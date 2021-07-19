台灣網球重鎮盧彥勳：職業生涯最後的東京奧運奮戰決意

台灣網球重鎮盧彥勳：職業生涯最後的東京奧運奮戰決意文化 運動 東京2020 臺灣香港
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最後戰場「東京」
「東京奧運就是我最後一戰！」從2001年投入職業網壇，37歲寶島網球一哥盧彥勳，原本還捨不得在球場上的生活。然而，受到疫情爆發東奧延後一年影響，全球新型冠狀病毒疫情快速變化的許多不確定因素下，盧彥勳已經確定要把受傷保護排名（protect ranking）的最後一站安排用在東京奧運上，為他最愛的寶島台灣打完生涯最後一戰後，正式謝幕！
征戰職業網壇20年，奧運在盧彥勳心目中一直有特殊的意義，從2004年雅典奧運的懵懵懂懂到今年東京奧運，盧彥勳將第五度在奧運殿堂披上台灣戰袍出賽，他說：「這是我為台灣打的最後一場比賽，不能說是一個完美的ending，但我是真心真意感謝這塊土地上的一切，真心要為台灣打最後一戰，不管結果如何，我都不會帶著遺憾離開！」
2020年東京奧運，受到疫情影響而宣布延後1年，對盧彥勳的退役有決定性的影響。他說：「其實如果去年打東京奧運，當時原本還有打完後再看看狀況的想法，特別是當時已經慢慢把狀態調整出來，有感覺到慢慢已經恢復到接近昔日的水準，還沒有奧運後退休的完整想法。」
但不料東京奧運宣布延長1年後，打亂了盧彥勳的復出計劃，特別是在這一整年看到全球因為疫情的變化，讓以往出國比賽都覺得理所當然的事，如今都變得複雜起來。
盧彥勳說：「主要是心理上變的跟正常很不一樣，以前出國可以來去自如，但如今因為疫情回台灣要隔離14加7天自主健康管理，你不僅要付出更多的時間成本，精神壓力也變的更大，因為你永遠不知道旁邊的環境是不是乾淨的，心情上永遠沒辦法鬆懈，這不是我想要的。」他也在這次的奧運中擔任台灣的掌旗官。
疫情打亂訓練節奏
同時，若盧彥勳還想繼續打下去的話，也得將面對更多的現實面，在疫情下也將更難解決，世界排名第680的盧彥勳表示：「因為疫情關係，外籍教練沒辦法來配合訓練，充其量只能用線上指導，同時，當我打完受傷保護排名可用的9站賽事後，除非比賽單位給我外卡（Wild Card），我甚至連挑戰級賽事都打不到，我必須重新從最基本的ITF賽事打起，再試著去把排名重新拉回來」
對此盧彥勳坦言：「不是我不願意從最低階賽事打起，但因為疫情關係，亞洲賽事幾乎都停擺，我必須像這次一樣一出門就要和家人和兒子離開超過3個月以上，以我現在這個年紀來說，這不是我想要的。」這也是盧彥勳決定把2021年的東京奧運做為職業生涯最後一站的原因。
在疫情環境下征戰，讓職業網壇球員倍感壓力，盧彥勳說：「大家現在都很疲憊，雖然職業賽還是一個接一個，而且賽事都採『泡泡方式』來維持選手的安全，但現在每天都必須面對病毒陌名的壓力，以前心情不好或壓力大或許還可以用出去走走來化解，但現在人不是在飯店就是在球場，對每個職業網球員的心理壓力都很大。」
20年來創造台灣網球障礙
從2001年投入職業網壇起，盧彥勳就屢屢創下台灣男網的里程碑。盧彥勳來自台灣新北市三重雞販之家，父親盧慧源靠販賣活雞養育家庭。但在2000年12月，父親突然心肌梗塞過世，對當時還未滿18歲，正準備要開始進軍職業網壇的盧彥勳來說，無疑是相當大的震撼。
然而盧彥勳仍在家人支持下咬牙，在2001年正式投入職業網球，創下了包括29座挑戰賽單打冠軍、2008年北京奧運打敗以後成為世界球王的穆雷（Andy Murray）、2010年溫網男單8強以及2010年11月1日世界男單第33，這些都已經成為台灣男子網球難以超越的「盧彥勳障礙」。
但在職業網壇征戰20年，傷病跟盧彥勳也是如影隨行，2003年的肩傷一度危及職業生涯，2006年腰傷、2009年病毒感染，再到2016年手肘開刀，以及最近一次在2018年法網前決定因肩膀關節脣撕裂而動刀，加上復建時間長達9個月，整個2019年賽季全部泡湯。
一直到2020年1月的澳洲網球公開賽，盧彥勳才再度復出。只是隨後爆發的新型冠狀病毒疫情爆發，讓他只打了2站賽事就停擺，一直到2021年2月墨爾本挑戰賽才再度復出，並開始備戰他人生的最後一戰─東京奧運。
與日本網球壇的相互砥礪
盧彥勳與日本網球員特別有緣，2005年第一次在澳網參加男雙就是搭檔日本球員鈴木貴男，成功打進男雙16強；職業生涯在法網參加過7次男雙賽事中，唯二次拿到的勝利就是2012年與添田豪合作打敗英國Andy Murray的哥哥Jamie Murray與澳洲Carsten Ball組合，另一場就是2021年法網搭檔西岡良仁拿下法網雙打的第2勝。
盧彥勳佩服日本網球員的精神意志力特別好，打球非常黏，在與日本網球員交手，沒到最後一球打完，都完全不能確定可以贏球。
特別近幾年日本網壇也冒出許多實力相當突出的新人，盧彥勳覺得與日本網壇逐漸與國際接軌有關。盧彥勳分析，日本很擅常把國外的訓練方式慢慢吸收消化後，轉變成自己的一套訓練模式。
盧彥勳說：「日本球員依據一套SOP訓練下來，球員都比較不會出軌，球員的水平也不會差太多，當然或許球員的有些創意就會被限制住，但日本已經建立出許多企業將球員送到國外長期訓練的模式，這也是台灣未來應該要多加學習的地方。」
台灣在2021年6月4日，接受到來自日本124萬劑疫苗援助，當時盧彥勳法網期間，也特別在臉書上向日本致謝，他說：「在台灣疫情如此嚴峻之時，日本願意提供124萬劑的AZ疫苗幫助台灣！ 雖然在國外，仍時時刻刻緊盯著台灣的疫情，希望大家同島一心，一起撐過難關。台灣加油！」盧彥勳感激日本的幫忙之餘，也時時惦記著家鄉。
以「堅持」迎來第五次奧運
就像盧彥勳先前在2010年出版過的一本自傳「亞洲網壇球王：盧彥勳的堅持」中的書名，盧彥勳最令人尊重的地方，就是他一年365天無休的「堅持」。即便在2020年疫情期間沒有比賽可以打，他還是每天維持固定的訓練量，讓體重始終維持在72至75公斤，這對盧彥勳來說，已經就像是一個每天的固定儀式。
因為他更知道，在東京奧運前他還不能放鬆，盧彥勳說：「即便現在還是一樣全身酸痛，但我不想讓大家認為東京奧運只不過是我個人的最後一戰，或許五度參加奧運是一個不錯的紀錄，但奧運是所有選手心目中最崇高的殿堂，我依然會認真去爭取更好的成績，讓自己每天保持在最佳狀態。」
對於東京奧運之後的計劃，雖然不少人認為盧彥勳形象好、人緣佳，有進軍政壇的資本，但他說：「台灣的政治容易標籤化，當你一旦加入某一黨派，你就會被貼上那一個黨派的標籤，就沒辦法做你真正想做的事情，如果台灣的政治環境可以再單純一點，Why not？」
但其實在盧彥勳心中，一直有個夢，就是在台灣建立一個真正規模的網球基地，他說：「我還是打算在台灣，用我這麼多年在國際賽上所學到的經驗和精力奉獻在這塊土地上。台灣打球的人其實並不少，但常常在過程中浪費掉太多的時間和精力，我想去啟發更多的年輕球員，假若台灣能有一個優良的訓練場地和環境，我想台灣球員肯定會有更多的機會。」
台灣網球一哥，在用職業生命燃燒東京奧運的最後一刻前，仍然堅持到底。對於放下球拍後的未來，在他心中似乎也已經更篤定。
標題圖片：2021年2月在邁阿密出戰的盧彥勳，37歲的他依舊在為了台灣網壇貢獻心力。（Photo by David Gray / AFP）