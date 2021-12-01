疫情逆風下的成長：台灣式早餐在日本的艱苦進軍

東京的台灣早餐店人龍

2021年11月上旬某日上午9時左右，位於JR五反田站附近巷弄裡的一家小店前，門口聚集許多人，魚貫地取著號碼牌，等待叫號。乍看之下以為是哪間西洋式早餐館，但店內所販賣的，卻是標榜著「純正台灣式」的鹹豆漿、燒餅油條、台式飯糰等早點。

不僅是只有這家名為「東京豆漿生活」的台灣風早餐店，現在幾乎東京都內的台灣風早餐店，都受到青睞。這幾年台式早餐成為一股新風潮，包括東京、名古屋及大阪等都市，陸續都有新店開張。





「疫情是最大的因素」台灣觀光局東京事務所鄭憶萍所長對此現場下了註解。「近幾年來喜愛台灣的日本人愈來愈多，前往台灣觀光時大多會體驗台式早餐。」鄭所長稱：「新冠肺炎疫情爆發後，日本人無法前往台灣，旅日的台灣人也暫時無法返鄉，這樣的狀況下台灣料理受到日本人的喜愛，台式早餐店自然就應運而生。」

筆者觀察，疫情爆發後，日本反而掀起一股台灣風，除了從2018年開始的珍珠奶茶外，台灣雞排、台灣風蛋糕（台湾カステラ）、甚至滷肉飯等，都如雨後春筍般的出現。而且不只是一般店家，就連超市及便利商店都參戰，甚至在東京車站都可以輕易買到台灣鳳梨酥。在日本更出現台灣失落症（台湾ロス）一詞。

疫情下早餐外食機會多





屬於台灣庶民文化之一的台式早餐，就是在這股風潮之中受到重視。然而，日本人飲食習慣與台灣不同，在台灣隨處可見的早餐專門店，在日本卻少之又少。原因在於，日本人幾乎不太在外頭吃早餐，大多會在家裡用完餐後再出門。

這也是為何許多台灣人在日本開台灣料理店，但過去台式早餐店卻鮮少的主因。2019年開業，在東京大田區雜色經營台式早餐店「喜喜豆漿」的老闆野崎文章先生便認為，2020年後雖然因疫情影響，台灣料理店的確增加不少，但因日本人的飲食習慣與模式固定，所以台式早餐店並沒有增加那麼多。

野崎過去因工作長期派駐台灣，對於台灣的庶民生活有深入了解。野崎觀察，新冠肺炎的疫情雖影響到夜間飲食業，但卻讓民眾改為早上與中午外出用餐，剛好台式早餐可以提供一個用餐時段，也讓不少日本人選擇嚐鮮，增加了台式早餐的商機。







