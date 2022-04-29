除草的山羊：身障人士設施裡的「Isoko小隊」社會 生活 工作勞動 自然環境
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雜草叢生的陡峭斜坡變漂亮了
「幾年前這裡還是雜草叢生，亂糟糟的。但山羊們來了之後，一年到頭都變得非常漂亮，我對牠們的工作真的非常滿意。」
島田療育中心事務部部長森久保真由美女士望著病房樓對面的斜坡，這樣對我說。
約6000平方公尺的陡峭斜坡上，有3隻山羊正在悠閒自在地吃草。
是的，牠們就是以除草為工作的「專業小分隊」。
島田療育中心開設於1961年，是日本最早的重症身心障礙兒童設施，現在這裡對重症兒童和成人以及智力障礙患者進行護理。
之所以引進山羊來工作，是因為森久保在附近的站前停車場看到山羊在「除草」。
「每年看到我都會想，這辦法可真不錯啊，一次我發現了寫著聯繫方式的牌子，於是立即打電話聯繫。」
對方說先去看看現場吧，然後αGREEN公司的池崎真先生來到這裡。
他介紹說：「我們原本是做斜坡綠化之類的工作，不過綠化之後草會成長，所以就有必要進行管理了。我們想研究一種只有我們才能實現的獨特的除草方式，於是大約15年前開始做這項山羊除草的業務。」
最大的優勢是可以讓草保持一定的高度
山羊除草的最大優勢是可以讓草保持一定的高度。
如果用人工除草，一般是草長高後一次性修剪，因此呈現出的只有兩種狀態：或者是雜草茂盛，或者是被剪除乾淨。但山羊每天都會吃草，因此草的高度幾乎是一致的，能夠保持良好的景觀。
除掉的草也不需要處理。當然，這些草會變成糞便排泄出來，不過只吃草的山羊排出的糞便幾乎是沒有臭味的。
最近，食草家畜打嗝和糞尿等排泄物生成沼氣成為一大問題，而專為除草飼養的山羊與野生食草動物一樣，數量是很少的，因此對全球氣候暖化並不會產生影響。
像島田療育中心這種傾斜度較大的地方，人工除草作業有一定的危險性，而山羊原本就是生活在山嶽地帶的動物，牠們非常擅長在陡峭的斜坡上上下下。
「這裡也生長著很多山羊喜歡的草類，所以我看了現場以後立刻就簽約了。」（池崎）
於是來了3隻山羊，Isoko、Kasumi、Yu。
據說山羊可以吃掉相當於自身體重約10分之1的草量，3隻加起來1天能除草約15公斤。
也能發揮動物療法的功效
「一下子就能讓斜坡變得漂漂亮亮，這點自不必說，而且大家同時還會被山羊所治癒。牠們現在是我們療育中心的偶像呢。」（森久保）
島田療育中心分為門診和住院樓，山羊小隊在動物療法方面也發揮著重要作用。
「入院的患者中也有為了每天能看到山羊而特意到廣場來散步的，行動不便的患者也可以從窗戶眺望山羊。門診的醫生也會對患者說，『今天天氣不錯，我們一邊看山羊一邊聊吧』，廣場的長椅便成為臨時診療室。」（森久保）
母山羊Isoko、Kasumi和公山羊Yu在這裡工作已經是第4個年頭，堪稱「經驗豐富」。體形最大的Isoko相當於它們的頭領。
這3隻山羊每年4月到10月在這裡負責除草工作，冬天回牧場，屬於「季節性打工者」。
「第1年的秋天，Isoko牠們離開這裡後，每天都來看山羊的患者感到無比寂寞，竟然放聲痛哭…」（森久保）
如果客戶有要求，αGREEN公司每年都會派同一批山羊來工作，今年島田療育中心也是由Isoko率領的「3羊小隊」勤勤懇懇地吃草，給大家帶來心靈的慰藉。
Profile
名字：Isoko
年齡：5歲
主要工作內容：通過吃草，讓空地等處的草坪保持美觀。
工作單位：有限公司αGREEN（社會福祉法人日本身心障礙兒童協會島田療育中心）
標題圖片：在吃雜草的「Isoko小隊」。紅色地面是中心的運動場，遠處的建築是住院樓（山口規子攝影）