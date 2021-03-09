日本駐臺人員的自行車環島體驗〜感謝臺灣對東日本大地震的援助

震災10年，東北・福島與臺灣

由日本地方政府駐臺人員組成的隊伍在2020年12月22～30日，展開為期9天的自行車環島之旅。近幾年，臺灣的環島風氣蔚為流行，是一種以不同的交通手段沿著長約1000公里的海岸線環繞一圈的旅行形態。然而，自行車環島其實是非常艱難的磨練，為什麼這些人還是勇於挑戰，是想要傳達什麼樣的訊息呢。本文介紹從群馬縣水上町（MINAKAMI；位於群馬縣最北端）外派到臺南市政府的駐臺人員──阿部真行的環島體驗，他也是全程參加的成員之一。

為了感謝震災援助與促進交流 自行車環島活動的發起人是和筆者同樣身為「日本地方政府駐臺人員」之一的靜岡縣駐臺辦事處處長宮崎悌三，在他的號召下得以成行。去年受到新冠肺炎疫情的影響，我的工作內容也不得不做了大幅調整，之前是負責以促進外國人赴日旅遊為主的觀光業務，但是從2020年春天開始，跨國移動受到限制，臺日間的互訪交流也變得困難。觀光旅遊業陷入愁雲慘霧，但是如果工作毫無成果，作為外派人員的存在意義也就變得薄弱。因此，透過線上演講等方式把資訊傳遞出去，還有像是推銷臺南的芒果出口到日本，反之則是讓群馬縣的日本酒可以進口到臺灣等的物產交流，一面摸索各種可能性，一面付諸實行。 不只是我，包括從靜岡縣和沖繩縣外派來臺的其他地方政府職員也面臨了類似的處境。但是，換個角度想，「無法回國」一事也可以說是具有「即使在這個時期，也能夠待在臺灣當地」的優勢。今年2021年3月11日是東日本大地震的10周年，為了感謝當時受到臺灣民眾的莫大援助，也是因應臺灣觀光局推動的「2021自行車旅遊年」，我們駐臺人員規劃了這一趟自行車環島之旅，途中拜訪各地方政府，目的是傳達賑災援助的感謝之意，同時促進臺日交流。 臺灣三鐵之一的「環島」 順帶一提，經常被稱為臺灣三鐵運動的是「登玉山」「單車環島」「泳渡日月潭」。2019年，我登上了玉山。如果這次完成環島，剩下的泳渡日月潭也挑戰成功的話，在臺灣就可以被稱為「鐵人」了！ 在這樣的背景下，來自靜岡縣、沖繩縣、福岡縣、愛媛縣、三重縣、惠那市（崎阜縣）、笠間市（茨城縣）、水上町的5縣2市1町的成員，展開9天8夜的891km環島之旅。參加者共16位，因為各自都有無法調整的工作在身，所以也有很多人只參加一天或是中途離開。但是，包括我在內的4位成員則是全程參加。環島日程的安排如下： 第1天 12月22日 臺北～新竹87公里

第2天 12月23日 新竹～彰化110公里

第3天 12月24日 彰化～嘉義84公里

第4天 12月24日 嘉義～臺南～高雄125公里

第5天 12月26日 高雄～屏東88公里

第6天 12月27日 屏東～臺東109公里

第7天 12月28日 臺東～花蓮 121公里

第8天 12月29日 花蓮～花蓮車站＝宜蘭縣礁溪車站 75公里

第9天 12月30日 宜蘭縣～臺北 92公里 關於12月22日～30日的詳細行程和各地方政府的訪問情況，在FB的『環島日記』裡有連續9天的貼文介紹，可以閱覽每天的交流紀錄。



不可或缺的支援補給體系 活動名稱為「日臺友情・一同騎自行車環島去」，出發當天一早在臺北松山車站環島一號線起點與參加者會合，並接受公路車的騎乘講習。這次全部的參加者都是騎租借的自行車。因為我平常也騎自行車，所以一開始想得很輕鬆：「騎自己的自行車參加就好了啊」。但是，如果途中爆胎或發生故障等意外狀況，就必須自己修理。如果是鍊條脫落之類的，還有辦法應付，但是像爆胎等，遇到修理比較費時的問題時，就只能讓其他成員枯等，也會延誤行程。如果是一個人的自行車之旅可以隨心所欲，但這次是團體行動，並且預定訪問各地方政府，所以選擇租借自行車的方式，萬一發生問題能夠立即得到支援。實際上，我自己在第2天就遇到爆胎了，有好幾次讓我深刻體會到長距離騎乘還是需要相當的裝備。 這次有工作人員隨行，有2位是在參加者的前後任領騎和壓隊，和1位負責開補給車，一同守護大家的安全。不只是注意交通狀況確保騎士的安全，此行目的之一是訪問各地政府，為了遵守時間，領隊在行進步調上分配得當，才得以實現。 也有成員在途中因為膝蓋疼痛而搭車同行，在水分、營養補給上，也多虧了補給車的存在。一天要補充水分和營養好幾次，不只是香蕉或巧克力，來到不同的地方，也會準備當地名產給大家品嚐的駕駛，真是如同綠洲般的存在。

