總額26億日圓！帶來大獎的招財貓：彩券行的「Mako-chan」

看店後大獎頻開

僅幾百日圓就能購買「夢想」的彩券，是日本人常見的一項娛樂活動。

在全國約8千家彩券行中，有一家「開出大獎」超高人氣的彩券行，這就是東京都江戶川區的吉田商店。





負責接待客人的是老闆吉田誠一和弟弟吉田俊秋，以及真實版招財貓「Mako-chan」。

招財貓是一種裝飾物，據說能夠招來福氣，寓意生意興隆、顧客絡繹不絕。許多招財貓是陶瓷的，但這家店裡卻是一隻真貓招來了中大獎的福氣。

「10年前，我母親去鄰居家看剛生下來的小貓，一眼就相中了她，於是決定領養。」（誠一）

誠一說，母親吉田豔為這隻貓起的名字和他們小時候養過的貓一樣，把她當女兒一樣疼愛。

「後來她就跟我們一起看店了，結果當年的年末大型彩券就開出了大獎。」（俊秋）



