台灣羽球王者周天成：東京奧運能再與世界王者桃田頂上決戰？運動 東京2020 文化 臺灣香港
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延期一年備戰
東京奧運在2021年7月23日正式開幕，匯集全世界各體育項目的好手競技。其中男子羽球項目上，台灣男子羽球第一的周天成，與女子羽球第一的戴資穎，被認為是奪牌機會濃厚的兩位好手。
「在奧運比賽前，我們都在做模擬比賽，做更困難的訓練，希望精神力可以更集中。比賽耐打很重要，奧運當時下一定大家是全神貫注，長時間下不管體能跟精神都要準備」周天成說。
在2020年，全世界經歷一年多新型冠狀病毒疫情波動，但面對疫情，周天成調適心態，對東京奧運依舊保持高度信心。周天成坦率地說「我想不只是我，其實所有選手都是一樣心態。雖然說多一年準備，但比賽數量也比較少」。
羽球選手要累積許多出國比賽經驗「以賽代訓」，爭取積分來贏得國家隊。但是在2020年3月後，因為疫情全球大流行，許多比賽都停辦，周天成回憶「以前一年可能都要打20多個比賽，但疫情那時有點回到高中時期，回到系統性地訓練」。透過閉關修練下，周天成潛沉半年後，於當年10月的丹麥公開賽復出。
「去丹麥那時，其實沒有其他台灣選手參加。但我們就認為，東京奧運一定會在疫情下舉辦， 早點適應那個狀態，好比說要（PCR）採檢或者是什麼」。周天成早早回到國際賽步調，邊配合做PCR，邊開始學習適應在疫情下的國際賽事。
早日適應「後疫情」
其實在奧運之前，原先5、6月還有星加坡與馬來西亞的公開賽，但因為源自印度的Delta變種病毒擴散緣故，兩個公開賽也相繼延期或取消。進入2021年後，周天成只有參加泰國與中國廣州的公開賽。
「在泰國的時候幾乎每隔三天就要PCR檢測，我想三週做了十幾次有」，但他也提及「真的要特別注意身體的狀況，泰國比賽的時候，就真的有人確診，那位選手就不能比賽」。
然而，比賽當時也有許多突發狀況，比如有選手是陽性，到醫院反覆檢測後才確認是「抗體陽性」，因此本來是棄權，後來又回來賽場。周天成認為，其實疫情當下，很多狀況都不明確的，有不少選手沒做好保護，就被隔離14天。因此在比賽期間，就算是選手彼此也無法太多互動，每個國家的車都是分開行動。
在沒有比賽的期間，周天成也導入不同競技的訓練，比如田徑的一些爆發力技巧等，還有衝刺。在優秀的田徑選手傳授下，他也按照課表紮實苦練。
其中對於精神層面，周天成也很重視，「心態準備好，身體強度與維持比賽強度，練不同打法，不能一成不變。比較多是技術技巧，這是面對所有選手都管用的。技術修細下，如果對手有小動作也可以好好面對，保持很好心態」，他說。
能跟桃田再度對決？
談到東京奧運，周天成依舊興奮地說「當然是很期待，而且日本會辦得非常好的。」周天成從2011年開始每年都會去日本參加公開賽，尤其是第一年參賽時就擊敗了名將陶菲克，「他是我的榜樣，最後有戰勝他，是很棒的經驗！」
其中，目前世界第1的羽球選手桃田賢斗，也是周天成認為相當強勁的對手。事實上，桃田與周天成生涯對戰，桃田有著11勝2敗的絕對優勢，甚至不少媒體曾形容桃田是周天成的「天敵」。
但周天成認為，奧運是他從小的夢想，能跟世界各地的好手對戰，練球技，就已經是一件很幸福的事。對於桃田，周天成說：「他真的很優秀，心理素質很棒，面臨落後永遠不會放鬆。我想也是日本的民族性吧，纏鬥力真的好」。其他包括常山幹太、西本拳太等名將也是他認為的好敵手。
周天成也認為，日本的強項是很容易吸取各國的優點，「你看他們總教練人選，男單是日本、女單是韓國，女雙是中國，混雙是馬來西亞」。他解釋，不同國家就會有不同想法、進步就很快「哪個項目哪國是專長，直接去加強就很有目標性」效果也會更立竿見影。
常來日本比賽的他，對於日本的乾淨與服務態度都覺得相當棒「（日本）會令人感覺舒服，做事上都很到位」。當然，周天成也有對日本也特別回憶：「第一次吃到沾麵，不知道吃法，覺得麵很乾，湯很鹹。是因為我把麵和湯，也就是沾醬分開吃，才會發生這情況。我還被學長調侃，之後我就深刻地了解沾麵吃法（笑）！」
大器晚成的好手
目前世界排名第4的周天成，其實是位大器晚成的選手。1990年出生於台北的他，小時候就跟著父母一起打羽球，原先父母只是打興趣，但沒想到周天成愈打愈好。後來小學後開始加入校隊，開始拿下各項比賽冠軍。
小時候周天成的脾氣比較急，國中與高中教練也特別針對他的脾氣進行調整與更多訓練。在20歲時，周天成首次進入台灣前4名，首次入選國家代表隊，前往參加廣州亞運，當時世界排名66的他，一路打到8強才止步，但當時已經讓周天成聲名大噪。
隨後周天成也在世界各羽球大賽中持續獲得佳績，2014年拿下法國羽球公開賽的冠軍後，更是讓他世界排名升到第7位。終於在2016年時，才首度以26歲年齡參加奧運，但是在8強賽中敗給馬來西亞好手李宗偉，東京奧運也正是他在邁入30歲後的第二次奧運，相比其他選手，周天成才能比較晚才開花。
周天成認為，他不是那種天才型球員，而是一步一步不斷練習上來的球員。「我大概都會知道自己少一點什麼，多一些什麼。了解自己身體，如果身體有點緊，就會去要自己不會這麼緊張」。他認為天賦高的球員，有時能力與生俱來，但是一不小心成績跌落，狀態會掉得非常快，就是因為不知道如何面對小問題。
因此，周天成把自己定為成一種慢慢不斷小幅成長的類型，「100個小問題，如果慢慢做，半年變成只剩60個小問題，對我來說就是好的」。周天成後來常常找時間去指導年紀小的球員「因為他們可能前面5、6個羽球動作是對的，但第7個做錯，就整個錯了，我不希望他們這樣失敗就放棄羽球」。
從信仰中獲得力量
自從2010年首度被遴選為國家隊成員以來，周天成心境也有很大變化，「以前是真的比較會生氣，一個誤判，一個動作不好就心情不好」。
2013年起，周天成也開始信仰基督教，「我用禱告讓心靈更平靜，看聖經、禱告、甦醒，重新再來、重新得力」。基督信仰成為他的日常，「不是比賽需要才找，而是隨時，好的是讚美，不好也是讚美」，他說。
久而久之，打羽球碰到挫折時，他就當作是上帝的考驗，周天成說：「就當祂在磨練我吧，主祂一定會有祂的作為計畫，就活在他的計畫中」。對於自己還能打奧運，他也認為是上帝安排，「祂給了我一個夢想，一個奧運金牌夢，這小學五、六年級以來的夢，還能持續著很好」。
這幾年，周天成也跟經紀人持續參加各種運動公益活動，將來他希望退休後，能繼續深耕台灣的體育環境，「日本的運動環境就很不錯，羽球企業聯賽對抗性也好，加上日本的企業都很支持」。他盼望將來台灣的企業也能更多投入體育產業，帶動整個產業提升，讓體育也變成台灣社會的基因。
從小跟著羽球一起長大，羽球對周天成來說彷彿是家人也是情人。筆者突然問他：「如果羽球是個人，你會想對它說什麼」？
周天成想了下回答：「羽球，我們相處這麼久，好像好了解你，但又感覺可以更了解你。但謝謝你陪伴我這麼久，但我覺得我們還可以相處很久，請你多多指教，跟我繼續努力奮鬥 ！當然感謝主給我這麼好的夥伴，我想體育是最好的肢體語言，讓世界看到我們一起的努力」。
從小到大，從一而終，周天成對羽球，乃至對體育都是純粹而堅持，在東京奧運中同樣會看到他的那份真摯的狂熱。
標題圖片：台灣羽球一哥周天成，面對東京奧運延期的挑戰，將拿出全力一搏。（SAM YEH / AFP）