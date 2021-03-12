香港國安法後 來台落地生根追尋新生活的香港人們

國安法之後：移居世界各地的香港人

中國在2020年7月通過國安法後，隨即對民主運動人士展開大批抓捕，至今已有多位聲援民主運動人士被捕入獄，引起各國關注。隨著香港選舉制度被中國大幅更改後，未來的香港令許多港人憂心，移民世界各國的人潮將持續。

香港民主選舉正式消失 中國人大會議於3月11日正式閉幕，會中也決議有關香港未來的選舉制度。將原先的選舉委員會人數從1200人增加到1500人，當中也取消原先香港泛民主派席次較多的「區議會議席」。 中國官方儘速通過修正香港選舉法案，不少香港學者擔憂，往後的選委會將成為「太上皇式」架構，令有實質意義的選舉正式消失。但中國官方則稱，該選舉架構是「有香港特色的新的民主制度選舉」。 從2020年7月中國官方快速實施香港國安法後，香港社會在半年間起了鋪天蓋地地變化，不少支持民主運動人士不是遭到逮補、就是被迫流亡到英國或是美國，間接讓國際局勢更加緊張。 而當中，台灣也是近來香港人熱衷移民的選項。2月初某日，筆者也在2021年回到台灣時，造訪陽光普照的台灣中部大城市台中，親身體會到他們對移民台灣的新生活懷抱希望的同時、卻也有些許的不安。



台中成為港人移居熱點 「原本想說10年後退休來台灣也不錯，但是在香港反送中運動後，加速了我要來台灣的想法」。40多歲的Larry，原先在中環擔任某外資銀行的系統工程師，來台灣半年的他，穿著輕便短袖短褲與拖鞋，很難想像一年前，他仍西裝筆挺地在中環金融圈上班。 然而，香港在2019年6月爆發一系列反送中抗議。當中7月21日在元朗發生的白衣人攻擊抗議群眾、香港警察卻袖手旁觀一事，讓他開始對香港警察感到失望，Larry感嘆：「說真的，我的老闆看到後，也開始看移民歐洲的機會」。 原先Larry就是很愛來台灣旅遊的人，一年都會來個兩、三次。原先有考慮移民北部的新北市，但是在經過評估後，覺得台中的天氣與環境都比較宜人，最後決定一人先來台灣安置買房，目前太太跟父母仍在香港。 根據台灣的內政部統計，2019年有將近1400位香港人選擇來台中定居，台中的計程車司機也跟筆者說：「現在幾乎每天都會載到香港人」。台灣北部天氣潮濕、台中則天氣乾燥，房價也相對合理，成為港人移民來台灣的選擇。



生活舒適規矩仍待適應 一對40多歲的夫妻，也在2020年7月搬到台中，先生Ken原先在香港從事配音員工作，太太Berry則是公司會計。他們對筆者表示，想搬來台灣，最重要的是他們感受到香港的資源都被中國官方一直壓榨。 以最簡單地醫療來說，目前在香港看公立醫院，都要排半年甚至一年多。而私立有錢的醫院香港一般民眾看不起外，也常被從中國來的外來客插隊，品質受到很大影響。在2018年時，夫妻倆就有思考是否要搬來台灣，在香港爆發反送中運動後，加速了他們的計畫。 搬來台中後，夫妻倆暫時先租了10幾坪套房，雖然較小卻也感到安心，不像在香港時天天感到不安。只是，台灣的飲食雖然都沒問題，但台中交通的危險讓他們仍在適應，先生Ken笑稱：「太太至今仍不敢一個人過馬路」。

台灣的交通危險，長年讓台灣人也是相當頭痛，政府雖然想設法改進，但是效果仍然有限。不過也有香港人移民來台中後，相對融入當地交通。30多歲的Tommy，在受訪當天騎著自己買的台灣機車前來，搬來台中還不到幾個月，但對於台中的道路交通已經相當熟悉。 原先Tommy在香港從事廣告業，在反送中的時候，他也會去現場看看情況。然而，一次又一次的驅趕，讓他對香港法治失去信心，事件爆發不久後他就決定來台灣。「台北步調跟香港一樣，太急了。高雄步調又太慢了，台中很剛好，很適合我」Tommy說。

希望珍惜自己民主投票 根據台灣法律，投資移民申請來台居留滿一年後，即可申請台灣國籍。不久的將來，這些來台灣的香港人都會擁有投票權。「當然會去投票的！」他們在接受訪問時，都這樣回答筆者。Tommy說，他本人是喜歡並支持蔡英文的，不過未來投票，還是要看政黨的政策、還有是否能照顧到每個族群。 來到台灣，讓Tommy最明顯地感到不同的，居然是「警察的態度」。他坦言，當時在台中看到警察時居然還會害怕，有天他被警察攔下來臨檢，雖然是大白天，但看到「警察」兩個字的制服，心中很緊張。

想不到，警察看了他證件後，跟他說：「你香港來的嗎？」Tommy回答「是」之後，那位警察居然跟他說：「剛來可能會很辛苦，在這邊要好好努力喔！」這句話讓Tommy突然感到很感動，直接回答：「好的！我會好好努力」，台灣警察的態度，讓他放下心中戒心。 Larry則說，未來如果可以投票，對他來說意義將會相當大，因為這是他第一次可以「真正行使他的權力發聲」。 來台灣半年多，Larry也感受到台灣人的和善，受到不少台中人照顧，但他也感嘆，過去香港人只要熟了也都很有人情味的，只是在國安法通過後，這種感覺已經回不來了，未來香港社會將會像共產黨社會那樣互相猜忌。

