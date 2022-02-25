「諸行無常」和「判官贔屭」——源平留下的日本人的精神性

無常的泡影和對權勢者的敵意

祗園精舍鐘聲響，訴說世事本無常；娑羅雙樹花失色，盛者轉衰如滄桑。驕奢淫逸不長久，恰如春夜夢一場；強梁霸道終覆滅，好似風中塵土揚。

這是日本文學史上赫赫有名的《平家物語》的開篇。

《平家物語》準確的成書年代不詳，一般認為其原型成立於鐮倉前期。版本有兩種，一是「讀本系」，也就是作為手抄本而流傳下來的版本。另一種是「語本系」，也就是琵琶法師邊彈琵琶邊講故事的說唱版，這裡的「語」，指的是配上樂曲吟唱的意思。將唱段記錄成書的版本便是「語本系」版本。

我們經常看到的，基本都是「語本系」版本。





據說琵琶法師在講述開篇第一節時都很花時間。事實上，聽朗讀語本的CD時，這一段也長達7分鐘左右。足見這部分多麼重要。

「祗園精舍」是釋迦曾在此說法的印度寺院的名稱。「諸行無常」也是佛教用語，意思是說這個世間的事象（諸行）全都處在變化當中，沒有不變的東西（無常）。

《平家物語》的根底處流淌的是佛教的無常觀。再加上後面的「盛者必衰」，說的就是正因為無常，所以極盡榮華者，其衰落的時刻也必將到來。

這些其實都暗喻平清盛和平氏一門。

清盛是第一個以武士之身爬上太政大臣（律令官製品序最高的「一位」）的人，嫡子重盛是內大臣兼左大將。內大臣品序是二位。次男宗盛是中納言（三位）兼右大將。三男知盛是三位中將，孫子惟盛是四位少將。





加上其他平氏族人，主要公卿（一位到三位的官職）中，平家就占16人，四位以下的殿上人（允許上殿面君的人）有30人以上。平家權傾一時，甚至到了宮中基本上看不到非平家人的身影的地步。

實質就是獨裁政權。

然而，獨裁就會滋生腐敗。腐敗的原因是「驕縱」。清盛就任太政大臣是仁安2年（1167年），去世是養和元年（1181年），翌年平家逃離京城，壽永4年（1185年）3月滅亡於壇浦。高高在上的平家只用了短短的19年，就從權力的寶座跌落，走向滅亡。

《平家物語》在開篇就給出了結論，認為平家的覆滅是基於「諸行無常」──這世上還沒有一成不變的事物──規律的必然走向，還有個原因就是「驕縱」。

清盛開闢了瀨戶內海的航路，修建港口，建造了嚴島神社的社殿等，功績不在少數。

平家滅亡的背後，有政治鬥爭、權力鬥爭、武力衝突等多種因素疊加，最後屈服於源氏的武力之下，但將原因歸結於「諸行無常」，似乎更能撥動日本人的心弦。

沒有不變的事物，這話確實「所言甚是」，世事竟是如此無常啊──。

這其中凝聚著日本人的無常觀。

另一個隱藏的調味料也不容錯過。那就是對極盡榮華者的嫉妒、憎惡、詛咒其滅亡的敵意。比起無常觀，有人認為這種敵意起到的歷史作用更大。西洋史學的會田雄次（已故）指出了當權者的不受歡迎：「那些徹底勝利者，將財富、地位、榮譽一切都握於手中的人，很難讓人喜歡。」（《歷史與旅途》臨時增刊號收錄的《謎與異說的日本史綜覽》）

無常觀與對權勢者的憎惡交織在一起，產生出來的複雜情緒，正是日本人口中的「諸行無常」，作為昭示這一觀念的典型範例，平家就成了強烈妒忌的發洩對象。