相殘殺，這樣的人生實在太過戲劇化且賺人熱淚，因而多次成為歷史小說與電視劇的題材。 受到正向傳述的明治維新 然而漫步鹿兒島市區，四處探訪史蹟時，我所感受到的與其說是思古幽情的感動，反而比較像是一種落寞──明治維新的歷史，在這塊土地上總是以過度正向的方式受到傳述。

從摩天輪眺望鹿兒島市區與櫻島 Ⓒ李琴峰 比如有許多解說牌都提到，除了西鄉與大久保外，村田新八、東鄉平八郎、山本權兵衛等等，幕末時期的薩摩之所以出現那麼多偉人與重要人物，主要原因之一該歸功於當地盛行的「鄉中教育」。鄉中教育是薩摩藩獨有的青少年教育體制，沒有老師，而是由住在同一個地區（稱為「鄉中」）裡的年長者負責指導年幼者。青少年被分為6歲至15歲的「稚兒」、15歲到25歲的「二才」，以及25歲以上的「長老」（年齡都只是大致劃分），各自擁有不同的任務與角色。 在這樣的教育體制中，上下關係極為嚴格，年長者所說的話便是絕對，不允許反駁與辯論，用現在的話來講，大概相當於日本所謂「體育會系」的感覺。理所當然地，當代體育會系的組織中常可觀察到的那些問題：霸凌、職權騷擾、毅力論、精神論等等，當時想必也不可能沒有。再說了，這樣的教育體系中，只有男性能接受教育。然而鹿兒島解說鄉中教育的方式，只是一味將其美化為創造「日本現代化原動力」的制度並予以肯定，而未曾以批判視角審視其可能有的問題。此外，對於蝦夷地（北海道）的開拓，也只強調拓荒者的功勞與苦勞，而未談及阿伊努民族（日本的原住民）所受到的影響。歷史總是一體兩面，敘事者往往只刻意挑選其中一面來述說。 不過這其實也是理所當然的，畢竟對鹿兒島這塊土地而言，明治維新那段歷史，是驕傲，是歸屬，也是一大觀光資源，當然只能正向傳述。