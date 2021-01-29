東沙群島與西澤吉治之孫試圖書寫的祖父冒險

南海的另一座火藥庫「東沙群島」

近年臺海兩岸局勢不穩定，東沙群島受到各界關注。過去有個男人曾經「支配」過這座島，使得日本與清朝關係緊張，他就是以臺灣與南洋諸島為據點，勇於挑戰商業冒險的西澤吉治（1872-1933）。而在百年之後的日本，西澤的孫子，節目編劇松丸耕作曾計畫書寫西澤吉治的傳記。雖然傳記最後未能完成，但透過松丸為了寫作傳記而收集的龐大資料，可以看到子孫那股企圖將祖父的夢想留在世間的心願。

堆積如山的資料 裝在信封裡的資料堆積如山，搖搖欲墜，佔據了房間的一隅。這裡是神奈川縣茅崎市的住宅區，這些資料若收進紙箱中，大概會有10個紙箱的量。耗費10年歲月獨自收集這些資料的，是前NHK節目編劇，如今已經過世的松丸耕作。松丸是那位曾暫時占據東沙群島、將其改名為「西澤島」因而驚動世界的明治時期的企業家，西澤吉治的孫子。松丸於2012年6月以78歲高齡去世，遺留下大筆資料，其妻雅惠（85歲）面對著這些資料，如此說道。

「大概是內心有什麼牽掛吧，他一直有股強烈的心願，希望能把祖父的故事以具體形式傳述下去。67歲退休後，他就老是跑國會圖書館以及其它地方收集資料，每天就坐在書房裡面對著那些資料，用紅筆密密麻麻地塗塗寫寫，也曾前往與祖父有過淵源的土地，當然也去過臺灣。但他在退休前就曾因癌症做了全胃切除，沒什麼體力，最後書也沒能完成，就過世了。」 人生最後的任務 松丸在早稻田大學主修戲劇，而後進入NHK工作，任職10年之後成為獨立節目編劇，製作過許多節目。其最後一份工作，是在NHK創立「週刊書評（週刊ブックレビュー）」這檔人氣節目。退休之後，他便把人生剩餘的時間全灌注在書寫祖父傳記上，2000年3月的行事曆上寫著「執筆開始」4個大字。看著壯志未酬的松丸所遺留的資料，雅惠微笑著說：「一想到他每天都那麼努力，我就捨不得丟。」 西澤吉治活躍於明治、大正年間，其為了把握開展海外業務的機會而勇敢跨出國門。松丸收集了與西澤吉治的生涯有關的資料，內容龐雜，從公文到媒體報導、書籍等，無所不包。其涉及的地點也不僅止於東沙群島，更有臺灣、南洋諸島、朝鮮半島，乃至於西澤吉治的故鄉鯖江（今福井縣鯖江市），橫跨範圍極廣。 西澤吉治幾乎未曾對自己的人生與經驗有過撰述，或許因為如此，有關西澤吉治的功績，今天我們只能聽到一些破碎的吉光片羽。作為西澤之孫，松丸想必是想把超乎現代人想像的、祖父那波濤洶湧的人生以記錄形式留下來，同時也試圖描繪出日本邁向整個亞洲、奮勇躍進的大時代。



抓住日本「南進」機會，在臺灣發跡 西澤吉治生於1872年（明治5年），是越前鯖江藩下級武士西澤為次之子。一家生活貧苦，西澤9歲時與家人一同徒步從鯖江走到神田小川町（今東京都千代田區神田小川町）移居，其後在農商務省地質調查所底下工作，對海外情勢開始抱持興趣。1895年日本統治臺灣後便前往基隆，在當地開了西澤商店，作為淺野水泥株式會社在臺灣的代理店，事業一口氣發達起來。

西澤吉治照片（松丸雅惠提供） 日本的「南進」政策始於明治時期，在統治臺灣之後，便以臺灣為跳板更加朝南發展。東沙群島自古便是中國漁民路過休息之地，明治維新之後，一位名叫水谷新六的人曾經登上該島，為第一個登陸的日本人，並因此得知島上埋藏著豐富的磷礦石。後來水谷新六到達臺灣，便鼓勵西澤吉治前往進行開發。 在臺灣的業務已相當上軌道的西澤吉治決定大賭一把。他在1907（明治40）年帶了幾百個人登陸該島，在島上設立了名為「西澤憲章」的生活與勞動相關規則，還發行了名為「西澤島通用引換券」的貨幣。在那座島上，他統領著約400位來自日本、臺灣、中國的勞工。 但正因為西澤行動顯眼，很快引來清朝注意，清廷便要求西澤歸還該島。當時的明治政府擔心中國國內的反日情緒持續升溫，便認可了清朝的要求。西澤吉治被趕出該島，補償金額僅10萬6千日圓。他在臺灣累積的資本全押在這場賭注上，輸了賭注便落得兩手空空，手邊僅餘累累負債。 西澤吉治子孫們的活躍 在那之後，西澤吉治也嘗試過幾個冒險的買賣，但都沒做出成果，回到日本後不知為何也沒回到家人身邊，在伊豆的貧寒鄉村度過晚年，死後沒留下什麼遺產，其一生可說是轟轟烈烈了。 但另一方面，他的兒子們卻各自展翅高飛。西澤吉治有3個兒子，長子西澤基一在日治臺灣學習農業，戰後作為農業經濟專家，留下豐碩功績。次子西澤隆二為日本共產黨草創期的運動家，戰前曾遭監禁11年，戰後還曾與德田球一一起前往中國大陸。他也是個知名詩人，筆名野山廣（ぬやま・ひろし），與司馬遼太郎交情甚篤，司馬的自傳性散文《眾人的跫音（ひとびとの跫音）》中便以摯友「隆二」之名，詳細描寫其人其事。 至於三男名叫志摩三，入贅松丸家，作為知名農民運動家在全國進行演說活動，同時也是位詩人。松丸耕作便是這位志摩三的長子，遺傳了父親的文筆，有創作俳句的興趣。