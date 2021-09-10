中國作家・陸秋槎談論華文推理小說與日本「新本格」的深厚因緣

探索東亞文學的魅力

自2010年代後半起，日本掀起了「華文推理小說」的熱潮。華文推理小說是指用中文書寫的推理小說，作家們的出生地是以中國、臺灣、香港等東亞地區為主。過去，在日本若說到翻譯推理小說，幾乎都是英語圈或法語圈作品的天下，突然竄起的華文推理小說作家們的實力，讓日本推理小說迷驚嘆連連。目前旅居石川縣金澤市的中國作家陸秋槎作為華文推理小說推手之一，2018年《元年春之祭》翻譯出版，一躍成為備受矚目的作家。

1988年生於中國北京，上海復旦大學古籍所中國古典文獻學碩士。在學期間，2014年以短篇《前奏曲》獲得第2屆華文推理大獎賽的最佳新人獎。2018年出版了日文翻譯版長篇單行本《元年春之祭》（2016年中國出版），2019年獲得「書店大獎」（本屋大賞）翻譯小說部門第2名。其他日譯作品有《若且唯若雪是白的》、《文學少女對數學少女》（均由早川書房出版）。

御宅族文化催生的中國推理小說作家 陸的作品也確實承接了新本格派的潮流。 「在中國，日本的推理小說相當受歡迎。綾辻行人既是如此，像是京極夏彥、東野圭吾、島田莊司等人的作品也都很有名，在我的大學時代就有中文版陸續問世。在那之前，推理小說在中國是比較冷門的主題，因為『子不語怪、力、亂、神』（出自《論語》的一章）已成為不言而喻的規則。我們是在動漫等日本次文化的耳濡目染下成長的，同時也是涉獵日本推理小說的世代，若提到推理小說作家，我們這個世代的中國推理小說作家，大部分都是御宅族的類型吧。」 一旦「解禁」，從日本輸入的大量以「新本格」為中心的流行推理小說作品被翻譯出版，對陸本人而言，還有對中國的推理小說界而言，都是一大轉機。從大學時代就開始創作的陸，之所以立志成為小説家的契機，是因為得獎受到鼓舞。也就是，他在就讀上海復旦大學古籍研究所的2014年，發表了短篇推理小說《前奏曲》，榮獲中國推理的最佳新人獎。



「如果沒有獲獎的話，現在可能完全不同吧，我應該會放棄寫小說，說不定會成為研究者之類的。」 融合民俗學和宗教知識 代表作《元年春之祭》於2016年在中國發表，18年由早川書房的「早川推理文庫」（Hayakawa Mystery）發行日文版，也就是所謂的「早川袖珍推理」系列。 以西元前的古代中國作為舞台，描述著住在山林裡的一族連續發生命案，探訪此地的主角巫女．於陵葵透過推理尋找真兇的故事。包括了執掌當地祭祀活動一族的當家之女、巫女手下的少女們在內，一群女孩積極參與解謎的過程宛如動漫的設定，驅使著論語和禮記等艱深晦澀的漢籍內容來展開推理，兼具了新本格推理小說的兩大要素。 關於古代中國文化和價值觀等的內容，細部描寫得非常詳盡，所以日本讀者一開始會稍微覺得格格不入，但是隨著故事發展，逐漸被作品的世界所吸引。極致呈現出細節部分的寫作能力令人嘆服，在中日兩國受到高度肯定。 「這部小說的點子是我還在大學生的時候就浮現了，當我想到這是只有在古代中國社會才能夠成立的犯罪動機時，非常興奮。一面收集龐大的資料，花了好幾年才完成的作品。既融入了現今中國消失的民俗和宗教知識，也參雜很多我個人的興趣。」 「興趣」指的是以少女作為主角的設定。在中國時，他也曾寫過以女高中生的的青春為題材的校園小說。陸表示：「我對少女世界特有的感性有所共鳴」，這樣的主題在中國幾乎鮮少被觸及，這一點反而令人覺得有寫作價值。2020年，《文學少女對數學少女》這部作品也由早川書房翻譯出版。 他說目前正在準備科幻小說（SF）的短篇集。雖然推理小說是創作核心，但不打算拘限於特定的領域，他補充說：「推理小說也說，科幻小說也好，我想要寫出有趣又富有知性的小說。」