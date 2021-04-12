再度甦醒的夢幻童謠詩人：金子美鈴

與一首詩宿命的邂逅

童謠，作為老少咸宜的詩歌，始於1918年7月發刊的童話童謠雜誌《赤鳥》。在其興盛期，曾有一位被詩人西條八十譽為「年輕童謠詩人中的巨星」的女性如彗星般曇花一現。

她便是金子美鈴。



金子美鈴（1923年5月、20歲）

《赤鳥》是在一場提倡為孩子們展開有藝術價值的創作的運動中創刊的。緊隨其後，《金船》《童話》等童話童謠雜誌也紛紛登上歷史舞臺。在童謠領域，《赤鳥》有北原白秋，《金船》有野口雨情，《童話》有西條八十，都是當時的一流詩人坐鎮，他們負責為投稿欄挑選投稿，致力於培養年輕詩人。

美鈴的作品主要發表在雜誌《童話》上，約有90首詩歌，她在當時是年輕童謠詩人崇拜的巨星。可惜天妒英才，1930年3月10日，年僅26歲便離開了人世。

之後，雖然很多人都追尋過美鈴，但她的作品與生平依然被歷史掩埋，只在文壇留下了「夢幻的童謠詩人」的傳說。

我第一次讀到美鈴的一首童謠《魚滿艙》，是在1966年。當時我還在上大一，那首童謠出自《日本童謠集》（岩波文庫）。

《魚滿艙》 朝霞映紅了天空。

漁船滿載而歸啦。

大尾沙丁魚

載滿艙啦。 海灘上

熱鬧得像趕廟會一樣。

可是大海裡

成千上萬

沙丁魚的葬禮

還是要舉行吧。

讀完《魚滿艙》，我被深深地震撼了，感覺《日本童謠集》裡收錄的三百多首作品全都在瞬間黯然失色。短短的10行文字，讓我心中的人類中心主義觀念頃刻顛覆。從我要活著，沙丁魚就該被吃的自我中心主義，驟然變成了感恩沙丁魚用生命養育了我的價值觀。

真有人能寫出如此驚豔世人的童謠！我還想看她更多的作品。從那之後，我便開始到處搜尋美鈴的蹤跡。

我去東京的舊書店街挨家挨戶地搜索帶有「美鈴」這個名字的書。國立國會圖書館和文學館我也去了，卻一無所獲。從童謠詩人佐藤義美那裡獲悉，美鈴是從山口縣下關投稿童謠一事的，包括她英年早逝一事也是。

之後，我獲贈了一本美鈴的童謠集《繭與墓》。這書是與美鈴同時代的投稿詩人壇上春清將美鈴在雜誌《童話》的投稿作品大約30首詩進行了匯總自費出版的。但之後的十多年就沒有絲毫進展了。到了下關也沒碰到知道美鈴名字的人，所以我改了方向，從寄出投稿作品的地方：下關某間書店著手重新尋找。

於是，事情終於出現轉機。從書店的線索一路到了美鈴親戚那裡，最後得知她的親弟弟上山雅輔住在東京，那時已是首讀《魚滿艙》之後的第16個年頭。上山手裡還珍藏著美鈴親筆謄抄的3本童謠集。共留下了512首童謠，超過了發表作品的5倍。我還從他那裡聽到了很多美鈴的往事。



