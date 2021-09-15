芥川賞得主李琴峰：多元融合的獨自世界觀作家

台灣首位芥川賞

2021年7月15日，位於東京都日比谷的帝國飯店，舉辦「芥川賞」第165屆得獎者記者會，這項日本文壇最大殊榮，由來自台灣的作家李琴峰與日本作家石澤麻依雙雙獲獎。現場氣氛和樂，李琴峰也綻放笑容，手持作品拍照。

當中，李琴峰的得獎作品《彼岸花盛開之島》受到極大的好評。她也是繼中國作家楊逸後，第二位以非母語人士身分獲此殊榮的作家，更是台灣史上第一人。

從2017年的首部作品《獨舞》開始，李琴峰即在文壇嶄露頭角，2019年時《倒數五秒月牙》第一次叩關芥川賞。2021年獲得日本文部科學大臣新人賞後，過了幾個月時間，又重新獲得芥川賞垂青，最後順利獲獎。

不過對於得獎與否，李琴峰本人自始自終心情都很平靜。看似平靜典雅的面容中，李琴峰內心卻有澎湃的想像世界觀，建構了她創作思維的基底。同時，她也是一位LGBT平權人士，這些養分經由不同管道，融入到其作品中。

近年來，台灣文學在日本的出版界中開始受到注目，包括吳明益、陳耀昌等台籍作家作品相繼出版。非文學的台灣數位政委唐鳳書籍也受到日本市場注目外，在日本活躍的台裔作家東山彰良與溫又柔等更不時融合台灣歷史與文化在作品中，有著相似的亞洲歷史脈絡與共同民主社會議題，或許讓台灣相關的書籍受到日本更大注目。





文化融合實驗作

從李琴峰這屆得獎作品《彼岸花盛開之島》便可看出其熟稔文化融合的一面，該書背景舞台座落在一座架空島嶼上，島上的人使用日文、中文、台語與琉球語的混合語，其中島上的祝女（Noro）掌控著祭祀等權力。然而在這座島上，僅有女性能學習祝女用以傳承歷史的「女語」，而漂流至該島的女主角宇實，也成為學習女語的一員。

李琴鋒說：「我想要做一個，語言融合跟文化融合的實驗」。雖然是架空的島嶼，不過舞台背景跟沖繩的與那國島極為類似，與那國島也是位於台灣跟沖繩間最近的島嶼，距離台灣不過110公里。李琴峰在實地探訪過後，認為這是相當符合創作需要的舞台。

會有這樣的想法，起因是她在2017年遊歷丹麥哥本哈根，造訪當地克里斯蒂安尼亞自由城時萌生的想法。「進去後就發現，有一種雜亂的美，建築就是塗鴉跟畫畫，也有類似市場的地方，只是看起來蠻雜亂的，然後有人在賣大麻，有種波西米亞風格」。她不由得開始想像，如果這種世界出現在日本，會是怎樣的感覺。





在查過資料後，李琴峰發現與那國島的背景、歷史、宗教信仰等，對故事都是很好的設定。「我就實際跑到與那國島去勘查，發現裡面有三個村落，跟自然的環境，我覺得都還蠻適合當作舞台的設定，然後就把它寫進去」。

該書從2019年底寫到2020年上半年，再經過整理後於2021年發表，4年醞釀下，讓這本書慢慢被雕琢出來。