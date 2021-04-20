台灣品牌的滲透力：珍珠奶茶與牛肉麵等台灣美食搶攻日本市場需要何秘訣？

廉價航空與社群平台是珍珠奶茶的幕後推手

從鳳梨酥到蓬鬆地雪花冰、滷肉飯、牛肉麵等，近年台灣美食積極搶攻日本市場。其中，最亮眼的莫過於珍珠奶茶的「大躍進式」般的爆紅，仍讓人記憶猶新。

紅茶撲鼻帶點甜的異國香味，加上濃醇的牛奶，還有充滿嚼勁讓人飽足的珍珠。結合此三要素為一體的飲品，約莫從2018年開始讓各個店鋪排起長龍，曾經風靡當時日本外食產業好一陣子。為什麼珍珠奶茶會掀起如此的炫風呢？實際上，過去已經有過兩次小型的「珍珠」熱潮。



鹿角巷THE ALLEY最有人氣的飲品「皇家9號奶茶」。芳香的阿薩姆紅茶與濃郁的牛奶的結合，讓咬下珍珠的瞬間嘴裡充滿香味。此外，該店也堅持只使用製作後3小時以內的珍珠。

第一波約莫是在1990年代，但當時，珍珠是先以「甜點」之姿竄紅，半透明顆粒物上淋有椰奶，是亞洲料理店的招牌飯後甜點。第二波則是在2000年代，那時珍珠奶茶成為話題，卻沒有造成熱潮。直到20年後，珍珠才總算以「珍珠奶茶」之姿創造出大排長龍的盛況。

造成如此熱潮的其中一個原因，我想原因在於，縱使珍珠形狀有點不同，但是因為有前兩波流行的鋪陳，珍珠對日本人來說已經不是個陌生的食物，馬上就能想到是個軟Ｑ軟Ｑ的圓形甜品，深植日本人心。

此外，第二波跟第三波間的珍珠熱潮也有重大轉型期，那就是2015年左右一口氣增加的廉價航空與社群平台。社交網路中的Instagram是一大推手，「インスタ映え」（Insta Bae;打卡美照）甚至成為2017年的流行語之一，發揮影響力。使用者在Instagram上傳自己喜歡或是有興趣的東西美照，以獲得更多人的共鳴，進而滿足投稿者內心希望被認可的欲望。

日本女生有著用日文「Kawaii」，意思為「可愛」這詞來形容食物的獨特文化。珍珠奶茶這樣的飲料，在搭個廉價航空即可輕鬆的來一趟台灣之旅的現在，說是最適合用智慧型手機來一人拍照的良品，也正好是滿足日本女生被同儕認可心理的最佳單品也不爲過了。





大企業與便利超商相繼加入

另外，這幾年日本人對於茶飲的觀感也有所改變。2015年日本的大型飲料製造商推出的瓶裝焙茶，創下了瓶裝茶市場前所未有的驚人銷售成績。不拘泥於使用茶壺等道具泡茶，連焙茶都可以以瓶裝形式飲用，這幾年部分日本人的飲茶選擇確實變多了，星巴克或便利商店也紛紛推出焙茶拿鐵，解構了「茶就等於是日本抹茶」的既有概念。

過去在日本有許多享受咖啡的選擇，各式空間如咖啡專賣店、咖啡廳或隨買隨手的咖啡站，口味選擇也相當豐富，可以加個牛奶變成拿鐵，或者依照喜好加上鮮奶油等，但是茶飲卻沒有如此多得選項。在台灣進軍日本市場的珍珠奶茶店，先前也多半是中國茶專賣店。

不單只是紅茶，還有鐵觀音、茉莉花茶等，有多種茶款可以選擇當做基底，也是改變日本人對於茶飲的想法的關鍵之一，甚至紅茶以外，其他的茶都可以加牛奶、糖漿和珍珠等配料了。

至於價格，若是把珍珠奶茶定位在一種茶飲的話，在日本應該算是偏高價位吧。不過，杯內滿滿的珍珠能讓人有飽足感，讓人有種雖然是在喝飲料，卻有吃甜點般的實惠感。