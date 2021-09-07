專訪韓國文學風潮的推手！ 為何現今「K文學」如此人氣

文學界的勇樣

在出版狀況持續低迷的日本，《82年生的金智英》（趙南柱著、筑摩書房）卻意外大賣，發行量突破23萬本。金承福說：「這部描寫韓國歧視女性現況的『女性主義小說』，其日文版在2018年12月出版後，瞬間成了『韓國文學界的勇樣』」勇樣一詞，不用特別說明，大家都知道是韓劇「冬季戀歌」（2003年）的主角裴勇俊。



《82年生的金智英》被翻拍成電影，2020年10月也在日本上映。

就像勇樣在電視劇界吹起一陣韓流熱潮，《82年生的金智英》吹起文學界的韓流，2019年的插圖散文《我要做自己》（金秀顯著、WANI BOOKS）成為最暢銷的書籍（累計出版超過55萬本），韓國著作持續猛攻日本市場。

而且很巧的是，這兩部作品都在K-POP偶像團體BTS（防彈少年團）的團員介紹後更加熱賣。金承福說：「但是，不僅於此，其實韓國文學風潮在日本已經紮下了基礎。」

說話謙虛的金承福，30年前到日本留學後，就一直很努力將自己國家的文學介紹給日本，她才是真正讓韓國文學熱潮引爆的幕後推手。

金承福說：「為了留學剛來到日本時，韓國國內的書店到處都是日本的小說，但是在日本，除了圖書館以外，幾乎看不到韓國文學作品，令我非常驚訝。」她別無他法，將自己喜歡的韓國小說翻譯成日文，發給朋友閱讀，並招開讀書會。其後，於2007年成立CUON股份有限公司，開始參與韓國文學的出版仲介工作。之後，於2011年推出「新韓國文學系列」，致力將2000年以後書寫的K文學翻譯本出版上架。







書本的裝幀由人氣設計師寄藤文平與鈴木佳子操刀。簡單又具有現代感的封面設計受到年輕一代的廣大支持。

此系列的第一本，是金承福大力推薦的中篇小說《素食者》（漢江著），內容具有衝擊性和獨創性。描述30幾歲的女主角有一天突然開始拒絕吃肉，想抵制社會的壓力。故事由她丈夫、丈夫的哥哥、她的親姐姐以各自的視角接力闡述，作品成功描述了人類的慾望、死亡還有存在論等問題。

不要拘泥於一般人對韓國的形象、設計，書本的裝訂也講究了「帥氣」。這部用美麗的文字刻化出女性心靈深處傷痕的作品，攻佔了日本各大報社的書評專欄，2016年靠英文翻譯版，成為首位獲得英國布克獎翻譯項目「布克國際獎」首位亞洲作者，造成熱議，現在這本書依然是CUON出版社的暢銷書。