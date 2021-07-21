東京奧運與日本的羈絆：鞍馬王子李智凱、游泳帥哥王冠閎

台灣的體育英雄們！征戰東京奧運！

東京奧運在延期1年舉行，無邊無盡的孤單訓練生活又要延續1年下，讓正在備參加東京奧運的台灣選手們帶來高度的壓力。在跨越不安下，選手們都期望讓自己在東京奧運的殿堂上有更完美的演出。本篇報導為您介紹台灣的體操選手李智凱與游泳選手王冠閎。

台灣鞍馬王子的重整待發 台灣的「鞍馬王子」，25歲的體操選手李智凱，其實已經幾乎要把在高雄左營的國家訓練中心當自己的家了。特別是5月中後台灣疫情升溫，國訓中心自5月17日開始要求所有的東奧選手和教練24小時都不得離開國訓，讓李智凱在6月10日在臉書上無奈的說：「我覺得可能都快忘記外面的世界長什麼樣子了🤨🤨，會不會找不到回家的路。」 提到2020年一開始聽到東奧延後一年的消息，李智凱說：「一開始真的很不安，因為原本都覺得準備好了，結果突然之間失去方向，但慢慢看了全世界疫情的嚴重性後，又覺得這是全球性的問題，必須要往整體考量，慢慢就能去接受它，接著就是去面對它。」他說：「這整整一年不知比賽何時要比，也不知道會因為疫情發生什麼事，只能做好心理上的調適，隨時準備好去面對比賽。」 李智凱急於到東京奧運證實自己其來有自，這位小時候就被電影「翻滾三部曲」第一部《翻滾吧！男孩》的拍攝，紀錄了7名小孩在兒時接受體操訓練的可愛又心酸的過程，是部深受觀眾喜愛的紀錄片。其中的李智凱就因為從小在台灣東北部宜蘭菜市場長大，而被人叫做「菜市場凱」。

不單是電影，現實中李智凱一路跟隨著教練林育信的指導，終於在2016年里約奧運拿到第一次的奧運參賽資格，這也是台灣暌違16年來再度有體操選手站上奧運賽場。 但不料，李智凱卻在同年7月就因練習地板動作時不慎受傷，造成右腳脛骨末端骨裂以及右腳腳踝韌帶撕裂傷，雖然緊急經過手術和兩周復建後，已經可以自行走路，但面對8月里約奧運，李智凱只能放棄個人全能賽，專注於單項鞍馬賽事上，儘管初次登上奧運，但受到傷勢影響導致失誤落馬，最終只獲得第31名。

里約後東京拼完全復活

然而，兵敗里約奧運，並沒有挫折了李智凱的鬥志，2017年李智凱第二度「進廠維修」，進行微創手術，直接劃開傷口將血塊抽出後縫合肌肉，爭取加速復原的時間。 最後在2017年台北世大運，李智凱在爆滿的台灣觀眾加油下，完美的展現了「湯瑪士迴旋」動作，獲得最高的15.300分，拿下台灣暌違12年也是台灣在世大運史上的第二面體操金牌。 在突破了以往在大型比賽都容易因緊張和壓力造成失誤的心理障礙後，李智凱蛻變成狀態穩定的選手，讓他接連拿下2018年雅加達亞運鞍馬金牌、2019年墨爾本、杜哈世界盃鞍馬金牌和2019年斯圖加特世錦賽鞍馬銀牌。 對於李智凱而言，東京奧運是證明自己從過去里約奧運挫敗中重啟的時機，讓他急欲想到東京奧運來證明自己，他也說： 「這一整年很多比賽都停了，也不知道國外的狀況，是不是會冒出黑馬？這些都沒人可以保證，但我對自己在今年東京奧運的期許，就是要把自己的專長全部發揮出來，把這些日子以來努力提升水準和動作難度可以完全發揮出來，不要再留遺憾！」

19歲小將奧運再調整 而東京奧運延長一年，對某些東京奧運的台灣新生代選手，卻是另一種福音。 才19歲的台灣新生代泳將王冠閎說：「一聽到東京奧運延後一年，當下緊繃的心情算是釋放了不少壓力，當時其實對在東京奧運晉級200蝶決賽還不是那麼的有信心，但聽到東京奧運延期後，剛好趁時間將自己的心情沈澱後再重新另做計畫。」 台灣游泳選手雖然每屆都參與奧運賽事，但大多數只是陪榜的命，可是在2017年，台灣卻突然冒出兩名游泳選手王星皓、王冠皓，都在同年相繼達到東京奧運游泳A標，成為台灣泳壇史上首度有人能以奧運A標資格取得東京奧運的參賽資格。 2019年，在布達佩斯舉行的FINA世界青少年游泳錦標賽中，年當時年僅17歲的新銳王冠閎更200公尺蝶式決賽，飆出全國新猷的1分56秒48並達奧運A標，一舉躍登為台灣的「小蝶王」。 2020年初，王冠閎原本有意赴美國接受訓練，但因疫情而取消，趁著奧運延後一年下，王冠閎在2020年11月獲得ISL（International Swimming League，國際游泳聯盟）卡利神鷹隊的邀請，跟著教練黃智勇在疫情下毅然而然前往匈牙利布達佩斯參加2020年ISL賽季的比賽。 對於參加東京奧運，王冠閎也說出以下的抱負。 「其實當時沒有想太多，當然家裡也會擔心疫情的問題，只覺得這個機會千載難逢，跟教練討論後，就覺得有所取捨下應該去參賽。」

