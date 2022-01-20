總額26億日圓！帶來大獎的招財貓：彩券行的「Mako-chan」社會 生活 娛樂
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看店後大獎頻開
僅幾百日圓就能購買「夢想」的彩券，是日本人常見的一項娛樂活動。
在全國約8千家彩券行中，有一家「開出大獎」超高人氣的彩券行，這就是東京都江戶川區的吉田商店。
負責接待客人的是老闆吉田誠一和弟弟吉田俊秋，以及真實版招財貓「Mako-chan」。
招財貓是一種裝飾物，據說能夠招來福氣，寓意生意興隆、顧客絡繹不絕。許多招財貓是陶瓷的，但這家店裡卻是一隻真貓招來了中大獎的福氣。
「10年前，我母親去鄰居家看剛生下來的小貓，一眼就相中了她，於是決定領養。」（誠一）
誠一說，母親吉田豔為這隻貓起的名字和他們小時候養過的貓一樣，把她當女兒一樣疼愛。
「後來她就跟我們一起看店了，結果當年的年末大型彩券就開出了大獎。」（俊秋）
被譽為「真實版招財貓」
不知從何時起，Mako-chan聲名遠揚，人們都說「摸一摸Mako-chan，就能中獎。她可是真實版的招財貓」，於是彩民們開始從全國各地遠道而來。
Mako-chan雪白的毛色美麗動人，尾巴尖卷成鉤子狀。
長有這種「鉤尾」的貓被認為「能鉤來幸運」，在歐洲是幸運的象徵。
目前由於疫情關係，店裡避免Mako-chan和客人接觸，以前很多人買了彩券後都會摸一摸Mako-chan，祈禱自己能夠中獎。
中獎者會帶著Mako-chan喜歡的小零食來道謝。
Mako-chan來店10年間，吉田商店開出的高額大獎有29套，據說總金額高達26億日圓。
深受街坊鄰居喜愛
瑪可給很多人帶去過歡樂，但她自己兩年前也曾經歷痛苦。那時她深愛的「媽媽」吉田豔去世了，享年87歲。
「她在家裡找來找去，發出呼喚似的叫聲，可憐兮兮的。現在看起來好像也沒有從痛苦中走出來。我們兄弟倆替代不了母親在她心中的地位。」（誠一）
早上8點半開門後，鄰居們就會過來打招呼：「Mako-chan，早安。」
「跟母親在世的時候一樣呢。以前大家就是這樣關心我母親的健康的。」（俊秋）
「對，現在怎麼感覺Mako-chan接了母親的棒子呢！」（誠一）
如今，Mako-chan在天堂的吉田豔的守護下，依然為店裡帶來福氣。
Profile
姓名：Mako-chan
年齡：10歲，雌性
主要工作內容：為客人帶來福氣
工作單位：京葉十字路口彩券中心吉田商店
東京都江戶川區東小松川1-8-11
標題圖片：在彩券行看店的招牌貓「Mako-chan」
攝影：山口規子