台灣品牌的滲透力：老牌大同電鍋到新型智能咖啡機

台灣品牌的滲透力：老牌大同電鍋到新型智能咖啡機文化 生活 飲食
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臺灣發明的萬能「大同電鍋」
2020年年底，筆者撰寫臺灣發明的萬能料理家電「大同電鍋」一文，標題為「去無人島必備的料理家電第一名『大同電鍋』」（原文日文），在社交網路上爆紅，一度造成日本的庫存瞬間被掃光現象。
面對這樣的回響 最驚訝的大概就是大同公司的日本分公司吧?光是在樂天的購物網站上，3天就湧入100多個訂單，目前某些顏色或大小已經難以買到。
原先「大同電鍋」在臺灣就有60年以上的歷史，可說是臺灣家庭必備的萬用調理家電。集合「煮、蒸、燉、加熱」四種功能於一身的大同電鍋，不單可以煮飯以外、也能做蒸菜、馬鈴薯燉肉的燉菜、甚至可以把涼掉的菜連盤子整個放到電鍋中，用微波爐的方式來加熱。
「看家裡有沒有大同電鍋，就可以知道是不是臺灣人！」這種說法一直不脛而走，就可看出大同電鍋對臺灣人來說多親近。如果知道這以前就存的料理家電，居然「在高科技多功能家電充斥的日本造成話題」，台灣人一定會覺得不可思議吧？
筆者本身因為新冠肺炎的影響，在家下廚的機會變多，現在幾乎每天都會使用大同電鍋，成為重度依賴者。即便多一人也好，也想傳達大同電鍋的便利性，將對大同電鍋的愛化成文字於note上發表，馬上就收到日本法人游明德社長的感謝，還附贈了一台L尺寸的大同電鍋。
壓倒性「留白」使用方法
首先想向對大同電鍋陌生的人，再次介紹此這台魔法般的料理家電。聽到「煮、蒸、燉、加熱」四種功能集一身家電料理，彷彿就是最新科技家電，但實際的使用方法卻不需要什麼技術。說起來，大同電鍋與1950年代時在日本販售的「自動式電鍋」使用同種機種結構，形狀跟機能也幾乎與當時一樣。這在日本的家電市場早是已被淘汰的機種，但那簡單的機能和實用性卻廣受喜愛，至今到2021年，仍長久被愛用的就是臺灣的大同電鍋。
既沒有各式各樣功能的觸控螢幕，沒有時間設定功能，也沒有選單。只憑一個按鍵。一般買家電時都會附上厚厚的使用說明書，但大同電鍋沒有。就好像iPhone剛登場時那般簡潔。實際的操作方法如下3步驟。
1．在電鍋外側倒入水(依照倒入電鍋外側的水量而改變加熱時間)。
2．放入食材 (可以用電鍋原本附贈的內鍋，或使用耐熱的盤子，再放進食材即可)。
3．按下開關。
只需上述步驟，三個階段，即可把生米煮成熱呼呼的熟飯、把冷菜均溫加熱、冷凍的燒賣蒸透、也能做咖哩或馬鈴薯燉肉等料理。而且加熱結束後會自動斷電，不會發生忘記熄火的悲劇。
用電把放入外鍋中的水慢慢加熱，其產生的蒸氣再把食材煮熟。總而言之，不同於在日本所販售的壓力鍋、自動料理鍋等。所以，料理途中把鍋蓋打開來確認時，如果覺得「阿，再多加熱一段時間比較好」的話，就在外鍋再加水，如果覺得「應該已經可以了」的話，即使電鍋還在加熱中也可以手動把開關按掉即可。
就是這樣隨興所欲！不拘小節正是大同電鍋魅力所在。裝滿食材的碗盤直接放入電鍋內烹煮，之後連同食材一起把碗盤端上桌。如此一來，也可以省掉清洗的碗盤，深深抓住主婦的心。
但是，筆者個人覺得比起宣傳「可以做這個也可以做那個」的多功能，在要求對消費者提供清楚簡單訊息的日本家電市場來說，反而很難達到宣傳效果。
量販店陳列了各大廠牌推出的高科技的料理家電。導入AI記憶學習個人喜好的微波爐、不會有蒸氣的電鍋、增強特定機能的烤番薯機、掠拌用蒸雞肉機等。與「○○的話交給它!」增強特定機能的其他料理家電相比，60年來幾乎沒有變化、簡單的單一按鍵作為勝負的大同電鍋相比下是多麼單純。
但是，對於家庭主婦來說「沒有增強特定機能」、「可依照使用者的目的與生活方式自由使用」這樣壓倒性的彈性「留白」反而新鮮。輕鬆放入冰箱現有的東西後按下按鍵、不看食譜也可以完成一道料理，大同電鍋本身就降低了烹飪的難度。擁有「這個那個」高科技的多機能調理家電，大多數機能其實很少完全發揮。
向電鍋日本分公司請教日本銷售。
我們請教負責日本銷售和管理的游明德社長。目前，大同電鍋在Yahoo購物、樂天的官方賣場等網路通路販售。由於一般電器用品量販店沒有販售，因此只能透過「臺灣祭」的展覽、活動等來販售，增加銷售額。但是，2020年因為新冠肺炎疫情的影響，活動接二連三被取消，2020年大同電鍋的銷售額，較去年減少了30％。
在這樣的背景下，透過社交網路，為大同電鍋的人氣爆發帶來了希望之光。目前，在臺灣主流市場的電鍋大小為L尺寸（10合米），由於日本廚房情況等在地原因，購買M尺寸（6人份）電鍋的人較多。但實際使用過後也有消費者覺得「大尺寸可以兼顧小尺寸的功能」，而增購L尺寸電鍋當第二台用的人正不斷增加。
另一方面，向製造商（日本公司）詢問「外鍋應放多少水量？」，聽說是最常見的問題，這可能是日本人才有的傾向，希望依照食譜加入正確水量。但我做為大同電鍋5年多以來的使用者的建議是「臺灣人都是放差不多就好」，這才是正確答案。
另外，電鍋使用者間互相交流也是大同電鍋的特點。目前，在Twitter和Instagram「用電鍋嘗試做出了這樣東西」的關鍵字標籤（這對廠商來說是件非常開心的事），以及由志願者組織的Facebook社團「在日本的大同電鍋愛好者」（目前大約有5,000名成員），每天都在不斷交換情報。
我自己也是透過社交網路才知道，使用大同電鍋料理各式各樣的菜餚以外，還可以用乾燒的方式加熱消毒不織布口罩外，也有人在大同電鍋內放入香草加熱來代替加濕器。
這些各種電鍋的使用法，是從網友的投稿上學習的，「竟然可以這樣做！？」讓我每天都感到驚訝。正因為沒有附各種料理的說明書，才激發了網友們的自主性和交流吧。
臺灣的新銳AI生活家電
當然除了這些從以前就有的家用電器之外，現在臺灣還有許多將AI人工智慧和IoT物聯網等尖端技術運用在生活的商品。
作者特別感興趣的是臺灣發明的IoT咖啡機「iDrip」，由AI來學習世界頂級咖啡師的手沖方法，完全重現注水量、溫度、速度、滴水次數、時間等精細的技術。
目前，這項家電已在生活風格家電行「二子玉川 蔦屋家電」開始販售，也引起了其他國家關注。
作者採訪該公司的創始人時，留下令人印象深刻的評論。那就是「當今的科技重視高效率，高生產率和方便性。我們有了智慧型手機，確實感到方便。但反而讓工作變得更忙碌。」
與其將來被說只是生產高科技的東西，倒不如把重點放在我們現代人容易忘記的豐富日常生活、身心靈也健康的生活方式。不是很有效率，但卻對身心靈都很好的觀點上，這也可以套用在臺灣人使用大同電鍋的心理因素吧？科技不僅僅是單一獨行，而是作為豐富我們的生活下的前提下來進行思考。
新冠肺炎的疫情影響下，待在家中的時間變長，「在家裡也能感到小確幸」的機會增加的現在，不僅僅是方便性，從臺灣發明的產品，及臺灣人的想法中學習的機會也增加了不少吧。
標題圖片：充滿現代感，相當可愛實用的白色大同電鍋