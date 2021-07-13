唐鳳的新世紀社會提案：在政府內的「公民黑客」培育術

非搞破壞、而是專注創新的公民黑客

台灣總統蔡英文曾在2020年的總統盃黑客松大賽上說過：「你的創意，真正會帶來政府政策的改變，一起讓臺灣永續發展！」

2021年3月20日，是臺灣最大的公民黑客組織g0v，每兩個月的黑客松（Hackthon，黑客們的線上提案馬拉松）。這一次的黑客松中，一位來自行政院（類似日本內閣）農業委員會的公務員站在台上提案。

這位公務員名為陳振宇，在京都大學(2014年)修得博士後，返回台灣公務部門服務。他是土石流專家，現在已經是公務部門的主管了。

「我們現在想要為台灣的地圖建立『歷史影像平台』，讓地圖上的地名，可以連結到此地過去發生過的環境災害，例如土石流、地震、風災等，這需要大家幫忙上傳照片，及協助GPS定位。」他在大螢幕上投影出巨幅的台灣衛星地圖。

陳振宇並且提到，目前收集到的地景照片，共有4.2萬張，但還有7400張還沒有定位。另外，還有台灣紀錄片導演願意分享過去多年，勘察台灣環境所拍攝的10萬張照片，「但這些都需要人手幫忙。」這位熱血公務員，用規定的短短3分鐘，在黑客松裡招募願意幫忙的人。

公務員出現在民間的公民黑客組織，並不是第一次。自從2012年創立之後，這個網路組織向來有公務員上台提案。一直到現在，這樣的連結仍然緊密。





公民開始成為政府獻策一部分





同樣來自台灣的數位政委唐鳳，在2016年進入內閣工作之前，始終維持著公民黑客（civic hacker）的身分。所謂的公民黑客，就是針對現有的公共政策議題，導入資訊科技解決方案的專家。一般來說，雖然公民黑客本業通常跟資訊科技有關，但都是在上班以外的時間，額外付出時間志願進行服務。

2013年，唐鳳轉換生涯，變成蘋果公司及Socialtext的顧問。也在這一年，她在好友，同為程式設計師的高嘉良邀約下，加入台灣最大（全世界第三大）的公民黑客組織g0v。

高嘉良是g0v的創辦人之一，他認為全世界的政府，網域名稱都是gov，而g0v把o換成0，有著「從零開始思考」政府功能的意思。這是一個非營利組織，所有成員也都是無償地參與。

該組織固定會舉辦黑客松，「黑客松就是把『黑客』和『馬拉松』結合起來，針對一個特定的問題，一群黑客像跑馬拉松一樣，運用一段密集而完整的時間，團隊協作，找出解決方案。」唐鳳說。

唐鳳還補充：「g0v像是優化政府服務的外掛存在，也就是說，對於政府提供的服務，若是有不夠即時、公開的項目，g0v會先試著在政府外部，運用資訊科技的專長，解決這些問題。如果這樣的解決方案，政府覺得不錯，那就可以直接無償地拿去用。」

2020 年，台灣因應疫情而產生的口罩地圖，獲得極大回響，其實就是g0v工程師吳展瑋首先開發出來，後來由唐鳳向他徵求而得到的解決方案。