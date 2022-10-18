到達不了的地獄──環遊櫻島

李琴峰的扶桑逍遙遊

在這座可能轉瞬間便使一切灰飛煙滅的活火山上，人們日常起居、飲食臥坐，建構著屬於他們的人際關係。在櫻島這塊不可思議的土地，李琴峰試圖前往「地獄」，卻發現「地獄」早已無法前往──。

3天噴發1次的火山 櫻島並非賞櫻名勝。其實，櫻島根本不是島。 從鹿兒島港搭乘郵輪，15分鐘便能抵達櫻島港，船費是先搭船後付費，頗為罕見，但還有更稀罕的──這郵輪竟是24小時營業！白天大約15分鐘便有1班出航，即使是深夜，每小時也都有1班。即便是東京的公車地鐵，也還做不到24小時營業呢。 櫻島堪稱日本最有名的火山，即使是住在東京的我，防災app也時不時會傳來櫻島火山噴發的消息，網路新聞也偶爾能看到「櫻島爆發式噴火」的標題。根據統計，2021年櫻島共噴發了145次，其中有84次是「爆發式噴火」。換句話說，櫻島平均每3天就會噴發1次。在火山活動如此頻繁的地區，竟還有人類居住，這本身就是一件不可思議的事。 登陸櫻島不久，我便碰到了一件小事，足以令我感受到火山地區的特徵。為了方便行動，我到港口附近的租車店，打算租一台機車，此時，年約60多歲的男性店主突然問我：「妳常騎機車嗎？」 我不知道他為何有此一問，只得曖昧地回答：「嗯，算吧，算常騎吧。」 「櫻島車禍很多喔。」店主說：「火山噴出的火山灰積在道路上，路面就容易打滑，騎不慣還是不要騎比較好。」 「前陣子才剛發生一件車禍， 2台機車對撞，死了人的。」站在店主身旁的女性，大概是店主的妻子，也跟著幫腔。 「真那麼危險啊？」我有些驚訝地問。 「不習慣就危險囉。我們店裡本來有6台機車，其中就有4台是撞壞的，所以現在只有2台能借。」 聽了這話，我不免有些膽戰心驚，只好安全第一，放棄騎機車決定乖乖搭公車。後來想想，我曾騎著電動機車在緬甸蒲甘那塵土飛揚的泥沙路上奔馳，也沒出事，蒲甘都沒事了，櫻島應該也出不了什麼意外吧。但話又說回來，畢竟這還是我第一次造訪火山地區，還是謹慎些好，畢竟櫻島我要來幾次都行，但命只有一條。 櫻島明明不是賞櫻勝地，又為何叫櫻島（Sakurajima）？關於櫻島地名，歷來有許多說法，其中有2個可信度較高：其一是「地名語源說」，主張「櫻島」一詞詞源為「sa、kura、jima」，其中「sa」為詞頭，沒有意義，「kura」是「斷崖、崩壞後的山谷，或是具險峻斜坡的山」，「jima」就是「島」了，按照這個說法，其實和櫻花就沒有任何關係。另一種說法是「文明噴火說」，主張歷史上文明時代發生大規模火山爆發（1471～1476）時，火山口昇起的煙霧使人聯想到櫻花樹，降下來的浮石飄在海面上，又像是櫻花花瓣，因此這裡才被取名為「櫻島」。這2種說法孰是孰非，還沒有定論。

熔岩上的神社 從港口步行數分之遙，有一座「月讀神社」。日本史書《古事記》中，伊邪那伎命從黃泉國度返回現世，為祛除身上沾染的汙穢而在水邊進行淨化儀式。當他清洗左眼時，天照大御神誕生了；清洗右眼時，月讀命誕生了；清洗鼻子時，建速須佐之男命誕生了。天照大御神為太陽神，司掌高天原；月讀命為月神，司掌夜之國度；建速須佐之男命則司掌大海。這三尊神祇合稱「三貴子」，本來應該是同樣尊貴的神祇，但不知為何，月讀命在《古事記》中幾乎沒有戲份，是尊位份崇高卻存在感薄弱的可憐神明。櫻島港口附近竟有一間神社是祭祀這尊可憐神祇的，這激起了我的興趣。我爬上石階，走入神社內。

月讀神社正殿©李琴峰 神社境內不見絲毫人影，白色鳥居與朱紅正殿，看起來與尋常神社沒有二致。境內解說牌上寫道：「根據鄉土傳說（中略）月讀命出生之地便是櫻島」，我這才理解為何此處會有月讀神社。解說牌還有後文：「大正三年一月十二日火山大爆發之際，社殿並神社土地悉遭熔岩掩埋，遂將神體暫時遷至同村武區，又於昭和十四年十一月於此地著手營造新社殿，並於隔年十五年八月四日遷至此處。」 簡而言之，月讀神社原本並不在這裡的，是因為大正3年（1914年）發生的火山爆發導致原本的社殿遭到掩埋，才遷移至此處。不只如此，現在的月讀神社也是建在大正期大爆發時流出的熔岩之上，而熔岩之下，有數座村落遭到掩埋。 也就是說，現在我雙腳所踩的土地之下，其實埋著100多年前慘遭火山爆發滅頂的村莊。 往境內又走幾步，便有一座刻著高濱虛子俳句的石碑，那俳句是這樣寫的： 「熔岩掩埋處，秋風徒吹拂。」 在那曾將整座村莊吞沒的熔岩之上，唯有秋風仍年復一年地吹過此地。

高濱虛子句碑©李琴峰 大正期大爆發，火山灰飄到俄國 大正期發生的火山爆發，在歷史上算是規模極為巨大的，煙霧噴到8000公尺的上空，據說火山灰還隨風飄到了俄羅斯的堪察加半島。櫻島位於九州，火山灰還飛到俄羅斯，等於是橫跨了整座日本列島。當時火山噴出的物體重量高達30億噸，若將人體體重平均以70公斤計算，30億噸等於是地球總人口重量的5.6倍，這規模的確超乎想像。原本櫻島的確是一座「島」的，但就因為這場火山爆發，熔岩流凝固後，使得櫻島與大隅半島接壤，如今的櫻島，已經不是島了。 從100多年前開始，櫻島便不再是一座島。

海岸景色頗為粗獷©李琴峰 如此規模巨大的火山爆發，想必死傷人數也相當可觀，但現實卻並非如此。大正期火山爆發導致35人死亡、23人行蹤不明，以及112人負傷，但這些人大都不是櫻島居民。或許是因為櫻島居民早就習慣了火山活動，因此在火山爆發前，許多人便已搭乘自家船隻避難去了，大部分的死傷者反而是鹿兒島市的人，是因為火山爆發引發地震，震倒建築物，才導致的災情。 看著眼前風光明媚的櫻島，實在很難想像此地曾發生那般風雲色變的天災。路旁矮籬開著粉色杜鵑花，海邊散步道上芒果樹迎風屹立，散步道旁有使用地熱打造的泡腳溫泉，幾名觀光客坐在那邊悠閒地泡著腳。站在岸邊朝海面上眺望，對岸鹿兒島市的市中心風景隱約可見。但就連眼前這片名為錦江灣的海，也是2萬9千年前的火山爆發導致地盤塌陷，才形成的。

路旁矮籬開著杜鵑花©李琴峰