台灣家庭生活的日本關西發揚：「神農生活」品牌進出記

台灣品牌的滲透力II

日本關西地區一向是台灣人旅遊日本時的第一選擇，食物好吃、價格親民、性格相近，成為台灣人對關西念念不忘的原因。而如今，台灣的生活模式也在悄悄走進當地，位於近鐵百貨店的「神農生活」，在2021年4月開幕後，如今已經成為當地人體驗台灣生活的最佳去處。

疫情下的逆風開幕 日本大阪市區內的阿倍野，這幾年來成為當地商業地區再開發中心，許多新型的商業大樓相繼落成、當中也包括老舖百貨公司「近鐵百貨阿倍野HARUKAS」。坐擁在天王寺周邊，擁有絕佳交通環境，也是年輕人約會佇足之地。在這間百貨公司內的10樓，台灣的生活品牌「神農生活」即位於此。 一走進10樓，立刻就可以看到巨大的「神農生活」四個文字映入眼簾，佔地廣大的店面，包含附設餐廳與茶藝館等，將近佔了三分之一的樓層。進入店舖內，立刻就被各式台灣特色的購物袋、鍋碗瓢盆給吸引住，當中也有台灣在地小吃店為設計概念的透明玻璃杯，精緻的店鋪內裝內隱藏著台灣傳統巧思。 「我們希望在這邊，能夠盡可能呈現台灣家庭生活」，近鐵百貨的公關井上有加表示，神農生活不單是販賣物品，更是傳達生活態度的品牌，因此台灣家庭生活的方方面面，與品牌的設計相當切合。

2021年10月，日本解除緊急事態宣言後，來客量持續回升中，呈現愈來愈好的趨勢，筆者造訪當天，也有不少人排隊等待結帳。然而，回顧同一年4月9日，神農生活甫剛開幕之際，卻是相對辛苦，當時正好碰到新型冠狀病毒疫情，才短短幾週後，4月底店面又因「緊急事態宣言」停業。 「剛開店時業績每天都成長，但在宣言發布後，5月整個月都在休息，6月重開時，整個客流量就變得非常少」。井上回憶當時，雖然不過半年前，卻宛如恍如隔世。所幸緊急事態解除後，業績穩定回升。 台灣的神農生活，緣起在2013年於台北市北邊中山區圓山的「神農市集」，在標榜「裝進生活」的概念下，從健康飲食、與傳統市場、風土民情等互相結合，創造出獨一無二的市集美感生活。近幾年受到不少觀光客喜愛，位於台北市內，2018年開幕的南西店，更受到日本NHK、朝日電視台及不少雜誌報導，吸引不少日本人前來朝聖。



近鐵社長來台慧眼 來自台灣的神農生活，是為何受到關西百貨公司的青睞？原因是在近鐵百貨公司社長秋田拓士當年來台灣時的「慧眼」。井上有加表示：「當初近鐵百貨想要走向國際化視野，因此選了幾個地方考察，2018年10月底社長來到台灣後，就指定要去中山站的誠品生活內參觀」。 沒想到，位於4樓的神農生活吸引到秋田社長，「非常洗鍊感的設計，有一點懷舊風格的氣氛，還有匯聚各地職人們精神的雜貨，非常棒」井上有加回憶說，社長就直接說「這個好！」，便開始跟神農生活表達想在關西拓點的想法。

一般的台灣品牌，如果店面在台北成功，都會往台中、高雄等幾個城市陸續拓點。然而，神農生活在第一次面對近鐵百貨公司的邀約拓點時，剛開始也是有點緊張，井上說：「對方也特別去了解我們，才知道原來是在阿倍野這麼好的點，也是由近鐵百貨來營運」，在建立互信基礎後，雙方便開始討論合作。 在台灣的神農生活，附設的餐廳「食習」販賣講究時令、健康低碳的餐點是一大特色，更是來台旅遊的日本人常去的餐廳。秋田社長在談論合作時，便希望雜物販賣跟餐廳都要有，才能讓台灣文化在關西能夠以完整型態呈現。 正好，台灣的神農生活營運團隊，也是對台灣生活的呈現非常有原則，井上在疫情爆發前來台考察時便有所體會：「台灣團隊對店舖的氛圍非常重視、對品牌印象、戰略意象非常清楚」，在兩邊都共識極高下，展店計畫開始順利進行。



台日間的遠端視察

然而，就在2020年初的另一次視察行程後，全世界便陷入新型冠狀病毒中，台日之間的旅遊也立即中斷。不過開店的作業卻沒有因此停下步調，雙方開始用視訊的方式溝通開店的過程。 讓井上有加印象深刻的是，台灣團隊對於許多細節的堅持。當初基於疫情下的成本考量，日本提出不少方案，但「台灣沒有太多妥協，儘量在不減少成本下設計」，她笑稱，雙方當初確實有些衝突，後來也有點超出預算，不過在每次的視訊直播下雙方互相調整，度過不少難關。最後分店也在「直播」下順利剪綵。 但在開店後，面對疫情蔓延的突然停業，對於日本神農生活來說也有庫存壓力，井上回憶：「商品那時都已經發注，但突然碰到疫情，5月時的庫存就突然很多，有保存期限的餅乾類，像是鳳梨酥等期限較短的就很難賣」。

附設的餐廳內，台灣傳統菜餚更求完整呈現，比如台啤滷紅燒肉、金山甘薯三杯雞等，有些是在日本人口味上做出新變化，如牛肉老油條。當中連甜點的古早味豆花、小吃類的鹹酥雞、雞卷等，更是力求完整還原。只是整個台灣口味還原過程，也是要仰賴視訊指導。 井上有加表示：「這邊的主廚雖然是老經驗的中華料理師傅，但也是在直播中透過台灣料理長的指導下，一步步重現每道菜」。以佛跳牆為例，幾乎是從每一步驟都用隔空確認下，用日本當地食材謹慎還原。 雖然台灣的工作人員無法試吃，但近鐵百貨店也請住在大阪的台灣觀光協會辦事處工作人員來試吃，不斷修正。井上說：「台灣的料理長也會說『顏色要再深一點喔』等建議」，台灣料理在台日兩方不斷地遠端交流下，盡力做到100%重現。