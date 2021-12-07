文化、美食、熱誠：讓日本人喜愛的台灣華語其魅力為何？

不同於北京腔的台灣華語





「老師您辛苦了」，每次課程結束後，學生們對老師深深一鞠躬，令人備感溫馨。從2013年來日本，從事台灣華語教學以來，這是再也正常不過的景象，日本人不論男女老幼，只要認為是可以學習的對象，都以禮相待，讓筆者從事教學行業，始終樂此不疲。

無可諱言在國際趨勢下，學習中文變成目前最流行的趨勢，不過筆者在東京教授的是「台灣華語」。「台灣華語」與「漢語」最大不同的地方就是「台灣華語」是繁體字且在台灣地區所使用的語言，針對學習中文的外國人所使用的詞彙。

許多人常常不清楚「台灣華語」是什麼，甚至以為就是「台語」。當然也有許多人沒聽過「台灣華語」。對於中文的印象，都是中國大陸所使用簡體字的「漢語」或「普通話」，或是報章媒體上常出現的「北京話」。

或許許多人認為台灣華語在日本可能較少人學習，其實近十年來，學習台灣華語的人數不斷增加，其受關注程度甚至不輸給中國大陸的漢語。

而為何台灣華語受到愈來愈多人喜愛？其實有很多面向可以分析，筆者身為現場的教學者，雖不敢自稱經驗豐富，但想從幾個方面簡單探討。

首先，學習台灣華語的許多人，是因為在台灣旅遊的期間感受到台灣的溫暖和熱情，而決定學習台灣華語。筆者的一位71歲學生小林豐就跟我說，他學習的最大動力是「想要用台灣華語跟台灣人好好聊天，有機會更要表示感謝之意」。

事實上，小林豐過去曾來台灣旅遊，卻在遊歷故宮博物院時，在計程車上丟了錢包。當他跟女兒失望地回到飯店時，卻看到司機早早在門口等他許久，還大聲地手指著錢包說「錢包在這」。

小林先生在感動之餘，原先想抽出1000元台幣答謝，司機卻堅持拒絕，讓他開始想好好學華語來跟台灣人聊天。他在上課時，常將自己喜歡的小吃、風景地點等抄寫在筆記上，他想要下次去台灣時，能用華語自己問路、點菜。在疫情的當下，更喜歡看台灣電影訓練聽力和了解台灣。



