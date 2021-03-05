走訪奮鬥於不實風評被害的福島農業現場

震災10年，東北・福島與臺灣

福島縣原本是日本屈指可數的農業縣，卻因為核災遭受不實的「風評被害」，良好形象受到嚴重打擊。福島縣該如何面對此後遺症，打造福島農業的新未來呢？筆者前往當地，走訪了持續在福島努力的人們。

冬季是福島縣會津一帶的釀酒繁盛期，蒸米的蒸氣氤氳。年輕的釀酒師忙著搬運剛蒸好的酒米，不論是哪個釀酒廠，一到冬天都非常忙碌，當地具代表性的老字號「大和川酒造」（喜多方市）也不例外。淺嚐一口剛釀造好的酒，一入口那吟釀的清香立即在口中擴散開來。福島的美酒至今仍閃爍美麗光芒。

是福島的水與米釀造出如此的美酒呀。但是，這樣的佳話卻因為福島第一核電廠事故而其安全性被社會遭受疑慮。會津與福島第一核電廠相距約120公里，與東京到靜岡沼津間的距離差不多，若與東北地區其他地方相比，該距離比核電廠到仙台市的距離還遠，到山形市則大概是等距。但是會津卻因為位在福島縣，而成為被避諱或規範的對象之一。「如果核電廠的名字不是取做福島第一核電廠就好了。冠上了縣名的核電廠幾乎是沒有的」，此次採訪有不少人對於此事做了如是感言。

水質和氣候都適合造酒的會津 「喜多方一帶有10間造酒公司，以地方為單位來看的話，喜多方應該是全國第一密集的吧。畢竟這個人口4萬人的都市裡就有10間酒商呢。」

佐藤和典社長很有自信地介紹。大和川酒造是從關西的大和川流域一帶移轉到會津的酒藏，可從創業230年持續使用的商名窺見其歷史。優良水質、產米地區、寒冷氣候，對於造酒者來說會津是齊聚三大條件的絕佳地區。會津的水屬於軟水，與關西一帶被稱作「女酒」的京都伏見的酒相仿。大和川酒造的酒也因為其滑順溫和的口感而征服了許多愛好者，也常獲得日本全國新酒評鑑會的獎項。此外，該公司也設立了農業法人，栽培專門給酒造業者使用的酒米。 大和川酒造也參與了日本全國地酒商所組成的「地酒JAPAN」，很早之前一起進軍過台灣市場。除了主要品牌「彌右衛門」，為了讓台灣人較好記憶，特別為台灣市場打造了新品牌「良志久」。震災前，該品牌在台灣的銷售順利成長，在台灣的和風居酒屋裡，我也曾經喝過良志久。



台灣曾是海外銷售冠軍 佐藤社長表示，「台灣是日本以外地區的銷售冠軍，高占敝公司銷售額的一成。台北和高雄等都市擁有許多支持者，原本想乘勝追擊加強其他城市的宣傳，卻遇到了震災。」 福島縣的日本酒連續8年在日本全國新酒評鑑會獲得最多的金獎，在福島各式品牌中算是相當自豪的業種。但是，震災後卻反而成為致命傷，目前在台灣持續舉辦各式活動，期望能扳回一城。 佐藤社長在酒藏前認真地表示，「日本食品在走進全世界的市場中，日本酒也有相當的成長空間，雖然有將近一年無法出口至台灣，但現在總算恢復到過去的水準。競爭對手也不少，但我們仍很期待在台灣的發展。」 但是，像日本酒一樣能出口至日本以外地區的農產品並不多，其中最深受打擊的是，農業縣福島最自豪的水果。 在福島市郊外山麓有一間「ABE果樹園」（株式會社ABE Fruit），主要生產的水果為蘋果。採訪時他們介紹了一個稱作「高德」品種的蜜蘋果，用糖度計照射時，放射出了明亮奪目的光，入口則黏彈有嚼勁。如果不說可能會以為是鳳梨，那美味完全顛覆了原本對於蘋果的觀念。

前進泰國開拓市場 原本這間農園只有種植一般的蘋果，阿部秀德社長在接下家業時，整個果園僅只有一棵高德的樹。之後用嫁接法繁植，總算成為了農園的主力商品。在百貨公司販賣時，總是馬上銷售一空，目前沒有舖貨到超市，而是透過網路直接販售，回購率超過九成。 但其實要栽培高德不簡單，相當地費工，也很難抓準收穫時期。而且越小顆的反而蜜越多、更甜，一般對於蘋果的印象是又大又圓，但高德比我的拳頭還要小，價格卻是ABE果樹園生產的「信濃甜」品種的一倍以上。目前此品種在海外相當受歡迎，2019年出口了100公斤至泰國，2021年預計會出口350公斤，據說會直接運到百貨公司或者富裕族群的手中。 阿部社長對於進軍海外的好處如此表示，「出口到海外的話，價格會高，但對於病蟲害的管制也比較嚴格，因此需要工作人員做好品質上的把關，進而能提高整體的水準。」

拿著自家蘋果的阿部社長 台灣原本是福島主要的水果出口地區 我們也取得了「亞洲良好農業規範」（Asia Good Agricultural Practice）的認證，證明農產品的安全以及其妥善的生產方式，期待台灣或韓國等大市場能解除制裁，增加出口至亞洲的數量。能夠征服比日本還注重品質的地方，自然也能強化在日本的信用。 但是，發現不實風評在海外比日本還來得嚴重。 「真正遭受不實風評的是在海外呀。一聽到日本或者福島，就馬上被拒絕，因為對方會聯想到防護衣。也曾經在舉辦販售活動時，一提到福島，人們就紛紛散去。大概是震災後的第三年這個現象才漸漸有改善。但是我還是一直想要進軍海外，在海外獲得肯定即能強化品牌力。」 我們無法決定海外的人是否會買單，或者不實風評何時會收尾。在福島從事農產品相關業者的人們多半這樣表示，這應該是撐過十年歲月所積累出的心境吧。在那之前，能做到的我們就盡力去做。採訪過程中能感受到福島人們的決心。 對於福島縣來說，台灣曾經是水果出口最重要的對象之一。特別是水蜜桃最有人氣，震災前每年都至少出口70噸。台灣有相當多日式餐廳，也很信任日本的農產品與海產品。對於福島的農漁業者來說，失去台灣市場是相當大的打擊。在能夠重新出發的解除管制的那天來臨前，需要好好地緊守隨時能出口應對的體制。