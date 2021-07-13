唐鳳的新世紀社會提案：在政府內的「公民黑客」培育術

唐鳳的新世紀社會提案：在政府內的「公民黑客」培育術國際 文化 科學 技術 臺灣香港
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非搞破壞、而是專注創新的公民黑客
台灣總統蔡英文曾在2020年的總統盃黑客松大賽上說過：「你的創意，真正會帶來政府政策的改變，一起讓臺灣永續發展！」
2021年3月20日，是臺灣最大的公民黑客組織g0v，每兩個月的黑客松（Hackthon，黑客們的線上提案馬拉松）。這一次的黑客松中，一位來自行政院（類似日本內閣）農業委員會的公務員站在台上提案。
這位公務員名為陳振宇，在京都大學(2014年)修得博士後，返回台灣公務部門服務。他是土石流專家，現在已經是公務部門的主管了。
「我們現在想要為台灣的地圖建立『歷史影像平台』，讓地圖上的地名，可以連結到此地過去發生過的環境災害，例如土石流、地震、風災等，這需要大家幫忙上傳照片，及協助GPS定位。」他在大螢幕上投影出巨幅的台灣衛星地圖。
陳振宇並且提到，目前收集到的地景照片，共有4.2萬張，但還有7400張還沒有定位。另外，還有台灣紀錄片導演願意分享過去多年，勘察台灣環境所拍攝的10萬張照片，「但這些都需要人手幫忙。」這位熱血公務員，用規定的短短3分鐘，在黑客松裡招募願意幫忙的人。
公務員出現在民間的公民黑客組織，並不是第一次。自從2012年創立之後，這個網路組織向來有公務員上台提案。一直到現在，這樣的連結仍然緊密。
公民開始成為政府獻策一部分
同樣來自台灣的數位政委唐鳳，在2016年進入內閣工作之前，始終維持著公民黑客（civic hacker）的身分。所謂的公民黑客，就是針對現有的公共政策議題，導入資訊科技解決方案的專家。一般來說，雖然公民黑客本業通常跟資訊科技有關，但都是在上班以外的時間，額外付出時間志願進行服務。
2013年，唐鳳轉換生涯，變成蘋果公司及Socialtext的顧問。也在這一年，她在好友，同為程式設計師的高嘉良邀約下，加入台灣最大（全世界第三大）的公民黑客組織g0v。
高嘉良是g0v的創辦人之一，他認為全世界的政府，網域名稱都是gov，而g0v把o換成0，有著「從零開始思考」政府功能的意思。這是一個非營利組織，所有成員也都是無償地參與。
該組織固定會舉辦黑客松，「黑客松就是把『黑客』和『馬拉松』結合起來，針對一個特定的問題，一群黑客像跑馬拉松一樣，運用一段密集而完整的時間，團隊協作，找出解決方案。」唐鳳說。
唐鳳還補充：「g0v像是優化政府服務的外掛存在，也就是說，對於政府提供的服務，若是有不夠即時、公開的項目，g0v會先試著在政府外部，運用資訊科技的專長，解決這些問題。如果這樣的解決方案，政府覺得不錯，那就可以直接無償地拿去用。」
2020 年，台灣因應疫情而產生的口罩地圖，獲得極大回響，其實就是g0v工程師吳展瑋首先開發出來，後來由唐鳳向他徵求而得到的解決方案。
用遊戲化的科技改變政治
「2013年我開始參加g0v，這裡隨時都有幾千人在這個線上社群中，討論如何參與更多公共事務。」從那時至今，唐鳳都一直是g0v裡面的指標人物之一。
「在這裡，每個人都可以發起一個新專案，或是把別人的專案，發展出新的方向。所以g0v常說自己是一個社群，這個社群做的是公民科技。什麼是公民科技？就是運用新興的科學和技術，來參與關乎眾人的公共事務。」
回顧2013年的台灣，政治與科技領域兩種專業完全無法一起討論。唐鳳回憶說，過往在網路世界號召網友在實體世界行動，常常會有「萬人按讚 ，一人到場」的尷尬狀況。
但是g0v改變了這樣的狀況。雖然當時g0v是一個新興的網路非營利社群，因緣際會，卻吸引了三個領域的專家加入，包括：懂資訊科技的專家，懂公民媒體的專家，以及懂社會運動的專家。
「所以 g0v的朋友就想出了各式各樣有趣的方式，來參與台灣的政治議題，」唐鳳說。g0v早期最著名的專案之一，是「把政治獻金透明化」的行動。是g0v的成員王向榮，在2014年內部黑客松提出的專案。唐鳳身在g0v中，親眼見證並參與了「一般公民以遊戲化的樂趣，參與政治改革」的歷程。
唐鳳說，在台灣，所有選舉中的候選人，都必須對監察院（台灣的監督機構）公開政治獻金的金額：「監察院是一個獨立於立法、司法之外的機構。任何人在競選時，他的收入和支出，都必須讓監察院知道。
然而，那些資料都沒有在網路上公布出來。人民必須走進監察院，用裡面的設備列印這些密密麻麻的表單紙本出來，而這些紙本上面蓋有監察院的浮水印，一般人沒有辦法用電腦數值分析，來處理這些資料。」
結合網民 監督政治獻金
過去既然不能用電腦分析政治數據，就無法監督，造成出現政治不透明。
所以，g0v的成員中，有人親自去監察院把資料列印出來後，用程式切割每一個表單上的空格數字，然後在網路上外包給大家輸入一個空格。
結果在短短24小時內，就有超過10000個貢獻者，輸入2637 頁資料，把309666筆資料輸入完成。唐鳳笑說，這是用OCR（Otaku Character Recognition）， 也就是「阿宅的宅力辨識」完成的。
「在以前，政治獻金無法用視覺化的方式讓大家知道，但g0v做出一個新的示範。縱使每格數字，都有3個g0v的人看過，但還是有監察院的人質疑：『這個資料不能保證百分百正確』。所以，g0v的朋友寫信給監察委員說：『既然如此，你就在網路上開放這些政治獻金資料，這樣就不用擔心資料輸入錯誤了。』」
在2016年，唐鳳進入內閣擔任政委，她也帶入公民黑客的視野和抱負。經過一番努力，2018年在市長和市議員選舉前，監察院就開放了完整的資料，讓民眾和記者都可以做分析。
「g0v的成員一分析起來，不得了，原來在競選期間，候選人買FB廣告的收入，在政治獻金的預算都沒有申報。」唐鳳說
「因為台灣法律規定，外國人不能捐政治獻金，也不能買社群媒體的廣告為特定人選助選。如果社群媒體的廣告預算沒有透明，有心人就可以繞過政治獻金的法律，來操控台灣的選舉。」唐鳳表示，後來監察院跟g0v就拿這些資料跟國外的社群媒體（例如臉書）談判 ，希望他們能有即時的廣告揭露。
跟後來口罩地圖的案例一樣，這次也是社會部門（g0v）針對問題，先想出一個新做法，然後向政府請願說「這個新常規的正當性，大過政府現有的。」得到政府同意後，再去跟私部門反應。
雖然政府並沒有通過法律制裁臉書，但是，臉書決定在2020年台灣選舉那一年，揭露了相當於政治獻金的競選廣告。唐鳳回憶這段歷程說「我們g0v的成員也發現，在這樣的透明下，沒有人敢做不實的宣傳。」
為年輕公務員，開啟由下而上的創新
在2016年進入內閣工作之前，唐鳳因為不滿35歲，且具有科技專長，進入行政院擔任政務委員的「見習顧問」，因此有機會受邀到政府的公務員訓練中心擔任講師。她有好幾次對各部會課長級的公務員分析未來的數位科技，如何影響政府的工作。可以說，這是她與公務員生態圈的正式接觸。
唐鳳進入內閣擔任數位政委後，她把g0v的提案精神和團隊協作的模式，帶入政府裏。換言之，她是把「公民黑客」的靈魂，注入了政府的框架中。
最能實踐她想法的，就是每年一次由總統府舉辦的《總統盃黑客松》。唐鳳說，「總統盃黑客松會鼓勵政府所有部門的公務員，針對現有的問題，跨部會合作。透過這樣的連結，讓跨部門的資料可以整合，達成資料治理。」
身為資深的公民黑客，唐鳳熟悉黑客松的魅力。她向蔡英文總統分析「總統盃黑客松」可以達成的效果：如果政府能夠開放資料流通，將有助於推動數位經濟，促成大數據與AI人工智慧產業的發展。從2018至今，總統盃黑客松每年舉辦一次，每一屆都有100組以上的參賽隊伍，為期半年。
唐鳳其實是把總統盃黑客松，視為是一個讓政府服務創新的機制，鼓勵公務員由下而上的創新。參加的公務員有很多是年輕人，他們長期在基層，知道民眾現在需要什麼新服務。所以，這些黑客松得獎的作品，像基層公務人員的許願池，他們期待從下而上的創新，也希望自己部會的長官支持。
「因為政府預算也會支持這些得獎的作品，而且會把這個提案列入整個部會的績效考核，所以，在下一年度政府的施政計畫裡面，這些都會變成國家政策。」唐鳳有點頑皮地說道。畢竟，再好的點子，如果沒有辦法變成常態的政府服務，一切都是枉然。
這些總統盃黑客松隊伍提出的社會創新議題，有的意在提高社會安全，有的鎖定照護弱勢族群，有的針對現有的服務提高效率。每一個隊伍，嘗試學習運用新技術與人工智慧，把這些原本政府提供的舊業務，做得更好、更快、更公平。
這些由唐鳳帶入的公民黑客DNA，對於保守的公務體系究竟能帶來多大的影響，或許還需要多一點時間觀察。不過，在扮演「備用政府」角色的g0v社群中，每兩個月一次例行的黑客松提案中，總是有公務員提案，徵求幫手。由此看來，這兩邊的交流，應該會愈來愈找出彼此的默契吧。
標題圖片：出席2020年9月1日「數位社會創新」活動的唐鳳（前排左四）與所有研討會出席來賓合影。（台灣外交部提供）