金子美鈴的童謠：我們不一樣，我們都很棒

做自己就好

《我和小鳥和鈴鐺》 我伸展雙臂

也不能在天空飛翔，

會飛的小鳥卻不能像我

在地上快快地奔跑。 我搖晃身體

也搖不出好聽的聲響，

會響的鈴鐺卻不能像我

會唱好多好多的歌。 鈴鐺、小鳥，還有我，

我們不一樣，我們都很好。

這是金子美鈴的代表作之一。「我們不一樣，我們都很好」，多麼令人愉快的語句。她在呼籲「做自己就好」。不僅人類，其實地球上的萬事萬物正因為不一樣才得以產生，正因為不一樣才能共存於世。這就是「所有人生下來都是滿分一百分」。

美鈴這樣的視角，是人類中心主義、自我中心主義的人不具備的。

這首童謠的點睛之處是最後一段的前一句。題目本是《我和小鳥和鈴鐺》，但前一句卻變為「鈴鐺、小鳥，還有我」，「我」的位置發生了變化。當「我和你」變成「你和我」之後，就不再是先己後人的思維了，就出現了「我們不一樣，我們都很好」這樣的視角。

還有一處很重要。那就是詠出了「做不到」和「不知道」，比如「不能在天空飛翔」「不能像我在地上快快地奔跑」「搖不出好聽的聲響」「不能像我會唱好多好多的歌」。

我們呱呱墜地時，基本上什麼都不會做，也什麼都不知道，但當我們慢慢地學會了一些，慢慢地懂得了一些之後，往往就愛去歧視那些做不到的人和不知道的人了。

美鈴讓我們記起來我們也是一開始什麼都做不到，什麼都不知道的，是後來才慢慢地學會了，慢慢地知道了的。她讓我們意識到了大家都有各自的時間和容積，都是不可媲美的完美存在。