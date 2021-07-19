台灣網球重鎮盧彥勳：職業生涯最後的東京奧運奮戰決意

最後戰場「東京」





「東京奧運就是我最後一戰！」從2001年投入職業網壇，37歲寶島網球一哥盧彥勳，原本還捨不得在球場上的生活。然而，受到疫情爆發東奧延後一年影響，全球新型冠狀病毒疫情快速變化的許多不確定因素下，盧彥勳已經確定要把受傷保護排名（protect ranking）的最後一站安排用在東京奧運上，為他最愛的寶島台灣打完生涯最後一戰後，正式謝幕！

征戰職業網壇20年，奧運在盧彥勳心目中一直有特殊的意義，從2004年雅典奧運的懵懵懂懂到今年東京奧運，盧彥勳將第五度在奧運殿堂披上台灣戰袍出賽，他說：「這是我為台灣打的最後一場比賽，不能說是一個完美的ending，但我是真心真意感謝這塊土地上的一切，真心要為台灣打最後一戰，不管結果如何，我都不會帶著遺憾離開！」

2020年東京奧運，受到疫情影響而宣布延後1年，對盧彥勳的退役有決定性的影響。他說：「其實如果去年打東京奧運，當時原本還有打完後再看看狀況的想法，特別是當時已經慢慢把狀態調整出來，有感覺到慢慢已經恢復到接近昔日的水準，還沒有奧運後退休的完整想法。」





但不料東京奧運宣布延長1年後，打亂了盧彥勳的復出計劃，特別是在這一整年看到全球因為疫情的變化，讓以往出國比賽都覺得理所當然的事，如今都變得複雜起來。

盧彥勳說：「主要是心理上變的跟正常很不一樣，以前出國可以來去自如，但如今因為疫情回台灣要隔離14加7天自主健康管理，你不僅要付出更多的時間成本，精神壓力也變的更大，因為你永遠不知道旁邊的環境是不是乾淨的，心情上永遠沒辦法鬆懈，這不是我想要的。」他也在這次的奧運中擔任台灣的掌旗官。

疫情打亂訓練節奏





同時，若盧彥勳還想繼續打下去的話，也得將面對更多的現實面，在疫情下也將更難解決，世界排名第680的盧彥勳表示：「因為疫情關係，外籍教練沒辦法來配合訓練，充其量只能用線上指導，同時，當我打完受傷保護排名可用的9站賽事後，除非比賽單位給我外卡（Wild Card），我甚至連挑戰級賽事都打不到，我必須重新從最基本的ITF賽事打起，再試著去把排名重新拉回來」

對此盧彥勳坦言：「不是我不願意從最低階賽事打起，但因為疫情關係，亞洲賽事幾乎都停擺，我必須像這次一樣一出門就要和家人和兒子離開超過3個月以上，以我現在這個年紀來說，這不是我想要的。」這也是盧彥勳決定把2021年的東京奧運做為職業生涯最後一站的原因。

在疫情環境下征戰，讓職業網壇球員倍感壓力，盧彥勳說：「大家現在都很疲憊，雖然職業賽還是一個接一個，而且賽事都採『泡泡方式』來維持選手的安全，但現在每天都必須面對病毒陌名的壓力，以前心情不好或壓力大或許還可以用出去走走來化解，但現在人不是在飯店就是在球場，對每個職業網球員的心理壓力都很大。」