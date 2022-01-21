讓孩子們懂得生命尊嚴的校犬：立教女學院小學的Crea

2003年進入校園的校犬

「哇——好可愛！」

吉田太郎老師帶著一隻狗進門後，1年級的教室就沸騰了。

「請大家安靜一下。就是你們，頭一次見面的人忽然對你們大聲說話，也會嚇一跳吧？狗狗也一樣喔。」

小狗跟著吉田老師在教室裡轉了一圈後，就悠閒地趴在地板上歇息了。





學校從Eyemate協會借來導盲犬繁殖犬Crea。

她就是立教女學院小學的「校犬」。

第一隻校犬來到立教女學院小學，是2003年的事了。

開始的契機是一個沒法適應學校生活的孩子無意間吐露的一句心聲：「學校裡要有小狗的話，該多好玩啊。」

聽者有心，吉田老師為了培養孩子們健康的情緒，便行動了起來，開始積極推行動物輔助教育。

「我花了不少時間選擇理想的犬種做校犬。剛開始我覺得小型的、掉毛少的貴賓犬比較合適，但小學生們精力充沛，我又想是不是能陪她們消耗精力的犬種更合適些呢？於是就選了㹴犬中最大型的萬能㹴。」



