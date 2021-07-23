台灣羽球王者周天成：東京奧運能再與世界王者桃田頂上決戰？

延期一年備戰

東京奧運在2021年7月23日正式開幕，匯集全世界各體育項目的好手競技。其中男子羽球項目上，台灣男子羽球第一的周天成，與女子羽球第一的戴資穎，被認為是奪牌機會濃厚的兩位好手。

「在奧運比賽前，我們都在做模擬比賽，做更困難的訓練，希望精神力可以更集中。比賽耐打很重要，奧運當時下一定大家是全神貫注，長時間下不管體能跟精神都要準備」周天成說。

在2020年，全世界經歷一年多新型冠狀病毒疫情波動，但面對疫情，周天成調適心態，對東京奧運依舊保持高度信心。周天成坦率地說「我想不只是我，其實所有選手都是一樣心態。雖然說多一年準備，但比賽數量也比較少」。

羽球選手要累積許多出國比賽經驗「以賽代訓」，爭取積分來贏得國家隊。但是在2020年3月後，因為疫情全球大流行，許多比賽都停辦，周天成回憶「以前一年可能都要打20多個比賽，但疫情那時有點回到高中時期，回到系統性地訓練」。透過閉關修練下，周天成潛沉半年後，於當年10月的丹麥公開賽復出。

「去丹麥那時，其實沒有其他台灣選手參加。但我們就認為，東京奧運一定會在疫情下舉辦， 早點適應那個狀態，好比說要（PCR）採檢或者是什麼」。周天成早早回到國際賽步調，邊配合做PCR，邊開始學習適應在疫情下的國際賽事。



出發前往奧運的周天成，出發前也做了許多模擬比賽。（周天成提供）

早日適應「後疫情」

其實在奧運之前，原先5、6月還有星加坡與馬來西亞的公開賽，但因為源自印度的Delta變種病毒擴散緣故，兩個公開賽也相繼延期或取消。進入2021年後，周天成只有參加泰國與中國廣州的公開賽。

「在泰國的時候幾乎每隔三天就要PCR檢測，我想三週做了十幾次有」，但他也提及「真的要特別注意身體的狀況，泰國比賽的時候，就真的有人確診，那位選手就不能比賽」。

然而，比賽當時也有許多突發狀況，比如有選手是陽性，到醫院反覆檢測後才確認是「抗體陽性」，因此本來是棄權，後來又回來賽場。周天成認為，其實疫情當下，很多狀況都不明確的，有不少選手沒做好保護，就被隔離14天。因此在比賽期間，就算是選手彼此也無法太多互動，每個國家的車都是分開行動。



出發前往奧運前，周天成都在位於台灣南部城市高雄的訓練中心苦練。（周天成提供）

在沒有比賽的期間，周天成也導入不同競技的訓練，比如田徑的一些爆發力技巧等，還有衝刺。在優秀的田徑選手傳授下，他也按照課表紮實苦練。

其中對於精神層面，周天成也很重視，「心態準備好，身體強度與維持比賽強度，練不同打法，不能一成不變。比較多是技術技巧，這是面對所有選手都管用的。技術修細下，如果對手有小動作也可以好好面對，保持很好心態」，他說。