香港國安法後：逐漸加重的新聞從業員恐懼

國安法之後：移居世界各地的香港人

《港區國安法》於2020年7月1日生效，截至2021年5月，香港警方國安處已拘補107人，當中包括知名《壹傳媒》創辦人黎智英，警方更於法案生效該日及2021年6月17日兩度高調派員封鎖搜查《壹傳媒》大樓，18日也動員搜索《立場新聞》。此外，《香港電台》編導蔡玉玲則被警方以「作出虛假陳述罪」起訴，終被判罰款6000港元，新聞業內都開始擔心，終有一天警方或者會以《國安法》控告記者。《壹傳媒》面臨關閉危機。

恐懼與「自我審查」的職業 「前陣子我夢見有警察闖進自己的住所，將我拘捕。平常我很少做夢，更不要說惡夢，可見恐懼在不知不覺間建立起來。」Yuna平靜地說。他認為《蘋果日報》被強制解散的話，自己也有被捕風險，現在已經開始想像是否要安排緊急聯絡人協助被捕後找尋律師等事宜，亦正在猶豫是否應提早通知父母，因為他們的政治立場相反，可能會引起更多衝突。 Yuna坦言，無法完全克服恐懼，他說：「在極權社會下，做記者的代價與太平盛世下很不同，所以要學識與恐懼相處，但我覺得自己這方面並不出色。」因為國安法，Yuna工作時「自我審查」愈趨嚴重，經常會猶豫是否有需要主動觸及紅線，也不及過往放膽地處理敏感的議題，他說：「這樣很壞，也會譴責自己，但亦都只能承認自己害怕。」 Yuna苦笑自問：「今時今日我是否還適合這行業呢？我們需要更加堅強、勇敢才能夠繼續做記者。我常常銬問自己，嘿你行不行呀？待會被人拘捕又喊苦喊忽（哭哭啼啼）就不好啦。」

新聞自由消散的指標 Yuna感嘆，過去一年的恐懼感一直上升，他坦言：「最初想像國安法只針對政治人物，天真地認為記者應該是安全的。但現時則完全不同，危機感重了很多，感覺到（政權）的確會拘捕幾個記者以達到殺雞儆猴的效果。」 他說：「（警方）搜《蘋果》後就有預感，不只一間機構會被滅聲，有些記者也會被清算，但這種清算是更加隨機的，就像俄羅斯輪盤一樣，以達至更有威力的白色恐怖。」2020年黎智英被拘捕的同日，警方動員200警力高調封鎖和搜查《壹傳媒》大樓逾8小時。 後來發生的事，正應驗了Yuna的預感。2021年4月22日，《香港電台》時事節目《鏗鏘集》調查報導《7.21誰主真相》編導蔡玉玲，因以冊查方式追查「7.21」事件中出現的汽車車牌，而被控「明知而作出要項上的虛假陳述罪」罪成，罰款6000港幣（84000日圓），是首位因查冊而被定罪的記者。 Yuna認為，蔡玉玲事件是一個指標。他說：「正常的社會是會包容記者在追尋真相時，無意踏入法律的灰色地帶，不會因此而控告記者，但政權卻以雞蛋裡挑骨頭的方式針對行內最出色的記者。」他認為即使不動用國安法，都會由警方國安處利用其他法律控告記者，而這樣的起訴門檻更低，比國安法更令記者感到恐懼。



不是法律而是「政治」 「查冊」是香港的偵查記者過去常用的工具，可以從簡單途徑找出車輛、物業或地段的持有人，或透過某人的身份證號碼找出其資產，一般核數、審查、買賣等過程都可能會用到這工具。不過當了十年資深偵查記者的Boris（化名）卻無奈表示，現時已經不敢用查冊去查車牌了。 他直接地說：「蔡玉玲的事件已經看得到，其實整個遊戲規則和以前不同了，政權現在是會針對記者的個人責任，如果有人還是心存僥倖，就應該要醒醒。」 「整件事根本就是一個政治問題，不是法律問題，法律只不過是工具。這件事顯示，當有記者寫出政權不喜歡的報導時，政權就會針對記者個人令他負上後果。這次判罰款，只是先例和警告，所以千萬不要想像沒有後果。」他補充。 Boris認為，中國大陸是香港永遠的參照對像，一定要了解大陸發生的事，因為大陸的環境就是香港最終會變成的環境。中國大陸的記者會遭受到監控、軟禁和酷刑等強力的打壓，好運的話香港不會如此極端，但即使只有大陸的一、兩成也夠恐怖了。 被問及自身的風險時，Boris沒有猶豫地說：「最差的話就坐牢吧。只能說沒有人會想坐牢，但如果對自己的工作是無愧於心的、公正的，到真的發生時都只能夠接受，因為我只是在做自己。」但說完後他亦立即補充：「當然到真正發生時又可能是兩回事，到時也可能哭到痴線（香港話的瘋狂之意）。」 他認真的說：「我們必須要理解，香港現在就是一個威權社會，在威權社會下要做監察的工作本來就是危險。我不會主動申請去坐牢吧，當收到一個重大的警告，而背後的刑罰是完全承受不起的時候，就唯有離開這個行業。」 Boris認真思索著：「但積極地想，很多威權的地方都還有記者在工作，我們可以參考他們的做法，或許可以轉做一些比較民生、國際的題材，避免提及香港和中國，甚至改做娛樂、文化或者youtuber，捱過這段時間，等待政治環境轉換才回歸記者行業。」

走上移民的最後一哩路 不過並不是所有記者都能輕易轉換行業，入行20年的攝影記者James（化名）無奈地說：「我不懂得做新聞攝影以外的事，只會拍攝相片。」過往在多家媒體工作的James，也曾經跑過中國新聞，當時拍下不少揭發內地醜聞的新聞，因此也擔心過會被秋後算帳。他說：「《國安法》通過當晚已經心知不妙，有幾晚睡不著。」 雖然他認為自己不至於會立即被控告，但《港區國安法》成為令他決定移民的最後一根稻草。James坦言，2019年已預計到社會環境會變得高壓，並且萌生了移民離開香港的概念，他說：「已經無法做記者，香港將會變得比大陸任何一個城市都要差，只是拍攝貧窮、弱勢等社會議題都有可能被盯上。」 他舉例指：「跑了這麼多年，以前於中國大陸認識的記者朋友，不是坐牢就是投誠，最要好的朋友更被長期監控、曾經變得精神緊張和暴瘦。」James於2021年5月已移居外國，寄望可以在安頓生活後繼續進行紀實攝影的拍攝。 James自言一度感到很悲哀：「我小時候就已經很想當攝影記者，以前我以為自己可以當一輩子，但這樣好像夢想破滅，想得眼濕濕。但年輕的記者更悲慘，這行業工時長薪水低，願意入行的人都多少有點熱誠，卻遇上這個時代，新聞行業要自由才有可能發揮。」

