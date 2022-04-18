大反派平清盛，其實是一位促進貿易和推進貨幣經濟的商業領袖

大反派平清盛，其實是一位促進貿易和推進貨幣經濟的商業領袖歷史
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平家三代：正盛、忠盛和清盛
平清盛曾命令其子重衡燒毀與平氏家族（以下略稱為「平家」）對立的興福寺和東大寺，後讓其孫子在一歲時登基成為安德天皇，並在幕後操縱政治。
《平家物語》的開頭寫道「驕者必敗」，大概就是指平清盛的這種行為，他被描述為「佛教的敵人」或「朝廷的敵人」。
平家儘管有充分的理由採取這樣的行動，但不可否認的是，因此他們作為叛逆佛祖和天皇的叛徒、以及傳統的破壞者的形象被過分強調，從而被貶為了反派。然而，平清盛卻留下了巨大的遺產，如果不考慮他的成就，就把他斥為「邪惡」是錯誤的。
他最大的成就，是通過與宋朝建立貿易路線和港口來促進貿易。這種前瞻性思維大大促進了隨後的經濟發展。
之所以能做到這一點，首先必須要提到平清盛的祖父和父親以及他這三代人。這是因為平家是由平清盛的祖父和父親築牢了基礎，並在平清盛統治時期達到了巔峰。
承德元（1097）年，平清盛的祖父平正盛向朝廷捐獻了土地。當時正是白河上皇掌管朝廷、推行院政（指上皇代天皇執政）的時期。當天皇心愛的內親王（公主）早逝時，平正盛將土地捐給了曾是內親王宅邸，後來成為一座佛教寺院的六條院。他的這一舉動讓白河上皇很是歡心。
於是，通過捐獻達成與院政的聯繫，成為平家崛起的一張王牌，並一直保持到平清盛統治時期。
由於平正盛的貢獻，他還被賦予了追捕瀨戶內海的猖獗海盜、鎮壓叛亂者以及防範延曆寺和興福寺僧俗弟子強行上訴（攜帶武器並向朝廷提出不合理要求的行為）的任務。也就是說，作為警察機構擔負起維持公共秩序的工作。其中，追捕海盜的任務在後來變得越來越重要。
平正盛的活躍引人矚目，他先後歷任了但馬（兵庫縣縣北部）、因幡（鳥取縣東部）、丹後（京都府北部）、備前（岡山縣東部）等富饒地區的「國守」。
平正盛的兒子平忠盛，依託如此豐富的經濟基礎，進一步加強了與上皇的關係。 結果，他還將越前（福井縣北部）、美作（岡山縣東北部）和播磨（兵庫縣西南部）等地納入囊中，並成為首位殿上人(*1)的平家人。
在繼承了祖父和父親的土地之後，平清盛成為了經濟實力最強和最有權勢的武士士族的繼承人。在他出生的時候，他已經與他的對手——河內源氏有了天壤之別。
(*1) ^ 指可在天皇身邊侍奉的近臣
保證宋朝船隻的安全，壟斷貿易利潤
然而，他仍然是一名武士，依舊被貴族們看不起。
他的祖父平正盛被宮廷貴族蔑視為「地位最卑賤的人」（根據藤原宗忠的日記 《右中記》），而平忠盛則被那些與他意見不同的人以「殿上暗襲」（《平家物語》中的襲擊平忠盛事件）的方式騷擾。
不難想像，平清盛也被視為卑賤的人而受到蔑視。看到他克服這樣的歧視和階級差別，開創出一番事業，還是讓人有一種振奮感。
他成功的關鍵是前面提到的追捕海盜的任務。當時要求武士完成的最重要任務之一是肅清瀨戶內海的海盜。在這一方面，平正盛和平忠盛進行了艱苦的戰鬥，讓平家的軍事力量從此家喻戶曉。
趕走海盜也有其他好處。通過確保在瀨戶內海航行的船隻安全，有助於刺激與中國宋朝的貿易，並振興經濟活動。平忠盛和他的繼任者平清盛將注意力集中於此，並促進了日本-宋朝貿易的發展。
換句話說，從宋朝來的船是貿易船，因此沒有武器裝備，即使有，也很薄弱。這就是海盜猖獗的原因。如果平家能制服海盜，並能護送的話，那麼船隻的安全就能得到保障。
此外，還能讓宋朝增加對平家的信任，這一點很重要。隨著信任的增加，將使平家能夠直接與宋朝進行貿易，而無需經過朝廷。
在他的父親平忠盛的時代，與宋朝的貿易完全是由朝廷管理的官方貿易，聯絡處設在太宰府，由太宰府的副司令官大宰權帥來負責管理。因此，平忠盛將目標轉向了位於肥前（佐賀縣和長崎縣）的一個名為神崎莊的莊園，並請求朝廷授權管理該莊園。
由於神崎莊擔負著太宰府的預備港口的作用，如果能掌管這裡，哪怕不被任命為太宰權帥，也能參與日本和宋朝之間的貿易。
從父親那裡繼承了神崎莊的平清盛，利用這一優勢，繼承了保護宋朝船隻安全的任務。因此，他逐漸壟斷了瀨戶內海的權益。
源氏和東國(*2)的武士們能想出這樣的策略嗎？
(*2) ^ 古代地理名詞，指關東地方、東海地方
大輪田泊和嚴島神社的遺留物
另一方面，他還投入私人資金在本州建設了港口。那就是大輪田泊，位於今天的神戶港的西側。
該港口是平清盛控制日本和宋國貿易的一個非常重要的基地。作為防波堤的人工島經島也是由他發起建造的。雖然在他生前沒有建成，但卻被後代繼承完成，起到了保護船隻和港口不受風浪影響的作用，並為後來的神戶發展做出了貢獻。
通過日本和宋朝之間的貿易推動了貨幣經濟的發展，也被認為是平清盛的功績。
日本和宋朝的主要貿易是進口宋朝的錢幣、紡織品和香藥，同時出口金砂、珍珠和硫磺等。進口宋朝的錢幣最初是為了獲取銅（銅塊），目的是將進口的錢幣熔化後製作成佛具用品重新使用，但後來宋朝的錢幣本身也進入了流通領域，經濟也從易貨貿易轉變為貨幣經濟。
此外，由此萌發了存錢即「蓄財」的想法，從而帶動了「購買」，這反過來又刺激了經濟發展。
還需要提到另一項文化遺產：世界遺產嚴島神社。
正如我們所看到的，平傢俱有「海族」的一面。將平家與海上交通息息相關的嚴島神社聯繫在一起是必然的。此外，自平忠盛的時代起，平家所在的安芸（廣島縣西部）就一直在平家的控制之下。平清盛繼承了家業，並建造了祈禱航運安全的神社，使其成為平家的宗族神。
該神社有一部33卷的《平家納經》，其中包括由平清盛和其他家族成員一卷一卷地抄寫和奉獻的《法華經》等。其帶有金銀裝飾的優雅封面和精美的襯頁插圖，被認為是裝飾性佛經的巔峰之作，也是讓今日的我們可以一窺平家的繁榮往事的國寶。
他對貨幣經濟的積極推動，讓人聯想起織田信長。
通過海外貿易追求利潤的是阪本龍馬。
平清盛是一位先驅，他比這兩位名垂青史的人物早誕生了數百年。
他是一位為時過早的改革者。
他給後人留下了通向當今時代的文化遺產，是一位值得擁有更高評價的人物。
[參考資料]
- 《平清盛的奮鬥歷程 幻影般的中世紀國家》，元木泰雄（角川書店）。
- 《武士之王——平清盛》，伊東潤（洋泉社歷史新書）。
- 《平清盛 開創「武士士族時代」的政治家》，上杉和彥（山川出版社）。
標題照片：平清盛的坐像（模刻品）。由佛教雕塑家按照平清盛坐像（位於京都六波羅蜜寺的國家重要文化財產）的原樣模刻的作品。手持經文之像，有一種非凡的莊嚴感（廿日市市宮島歷史民俗資料館收藏）