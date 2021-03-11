後「捐款」「李登輝」「疫情」時代的臺日關係

李登輝前總統的過世固然令人惋惜，卻也令我們注意到，是時候讓臺日關係進入新時代了。

關於李登輝，日本現在仍在持續出版統整他生前言論的出版品，大眾對其懷念情感可見一斑。1994年司馬遼太郎出版《街道漫步 臺灣紀行》以來，李登輝在日本便成為了關鍵性的存在，要談臺日關係就不能略過李登輝。李登輝的過世象徵著一個時代名副其實地結束了，也意味著臺日關係即將迎接「後李登輝時代」的新局面。

從1950年代到1970年代，前總統蔣介石是臺日關係的一個象徵，主張戰後對日本的戰爭責任應當從寬處理的「以德報怨」這個說詞，成為重視臺日關係的人們口中的關鍵詞。另一方面，在1990年代以降引導臺灣邁向民主化的李登輝，其使用的日語詞彙比日本人更像日本人，談論哲學與歷史的樣貌使許多日本人為之著迷，日本因而出現了許多李登輝的粉絲。

但是像蔣介石或李登輝這般象徵臺日關係般的人物，今後恐怕是不會出現了。在日本，前首相安倍晉三與防衛大臣岸信夫作為親臺派政治家，今後也將維持重鎮地位，臺灣這邊也有如賴清德副總統等親日政治家存在，但我們沒必要拿他們來與蔣介石和李登輝比較。李登輝和蔣介石是在戰爭與殖民統治這樣的時代背景之下，才有可能誕生的非凡領袖人物，而今後，我們即將迎接不存在這類領袖人物的臺日關係。

認為「臺灣很棒」的日本人

日本現在正燒著一股空前的臺灣熱，許多人異口同聲的讚許「臺灣好棒」、「我們應該向臺灣學習」，引起強烈反應的因素當然是臺灣防疫措施的成功。臺灣至今累計確診人數仍在1000人以下，這與每日確診人數破千已是常態的日本相比，簡直是異次元等級。

作為附帶效果，在口罩政策上大大活躍的唐鳳在日本的人氣也不斷沸騰，甚至超越了本國臺灣。對於為性別不平等以及IT技術不夠普及而煩惱不已的日本而言，唐鳳的存在本身就象徵了臺灣的先進性與開放性，同時也成為意欲改變現況的人們的參考對象。

這一波臺灣熱的出發點還是在311東日本大震災，來自臺灣的大筆捐款，當時主要來自民間的小額捐款就高達200億日圓（以現在的匯率來算約250億日圓）。不過那時，日本媒體並未聚焦在報導這個部分，可以說捐款的資訊是被淹沒在大量關於震災、核災的報導之中的。但在那之後，日本人不斷一再表達對臺灣的感謝之意，捐款一事遂成為在日本無人不知的「神話」，這中間的經過使人聯想起種下的種子終於發芽，逐漸開出燦爛花朵的樣貌。



