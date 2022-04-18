源平殘影與日本

大反派平清盛，其實是一位促進貿易和推進貨幣經濟的商業領袖

歷史

在NHK大河歷史劇《鐮倉殿的十三人》中，由松平健飾演的平清盛，散發出一種擂主的威嚴，阻攔在源賴朝和北條義時之前。平清盛被世間認為是一個「自負」和「傲慢」的人，因此，他被描繪成一位旁若無人的獨裁者也不足為奇。然而，歷史事實表明，他是一位絕代的魅力人物，對後世做出了重大貢獻。
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平家三代：正盛、忠盛和清盛

平清盛曾命令其子重衡燒毀與平氏家族（以下略稱為「平家」）對立的興福寺和東大寺，後讓其孫子在一歲時登基成為安德天皇，並在幕後操縱政治。

《平家物語》的開頭寫道「驕者必敗」，大概就是指平清盛的這種行為，他被描述為「佛教的敵人」或「朝廷的敵人」。

平家儘管有充分的理由採取這樣的行動，但不可否認的是，因此他們作為叛逆佛祖和天皇的叛徒、以及傳統的破壞者的形象被過分強調，從而被貶為了反派。然而，平清盛卻留下了巨大的遺產，如果不考慮他的成就，就把他斥為「邪惡」是錯誤的。

他最大的成就，是通過與宋朝建立貿易路線和港口來促進貿易。這種前瞻性思維大大促進了隨後的經濟發展。

之所以能做到這一點，首先必須要提到平清盛的祖父和父親以及他這三代人。這是因為平家是由平清盛的祖父和父親築牢了基礎，並在平清盛統治時期達到了巔峰。

左圖是平清盛的祖父平正盛，來自《本朝百將傳》。右圖的是平清盛的父親平忠盛，來自《前賢故實》。平清盛在他的祖父和父親建立的基礎上，開創了平家的鼎盛時期（國立國會圖書館收藏）
左圖是平清盛的祖父平正盛，來自《本朝百將傳》。右圖的是平清盛的父親平忠盛，來自《前賢故實》。平清盛在他的祖父和父親建立的基礎上，開創了平家的鼎盛時期（國立國會圖書館收藏）

承德元（1097）年，平清盛的祖父平正盛向朝廷捐獻了土地。當時正是白河上皇掌管朝廷、推行院政（指上皇代天皇執政）的時期。當天皇心愛的內親王（公主）早逝時，平正盛將土地捐給了曾是內親王宅邸，後來成為一座佛教寺院的六條院。他的這一舉動讓白河上皇很是歡心。

於是，通過捐獻達成與院政的聯繫，成為平家崛起的一張王牌，並一直保持到平清盛統治時期。

由於平正盛的貢獻，他還被賦予了追捕瀨戶內海的猖獗海盜、鎮壓叛亂者以及防範延曆寺和興福寺僧俗弟子強行上訴（攜帶武器並向朝廷提出不合理要求的行為）的任務。也就是說，作為警察機構擔負起維持公共秩序的工作。其中，追捕海盜的任務在後來變得越來越重要。

平正盛的活躍引人矚目，他先後歷任了但馬（兵庫縣縣北部）、因幡（鳥取縣東部）、丹後（京都府北部）、備前（岡山縣東部）等富饒地區的「國守」。

平正盛的兒子平忠盛，依託如此豐富的經濟基礎，進一步加強了與上皇的關係。 結果，他還將越前（福井縣北部）、美作（岡山縣東北部）和播磨（兵庫縣西南部）等地納入囊中，並成為首位殿上人(*1)的平家人。

在繼承了祖父和父親的土地之後，平清盛成為了經濟實力最強和最有權勢的武士士族的繼承人。在他出生的時候，他已經與他的對手——河內源氏有了天壤之別。

(*1) ^ 指可在天皇身邊侍奉的近臣

保證宋朝船隻的安全，壟斷貿易利潤

然而，他仍然是一名武士，依舊被貴族們看不起。

他的祖父平正盛被宮廷貴族蔑視為「地位最卑賤的人」（根據藤原宗忠的日記 《右中記》），而平忠盛則被那些與他意見不同的人以「殿上暗襲」（《平家物語》中的襲擊平忠盛事件）的方式騷擾。

不難想像，平清盛也被視為卑賤的人而受到蔑視。看到他克服這樣的歧視和階級差別，開創出一番事業，還是讓人有一種振奮感。

他成功的關鍵是前面提到的追捕海盜的任務。當時要求武士完成的最重要任務之一是肅清瀨戶內海的海盜。在這一方面，平正盛和平忠盛進行了艱苦的戰鬥，讓平家的軍事力量從此家喻戶曉。

趕走海盜也有其他好處。通過確保在瀨戶內海航行的船隻安全，有助於刺激與中國宋朝的貿易，並振興經濟活動。平忠盛和他的繼任者平清盛將注意力集中於此，並促進了日本-宋朝貿易的發展。

換句話說，從宋朝來的船是貿易船，因此沒有武器裝備，即使有，也很薄弱。這就是海盜猖獗的原因。如果平家能制服海盜，並能護送的話，那麼船隻的安全就能得到保障。

此外，還能讓宋朝增加對平家的信任，這一點很重要。隨著信任的增加，將使平家能夠直接與宋朝進行貿易，而無需經過朝廷。

在他的父親平忠盛的時代，與宋朝的貿易完全是由朝廷管理的官方貿易，聯絡處設在太宰府，由太宰府的副司令官大宰權帥來負責管理。因此，平忠盛將目標轉向了位於肥前（佐賀縣和長崎縣）的一個名為神崎莊的莊園，並請求朝廷授權管理該莊園。

由於神崎莊擔負著太宰府的預備港口的作用，如果能掌管這裡，哪怕不被任命為太宰權帥，也能參與日本和宋朝之間的貿易。

從父親那裡繼承了神崎莊的平清盛，利用這一優勢，繼承了保護宋朝船隻安全的任務。因此，他逐漸壟斷了瀨戶內海的權益。

源氏和東國(*2)的武士們能想出這樣的策略嗎？

(*2) ^ 古代地理名詞，指關東地方、東海地方

大輪田泊和嚴島神社的遺留物

另一方面，他還投入私人資金在本州建設了港口。那就是大輪田泊，位於今天的神戶港的西側。

大輪田泊的復原模型。《鐮倉殿的十三人》第二集中平清盛（松平健飾）和平宗盛（小泉孝太郎飾）出場的場景與上圖展示的場景相同（兵庫縣考古博物館提供）
大輪田泊的復原模型。《鐮倉殿的十三人》第二集中平清盛（松平健飾）和平宗盛（小泉孝太郎飾）出場的場景與上圖展示的場景相同（兵庫縣考古博物館提供）

寬政10（1798）年左右的和田御崎（大輪田泊周圍區域）被載入《攝津名所圖會》。自鐮倉時代起被稱為兵庫津，在室町時代仍然是一個國際貿易港口，在江戶時代，該港口發展成為連接北海道和東北地區的日本海沿岸與近畿地區的北前船的進出港（國立國會圖書館收藏）
寬政10（1798）年左右的和田御崎（大輪田泊周圍區域）被載入《攝津名所圖會》。自鐮倉時代起被稱為兵庫津，在室町時代仍然是一個國際貿易港口，在江戶時代，該港口發展成為連接北海道和東北地區的日本海沿岸與近畿地區的北前船的進出港（國立國會圖書館收藏）

該港口是平清盛控制日本和宋國貿易的一個非常重要的基地。作為防波堤的人工島經島也是由他發起建造的。雖然在他生前沒有建成，但卻被後代繼承完成，起到了保護船隻和港口不受風浪影響的作用，並為後來的神戶發展做出了貢獻。

通過日本和宋朝之間的貿易推動了貨幣經濟的發展，也被認為是平清盛的功績。

日本和宋朝的主要貿易是進口宋朝的錢幣、紡織品和香藥，同時出口金砂、珍珠和硫磺等。進口宋朝的錢幣最初是為了獲取銅（銅塊），目的是將進口的錢幣熔化後製作成佛具用品重新使用，但後來宋朝的錢幣本身也進入了流通領域，經濟也從易貨貿易轉變為貨幣經濟。

此外，由此萌發了存錢即「蓄財」的想法，從而帶動了「購買」，這反過來又刺激了經濟發展。

還需要提到另一項文化遺產：世界遺產嚴島神社。

正如我們所看到的，平傢俱有「海族」的一面。將平家與海上交通息息相關的嚴島神社聯繫在一起是必然的。此外，自平忠盛的時代起，平家所在的安芸（廣島縣西部）就一直在平家的控制之下。平清盛繼承了家業，並建造了祈禱航運安全的神社，使其成為平家的宗族神。

該神社有一部33卷的《平家納經》，其中包括由平清盛和其他家族成員一卷一卷地抄寫和奉獻的《法華經》等。其帶有金銀裝飾的優雅封面和精美的襯頁插圖，被認為是裝飾性佛經的巔峰之作，也是讓今日的我們可以一窺平家的繁榮往事的國寶。

嚴島神社神殿。平清盛在仁安3（1168）年建造的神殿，在承元元（1207）年毀於火災。此後，又發生了數次火災，但每次都被重建，並延續至今（PIXTA）
嚴島神社神殿。平清盛在仁安3（1168）年建造的神殿，在承元元（1207）年毀於火災。此後，又發生了數次火災，但每次都被重建，並延續至今（PIXTA）

他對貨幣經濟的積極推動，讓人聯想起織田信長。

通過海外貿易追求利潤的是阪本龍馬。

平清盛是一位先驅，他比這兩位名垂青史的人物早誕生了數百年。

他是一位為時過早的改革者。

他給後人留下了通向當今時代的文化遺產，是一位值得擁有更高評價的人物。

[參考資料]

  • 《平清盛的奮鬥歷程 幻影般的中世紀國家》，元木泰雄（角川書店）。
  • 《武士之王——平清盛》，伊東潤（洋泉社歷史新書）。
  • 《平清盛 開創「武士士族時代」的政治家》，上杉和彥（山川出版社）。

標題照片：平清盛的坐像（模刻品）。由佛教雕塑家按照平清盛坐像（位於京都六波羅蜜寺的國家重要文化財產）的原樣模刻的作品。手持經文之像，有一種非凡的莊嚴感（廿日市市宮島歷史民俗資料館收藏）

平清盛 平家物語 源氏 鐮倉殿13人 源平 鐮倉時代 平家 源賴朝