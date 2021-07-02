推動臺灣發展的縱貫鐵路與劉銘傳（上）：清國時期

劉銘傳與清國時期的鐵路建設

1840年的鴉片戰爭以來，清國遭歐美列強蠶食鯨吞，在不平等條約之下苟延殘喘。由於慈禧太后的專制與官僚政治的腐敗，可說是處於進退失據、動彈不得的狀態。在如此狀況之下，興起了以改革為宗旨的「洋務運動」。

此運動始於1860年代，主張導入歐美先進的科學技術，目標在於增強清國之國力。以曾國藩和李鴻章等人為中心推動改革，亦稱「自強運動」。洋務派官員推動軍事現代化與指揮權的統合。但遭到保守派壓制，導致改革受挫。

當時洋務派籌劃計策，將臺灣從福建省分離，派遣大力主張洋務運動的劉銘傳入臺擔任巡撫。換言之，劉銘傳離開容易遭受保守派阻擾的清國本土，轉至浮於大洋之上的臺灣進行改革。其後，臺灣於1885年10月12日成為清國的第20個省分。

劉銘傳生於安徽省合肥，因太平天國之亂而加入李鴻章的淮軍，在此結識了洋務派的核心人物曾國藩。

瞄準臺灣的法國

第二次鴉片戰爭（譯註：英方稱Arrow War，亞羅號戰爭，亦稱英法聯軍之役）後，清國於1858年與歐美列強簽訂天津條約。接著基隆港開放通商，而在1884年，清法之間因越南藩屬問題爆發戰爭，法軍派遣極東艦隊前往臺灣，進攻基隆灣。

如同英國以香港為據點，法國思考進出東亞的據點時，注意到了臺灣。此時獲登用為臺灣巡撫的劉銘傳出面迎戰並擊退法軍。但法國極東艦隊從臺灣轉向攻打福州，在馬江之役中殲滅清國的福建水師。

其後，法國再次嘗試進攻臺灣，仍舊遭阻。此際，逃往海上的法軍停留在臺灣海峽，封鎖臺灣和福建之間的海上交通貿易。1885年簽訂天津條約（李鴻章・Jules Patenotre條約）後，法國雖解除臺灣海峽的封鎖，其後仍不放棄將臺灣海峽納入自己的勢力範圍之內。

甲午戰爭之際，雖然日本與清國全權大使李鴻章於馬關（下關）進行停戰交涉，但伊藤博文與陸奧宗光仍秘密派遣混合部隊至澎湖，3月26日佔領媽宮灣（現在的馬公灣）。此舉讓日本在交涉時佔上風，但其實亦有人認為，意在警戒法軍趁亂侵入澎湖海域。



