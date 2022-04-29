除草的山羊：身障人士設施裡的「Isoko小隊」

雜草叢生的陡峭斜坡變漂亮了

「幾年前這裡還是雜草叢生，亂糟糟的。但山羊們來了之後，一年到頭都變得非常漂亮，我對牠們的工作真的非常滿意。」





島田療育中心事務部部長森久保真由美女士望著病房樓對面的斜坡，這樣對我說。

約6000平方公尺的陡峭斜坡上，有3隻山羊正在悠閒自在地吃草。

是的，牠們就是以除草為工作的「專業小分隊」。

島田療育中心開設於1961年，是日本最早的重症身心障礙兒童設施，現在這裡對重症兒童和成人以及智力障礙患者進行護理。

之所以引進山羊來工作，是因為森久保在附近的站前停車場看到山羊在「除草」。

「每年看到我都會想，這辦法可真不錯啊，一次我發現了寫著聯繫方式的牌子，於是立即打電話聯繫。」

對方說先去看看現場吧，然後αGREEN公司的池崎真先生來到這裡。

他介紹說：「我們原本是做斜坡綠化之類的工作，不過綠化之後草會成長，所以就有必要進行管理了。我們想研究一種只有我們才能實現的獨特的除草方式，於是大約15年前開始做這項山羊除草的業務。」



