讓孩子們懂得生命尊嚴的校犬：立教女學院小學的Crea

讓孩子們懂得生命尊嚴的校犬：立教女學院小學的Crea生活
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2003年進入校園的校犬
「哇——好可愛！」
吉田太郎老師帶著一隻狗進門後，1年級的教室就沸騰了。
「請大家安靜一下。就是你們，頭一次見面的人忽然對你們大聲說話，也會嚇一跳吧？狗狗也一樣喔。」
小狗跟著吉田老師在教室裡轉了一圈後，就悠閒地趴在地板上歇息了。
學校從Eyemate協會借來導盲犬繁殖犬Crea。
她就是立教女學院小學的「校犬」。
第一隻校犬來到立教女學院小學，是2003年的事了。
開始的契機是一個沒法適應學校生活的孩子無意間吐露的一句心聲：「學校裡要有小狗的話，該多好玩啊。」
聽者有心，吉田老師為了培養孩子們健康的情緒，便行動了起來，開始積極推行動物輔助教育。
「我花了不少時間選擇理想的犬種做校犬。剛開始我覺得小型的、掉毛少的貴賓犬比較合適，但小學生們精力充沛，我又想是不是能陪她們消耗精力的犬種更合適些呢？於是就選了㹴犬中最大型的萬能㹴。」
悲傷的離別與新生命的誕生
第一任校犬名叫「Buddy」，每天都陪伴孩子們度過學校生活。她生產過兩次，讓孩子們懂得了什麼是生命的誕生。
「Buddy12歲的時候去世了。之後是Buddy的女兒，第二代校犬Link。東日本大地震核電廠事故後從福島保護犬救濟營來的Will也去世了。我們在禮拜堂舉行告別儀式，在每個孩子心裡都留下了深刻的記憶。」
現在每天來學校的是Crea和Buddy的侄女Verona。
Crea今年春天生了第4胎。
「Buddy來了之後，孩子們在6年內至少經歷過一次校犬生小寶寶。親眼見證生命的誕生後，自然就能意識到自己也是在祝福中誕生於這個世界的吧。」
在學校出生的小狗們會在出生後第3天起跟孩子們見面，讓孩子們見證它們成長的每一天。
「狗媽媽養育狗寶寶會舔他們的尿和糞便，孩子們看到後直呼『好髒喔！』，但是我問他們『你們還是小寶寶的時候，你們的爸爸媽媽為你們換尿布時會嫌髒嗎？』，孩子們都開心地回答『那不可能』。無論是1年級還是6年級，反應都是一樣的呢。」
採訪當日，1年級新生第一次與校犬見面，之後還有一個驚喜等著她們。學校為她們安排了與Crea生的9隻小狗「親密接觸的時間」。
孩子們戰戰兢兢地把小狗抱在懷裡，Crea頗為擔心地在她們中間巡視。
但是她絕不會狂吠，也不會發怒。
因為對校犬而言，孩子們是一群值得信賴的小夥伴。
Profile
姓名：Crea
年齡：5歲，雌性
主要工作內容：每天去學校參與課堂和活動，下課時與孩子們一起玩耍。
工作單位：立教女學院小學
東京都杉並區久我山4丁目29-60
標題圖片：在1年級教室與學生見面的立教女學院小學校犬Crea
攝影：山口規子