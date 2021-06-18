在臺灣奔馳的新幹線──臺灣高鐵建設經過、營運現況及今後課題

比日本正確且安全

2021年4月2日，臺灣花蓮太魯閣號發生出軌事故，列車撞進隧道，造成49人死亡的悲劇。發生此次事故的是臺灣鐵路管理局的列車，而非臺灣高速鐵路（下稱高鐵），但某個新聞節目的名嘴卻誤以為這是高鐵的意外，還在節目上發表「高鐵只有車輛是日本製，其他設備和系統都是法國製，所以臺灣高鐵比起日本新幹線，安全性略遜一籌」這種與事實不符的言論。此外，也有不少人聯絡筆者，「聽說臺灣高鐵發生了大型事故」，詢問筆者的看法。

從長期參與日本新幹線及臺灣高鐵的安全系統、運行管理、營運等作業的筆者看來，臺灣高鐵乃以日本新幹線技術作為基礎，在員工作業守則方面也比照日本新幹線，因此其安全性絕不亞於新幹線，甚至可說比新幹線還要來得安全且正確。

新車採購計畫尚在交涉中

臺灣高鐵的新車採購計畫在2020年年底，有臺灣及日本的新聞報導指出，由於日本製車輛價格過於昂貴，導致高鐵已停止採購作業。的確，1組列車（12節車廂）50億元的價格，比起現在高鐵所使用的700T型列車為1組17億元，實為高價，但筆者認為，價格資訊外洩這件事本身很可能就是交涉戰術的一環，且這次價格之所以昂貴，原因之一推測本次採用的是一站式合約，新車廂試驗、員工教育等也全交由製造商負責。在那之後，根據筆者接獲的消息指出，價格已經下降了不少。

話雖如此，價格之所以昂貴，有其不得已的原因，包括：現行700T型列車的設計與製造已經是20年前的事，日本JR目前在日本國內採購的車輛，最新的N700S型列車也比20年前的700系列車貴上1.5倍，且高鐵欲採購的車輛也包含了許多高鐵獨自的功能與設備，再加上在採購組數較少的情況下，每組列車所需負擔的設計費、製造費、試驗費比例自然就高，還有就是車輛是在日本國內進行製造，因此運到臺灣也要運費。

此外，安全系統的關鍵，也就是鐵路號誌系統等必須和地面上的裝置進行緊密連攜，參與的製造商不僅要擁有列車車輛，還需要擁有這些技術與知識。

綜合以上因素，筆者認為，新車採購計畫在未來還是會實現，N700S型列車終有一天會奔馳在臺灣的土地上。