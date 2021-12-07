文化、美食、熱誠：讓日本人喜愛的台灣華語其魅力為何？文化 教育 語言
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不同於北京腔的台灣華語
「老師您辛苦了」，每次課程結束後，學生們對老師深深一鞠躬，令人備感溫馨。從2013年來日本，從事台灣華語教學以來，這是再也正常不過的景象，日本人不論男女老幼，只要認為是可以學習的對象，都以禮相待，讓筆者從事教學行業，始終樂此不疲。
無可諱言在國際趨勢下，學習中文變成目前最流行的趨勢，不過筆者在東京教授的是「台灣華語」。「台灣華語」與「漢語」最大不同的地方就是「台灣華語」是繁體字且在台灣地區所使用的語言，針對學習中文的外國人所使用的詞彙。
許多人常常不清楚「台灣華語」是什麼，甚至以為就是「台語」。當然也有許多人沒聽過「台灣華語」。對於中文的印象，都是中國大陸所使用簡體字的「漢語」或「普通話」，或是報章媒體上常出現的「北京話」。
或許許多人認為台灣華語在日本可能較少人學習，其實近十年來，學習台灣華語的人數不斷增加，其受關注程度甚至不輸給中國大陸的漢語。
而為何台灣華語受到愈來愈多人喜愛？其實有很多面向可以分析，筆者身為現場的教學者，雖不敢自稱經驗豐富，但想從幾個方面簡單探討。
首先，學習台灣華語的許多人，是因為在台灣旅遊的期間感受到台灣的溫暖和熱情，而決定學習台灣華語。筆者的一位71歲學生小林豐就跟我說，他學習的最大動力是「想要用台灣華語跟台灣人好好聊天，有機會更要表示感謝之意」。
事實上，小林豐過去曾來台灣旅遊，卻在遊歷故宮博物院時，在計程車上丟了錢包。當他跟女兒失望地回到飯店時，卻看到司機早早在門口等他許久，還大聲地手指著錢包說「錢包在這」。
小林先生在感動之餘，原先想抽出1000元台幣答謝，司機卻堅持拒絕，讓他開始想好好學華語來跟台灣人聊天。他在上課時，常將自己喜歡的小吃、風景地點等抄寫在筆記上，他想要下次去台灣時，能用華語自己問路、點菜。在疫情的當下，更喜歡看台灣電影訓練聽力和了解台灣。
「家族歷史淵源」
除了台灣人情味溫暖外，也有因為過去家族歷史淵源，想要好好學習台灣華語的。筆者的另一位學生小川真壽美女士，媽媽跟其家族便是二戰前出生在台灣的「灣生」，當年曾祖父在高雄的製糖公司服務，外祖母也在高雄開設「壽食堂」，成為日本軍人愛好的御用餐廳。
小川女士的媽媽一家人在二戰後的1946年被遣返回日本，當時她10歲，然而媽媽跟外祖母始終惦記著台灣，一直自認是高雄岡山人。終於在2001年，真壽美帶著父母跟丈夫、女兒們來到岡山，那年媽媽65歲，重返舊地時不禁潸然淚下。
更讓她感動的是，當年在食堂工作的台灣人三郎（日本時代名）熱誠接待他們一家，首次吃到高雄蓮霧的滋味，讓真壽美相當難忘。當年雙方都用日語順暢溝通，但在外祖母去世後，一家人便跟三郎一家失去聯繫。
這樣的衝擊，讓她決定自己開始自學中文，在看了灣生相關資訊之後，便下定決心學習台灣華語。不知不覺間，真壽美居然也喜歡上了台灣。一年不僅去台灣至少兩次外，也試著跟台灣人簡單溝通，發現台灣人都很樂於幫助別人。
這樣的好循環下，讓她愈來愈喜歡學台灣華語，甚至堅持使用有注音符號的教科書，想要更貼近台灣生活。
雖然2020年後，因疫情影響無法出國，真壽美仍盼望將來某天能親自去台灣，用華語溝通，想申請媽媽在日本時代的戶籍謄本，讓行動不便地媽媽看看她的出生時代的資料。她笑說：「自己退休後可能會去台灣住一陣子」，喜愛台灣的她，想花幾個月時間搭火車環島，用華語親自溝通，深度了解台灣。
來台是「自我放鬆」
對於許多喜好台灣的日本人來說，學習華語可以在台灣進行深度旅遊，而對於更多日本人來說，來台灣已經不是旅遊，而是有種「回家」的溫暖感覺。
筆者的一位學生河崎真澄，是產經新聞的論說委員兼特別記者，過去在新加坡學過華語、且曾在台北擔任過特派員、又在上海擔任10年的特派員。事實上，他的華語經過各地經驗淬鍊下，早就相當流利，但為何他還堅持要繼續學習，甚至獨挑台灣華語呢？
「每次到台灣時，都有種回家的感覺」，原因河崎先生自己也說不上來，台灣人的真誠地精神與行動力等，讓他覺得有不同於日本的活力。縱使華語已經相當流利的他，除了工作還在大學任教的河崎，幾乎不會缺席華語課，甚至還曾在機場的等候室遠端連線上課。
「每每到台灣，從轉搭捷運的那一刻起就令人覺得很放鬆！」，另一位學生秋本永儷，是位台日混血兒。一直到小學五年級全家搬回日本前都住在台北市。
秋本在回到日本後，因為鮮少使用中文，在長大之後，無法順暢地跟台灣的親戚溝通，這讓她下定決心重新學習華語。
秋本除了準備台灣華語文測驗之外，休假也儘量參加台灣人的聚會，增加說華語的機會。本職是護士、平時在做平面模特兒的她，希望未來疫情暫緩後，能去台灣定居，並以台日混血模特兒的身份在台灣活動。從這些學生上，筆者感受到牽引他們學習的，是種另類的「思鄉情懷」。
師資加強跳脫漢語的思緒
在日本，雖然學習簡體中文仍較為大宗，但事實上，許多想學習台灣華語的日本人，因為找不到台灣老師、沒有合適的台灣華語教材，甚至上課地點問題等，不得已只能選擇中國大陸式的「漢語課」。
十幾年前，台灣華語師資培訓機構不多，在日本要找到專門教授台灣華語的老師也相當少。因此有些學生已經學了十多年的簡體中文，才知道最近有了「台灣華語」選項，因而轉學台灣華語。
繁體字對日本人有利？
對他們來說，台灣華語的繁體字更親近日本的漢字，即便不能立刻念出讀音也能從字猜出其意思。再來是台灣華語的語調更為柔和，特別是語助詞的部分跟日文很相似，能達到緩和語氣的作用。
雖然在中文檢定上的HSK和日本的中國語檢定都是以簡體字為主的，對於學習中文是為了工作的日本學生來說，繁體字的用處也許不大，但因為喜歡的是台灣文化或是中國的古漢文詩詞，繁體字的台灣華語才是真正能夠提升他們生活樂趣的語言。
因此，在未來的師資培訓上，台灣華語更需要加強培育在日本方面的人才。能讓台灣華語成為台日溝通的新橋樑，是從事教學的意外驚喜。聽著他們的人生故事，也屢屢讓筆者獲益良多。
身為台灣華語的老師，只是輔助他們將想說的話轉化成台灣華語而已，但如何引起日本學生們的學習動機與維持興趣等，是我的教學目標與動力所在。在全世界開始減少中國大陸「孔子學院」等漢語課程之餘，台灣華語是否能夠逆勢殺出新的市場，在日本的發展筆者認為相當重要。
投入教學以來，至今住過不少日本城市，關西學生的熱情，中部學生的認真，關東學生的彬彬有禮等，都讓筆者印象深刻。筆者也必須根據每個學生狀況準備教材來適性教學。縱使天天幾乎滿堂，但每當看到日本學生們感謝和回饋，都會令人覺得很值得，幫助他們建立起自己跟台灣的感情羈絆，也許是筆者從事這份工作，最大的收穫吧！
標題圖片：長年教授台灣華語的李欣雨（右起第二人），希望用華語教學能牽起台日雙方的的感情羈絆。
※本文照片皆為筆者提供