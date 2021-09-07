專訪韓國文學風潮的推手！ 為何現今「K文學」如此人氣

專訪韓國文學風潮的推手！ 為何現今「K文學」如此人氣文化 語言
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文學界的勇樣
在出版狀況持續低迷的日本，《82年生的金智英》（趙南柱著、筑摩書房）卻意外大賣，發行量突破23萬本。金承福說：「這部描寫韓國歧視女性現況的『女性主義小說』，其日文版在2018年12月出版後，瞬間成了『韓國文學界的勇樣』」勇樣一詞，不用特別說明，大家都知道是韓劇「冬季戀歌」（2003年）的主角裴勇俊。
就像勇樣在電視劇界吹起一陣韓流熱潮，《82年生的金智英》吹起文學界的韓流，2019年的插圖散文《我要做自己》（金秀顯著、WANI BOOKS）成為最暢銷的書籍（累計出版超過55萬本），韓國著作持續猛攻日本市場。
而且很巧的是，這兩部作品都在K-POP偶像團體BTS（防彈少年團）的團員介紹後更加熱賣。金承福說：「但是，不僅於此，其實韓國文學風潮在日本已經紮下了基礎。」
說話謙虛的金承福，30年前到日本留學後，就一直很努力將自己國家的文學介紹給日本，她才是真正讓韓國文學熱潮引爆的幕後推手。
金承福說：「為了留學剛來到日本時，韓國國內的書店到處都是日本的小說，但是在日本，除了圖書館以外，幾乎看不到韓國文學作品，令我非常驚訝。」她別無他法，將自己喜歡的韓國小說翻譯成日文，發給朋友閱讀，並招開讀書會。其後，於2007年成立CUON股份有限公司，開始參與韓國文學的出版仲介工作。之後，於2011年推出「新韓國文學系列」，致力將2000年以後書寫的K文學翻譯本出版上架。
此系列的第一本，是金承福大力推薦的中篇小說《素食者》（漢江著），內容具有衝擊性和獨創性。描述30幾歲的女主角有一天突然開始拒絕吃肉，想抵制社會的壓力。故事由她丈夫、丈夫的哥哥、她的親姐姐以各自的視角接力闡述，作品成功描述了人類的慾望、死亡還有存在論等問題。
不要拘泥於一般人對韓國的形象、設計，書本的裝訂也講究了「帥氣」。這部用美麗的文字刻化出女性心靈深處傷痕的作品，攻佔了日本各大報社的書評專欄，2016年靠英文翻譯版，成為首位獲得英國布克獎翻譯項目「布克國際獎」首位亞洲作者，造成熱議，現在這本書依然是CUON出版社的暢銷書。
2015年「山巒被撼動了」
金承福說，2015年是K文學一個很大的轉換期。這一年短篇小說《卡斯提拉》（朴玟奎著、Crane出版社）拿下第一屆日本翻譯大獎的「優勝」，喜愛外國文學的讀者「終於發現了韓國現代文學的有趣之處。」
金承福分析，民主化宣言（1987年）前的韓國文學作品，多半描寫殖民地統治或軍事獨裁政權等主題，大多被民族主義所束縛，內容沉重。到了90年代以後，年輕作家和中堅作家開始執筆寫出個人的生活難處或不安、歧視女性、階級社會等日韓共通課題，並加上大眾的娛樂元素在作品裡，因此容易得到日本讀者的共鳴。
另外，2017年時，晶文社所推出的一系列韓國年輕作家的作品「來自韓國文學的禮物」（全6冊），也是推動K文學風潮的助力。系列第一部作品《希臘語的時間》（暫譯）是由《素食者》的作者韓江所寫。金承福說：「因《希臘語的時間》的譯本不是透過像CUON這樣小型獨立出版社，而是由中堅出版社所推出，所以當《希臘語的時間》上架時，CUON的書也跟著一起被排在書架上。」現今在大型書店隨處都能看到的韓國文學專櫃，與10多年前金承福擔任業務拜訪書店，需自己手工製作插在書架上的介紹牌拜託店家擺放的情況截然不同，往如隔世。
韓國文學的聖地誕生
當2015年《卡斯提拉》受到矚目時，金承福在書街神保町開了咖啡店兼書店「CHEKCCORI」。「CHEKCCORI」除了賣自己出版社的書，他社出版的翻譯書，還直接從韓國進口原文書，約有4000本，是一間網羅各類書籍的韓國書專門店，也是韓國文學書迷們期待已久的空間。
這間店不光只有賣書，在新冠病毒流行以前，也是一間咖啡店，時常邀請許多作家、編輯、譯者前來，主辦各式演講、讀書會或小型音樂會等，一年約舉辦100場左右的活動。
金承福還會帶著「CHEKCCORI」的常客造訪小說裡描寫的韓國場景，在疫情蔓延前舉辦了作家、編輯、翻譯等講座、讀書會、演奏會等，一年下來辦了約100多場，為提高韓國文學知名度而四處奔走。因為疫情關係，現在所有的活動都改為線上舉行，今年7月為紀念「CHEKCCORI」6週年，邀請韓國各地的6家書店連線舉辦了視覺導覽，超過500人踴躍報名參加。
重視合作的K-BOOK振興會
要讓K文學普及，個人或單一企業畢竟有其限度。所以金承福將心力傾注在「增加更多喜愛K文學的朋友，一起參與各項活動並樂在其中。」
例如金承福所開辦並擔任專業理事長的一般社團法人K-BOOK振興會，他們所舉辦的「K-BOOK讀書節」即是很好的例子。去年利用線上舉辦的讀書節，內容包含了參與K文學翻譯並出版的26間公司的編輯，他們各自發表極力推薦的作品，另外還邀請作家來演講、譯者進行座談會、日韓書籍裝幀設計對談等等。一系列的活動強化了K文學的製作者、傳遞者及讀者間的連結。
振興會還會舉辦「翻譯競賽」，發掘一些能夠將K文學魅力傳達出去的優秀譯者。另外還有「K文學感想競賽」，嘗試讓讀者能更深入去品味K文學。一個個的活動相輔相成，可說打造出現在韓文學風潮的基底。
持續加速的K文學
最近加入翻譯出版的企業也受到矚目。振興會透漏，從2020年到2021年間，光是散文集，至少就有10間出版社在進行翻譯出版。包括散文，K文學的翻譯出版量增加了約3倍以上。
金承福說：「特別是30多歲年輕作家的科幻作品來勢洶洶。」鄭世朗的《發聲》（暫譯）（亞紀書房）、金草葉的《我們如果無法用光速前進》（暫譯）（姜芳華／尹志映譯）（早川書房），他們與前一個年代的作家不同，一邊是描寫著沉重卻又詼諧的近代未來小說，「一邊還有著溫暖又平易近人的特色」（節錄自金承福）。
金承福預想，今後會有越來越多人閱讀K文學。
「在韓國，大家很自然的會在對話中說出『喜歡村上春樹』、『東野圭吾的作品很有趣』等話題。今後在日本，也許會出現『就是想看韓江的書』等對話內容吧，往後每個韓國作家應該都會有自己的忠實讀者吧」
對於來勢洶洶的K文學，今後也拭目以待。
標題圖片：CHEKCCORI店內（小寺惠攝影）