籌備開館中、連結過去與未來的臺灣國家鐵道博物館

不為人知的日臺鐵路概況

臺灣的國家鐵道博物館正在積極著手各項開館準備工作。利用興建於日本統治時代的鐵道工場遺址，目前正全心投入建築物的修復以及蒐集展示用文物等作業。眾所周知，臺灣的鐵道史與日本有密切關係，此國家鐵道博物館正在規劃什麼樣的展覽呢？

臺灣鐵道與日本的關係 臺灣首次開通鐵道是在清朝時期的1891年，基隆－臺北間的第一條鐵路開始通行，目的是為了臺灣的開發與強化防衛。當初計畫的鐵路建設原本延伸到打狗（高雄），實際上卻因為預算不足等問題，在1893年僅延伸到新竹。當時的工程馬虎行事，開通後各式各樣的問題隨之出現，狀況百出。重建此半吊子的鐵道，讓它的機能有飛躍性成長的，正是自95年起統治臺灣的日本。 說起來，臺灣在鐵道開通前，即使是比較平坦的中央山脈西側地區，零星分布在南北的幾個城市之間，幾乎沒有陸上交通網互通，島內的商品、人的交流極為有限。臺灣總督府為了打破這種情形，在領臺後不久，隨即著手延續清朝時期未能實現的延伸到打狗的縱貫鐵道，同時興建新線，並改善既有路線。 在有限的預算和物資，以及嚴苛的自然環境等不利條件的交互重疊之下，工程進展不如預期順利，經歷了百般曲折，在1908年連接基隆到打狗（現在的高雄捷運西子灣站附近）的縱貫線終於全線開通。能夠快速運送大量貨物和旅客的鐵道，一手承接了臺灣在軍事、經濟雙方上的運輸需求。 戰後，臺灣被中華民國統治，臺灣總督府經營的鐵道事業由交通部臺灣鐵路管理局（臺鐵）承接，但與日本的關係並未中斷。即使72年面臨了臺日斷交的政治危機，在那之後也斷斷續續地導入日本製車輛。搭載在轉彎處能夠維持高速行駛的車體傾斜裝置，現在作為臺鐵明星相當活躍的特快列車──太魯閣號和普悠瑪號，均為日本製車輛。此外，臺鐵也與日本多家鐵道業者簽訂友好協定等，不只在技術面，觀光面的交流也趨於頻繁，甚至可以感受到近年來日本與臺灣在鐵道上的連結變得更加密切。

充滿日治時代氛圍的鐵道工場變身博物館 目前正在準備開館工作的國家鐵道博物館是由「臺北機廠」轉型的，即為1935年落成使用的「臺北鐵道工場」。當時是導入最先進機器的鐵道車輛工廠，竣工時，廠區規模之大被譽為東洋第一，肩負起車輛組裝或是各項維修作業，以應付日益增加的運輸需求，支撐鐵道的運行。在太平洋戰爭期間，遭受美軍空襲，造成多數死傷和建築物損壞，但在戰後依然維持運作。當1960年代導入柴電機車，以及70年代伴隨著鐵路電氣化而引進的各式電力機車與電聯車之際，與時新建相關設施來因應，也有「鐵道醫院」的異稱。 然而，到了2009年，因臺北機廠周邊的鐵道地下化與臺灣高速鐵路延伸工程的推動，決定將其機能移轉到新建於桃園市的富岡車輛基地。經歷了階段性的機能移轉之後，於2014年在一片惋惜聲中全面停止運作而劃下休止符，但它的歷史並未因此終結。15年，臺灣的文化部認同在這片土地上孕育出的歷史、文化、藝術價值，範圍達16.79公頃的產業遺產被指定為國定古蹟，甚至作為古蹟的活化再生計畫，決定轉型為國家鐵道博物館，19年成立籌備處。 目前園區內劃分為幾個區域，進行建築物的修復作業，計畫今後從完成的部分開始，階段性的開放參觀。現在也定期舉辦特別展覽，此外也開放以預約登記的方式進行園區內的簡單導覽。甚至預計24年起，開放總辦公室、澡堂、大禮堂與柴電工場周邊等園區北側的建築物群，可以採預約式參觀車輛動態運轉和維修場所等，以及欣賞展覽。之後，預計27年開放主展館、鐵道劇場、飲食設施等博物館的核心場域。



博物館的願景 近年來，臺灣興起了對各地的民俗風情、風土、地域特色、歷史的關心，以及給予正面評價的態勢趨於顯著，對鐵道的關注度也大幅提升，2020年活化利用舊臺灣總督府鐵道部的建築物，讓大眾能夠加深對鐵道的理解的國立臺灣博物館鐵道部園區開幕。國家鐵道博物館籌備室想要透過博物館，向大眾傳達「從鐵道看見臺灣、從臺灣看見自己」的重要性。關於鐵道的存在本身或印象，在文學作品、音樂、電影等許多的場景裡都會出現，深植於臺灣文化和民眾的記憶，可是卻因為太過於習以為常，反而被忽略了。正因如此，所以希望透過博物館的問世，重新喚回大眾的關注。 此外，著力於「聲音」的展示也是博物館的方針之一，透過蒸汽機關車的汽笛聲和行駛在軌道上的聲音，月臺裡會出現的聲音，廣播聲等，希望讓參觀者重新認識到鐵道是如此貼近日常生活的存在。也和當地的臺北市政府機關或學校等攜手合作，計畫舉辦相關的活動和企劃展覽等。

