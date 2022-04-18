大反派平清盛，其實是一位促進貿易和推進貨幣經濟的商業領袖

平家三代：正盛、忠盛和清盛

平清盛曾命令其子重衡燒毀與平氏家族（以下略稱為「平家」）對立的興福寺和東大寺，後讓其孫子在一歲時登基成為安德天皇，並在幕後操縱政治。

《平家物語》的開頭寫道「驕者必敗」，大概就是指平清盛的這種行為，他被描述為「佛教的敵人」或「朝廷的敵人」。

平家儘管有充分的理由採取這樣的行動，但不可否認的是，因此他們作為叛逆佛祖和天皇的叛徒、以及傳統的破壞者的形象被過分強調，從而被貶為了反派。然而，平清盛卻留下了巨大的遺產，如果不考慮他的成就，就把他斥為「邪惡」是錯誤的。

他最大的成就，是通過與宋朝建立貿易路線和港口來促進貿易。這種前瞻性思維大大促進了隨後的經濟發展。

之所以能做到這一點，首先必須要提到平清盛的祖父和父親以及他這三代人。這是因為平家是由平清盛的祖父和父親築牢了基礎，並在平清盛統治時期達到了巔峰。





承德元（1097）年，平清盛的祖父平正盛向朝廷捐獻了土地。當時正是白河上皇掌管朝廷、推行院政（指上皇代天皇執政）的時期。當天皇心愛的內親王（公主）早逝時，平正盛將土地捐給了曾是內親王宅邸，後來成為一座佛教寺院的六條院。他的這一舉動讓白河上皇很是歡心。

於是，通過捐獻達成與院政的聯繫，成為平家崛起的一張王牌，並一直保持到平清盛統治時期。

由於平正盛的貢獻，他還被賦予了追捕瀨戶內海的猖獗海盜、鎮壓叛亂者以及防範延曆寺和興福寺僧俗弟子強行上訴（攜帶武器並向朝廷提出不合理要求的行為）的任務。也就是說，作為警察機構擔負起維持公共秩序的工作。其中，追捕海盜的任務在後來變得越來越重要。

平正盛的活躍引人矚目，他先後歷任了但馬（兵庫縣縣北部）、因幡（鳥取縣東部）、丹後（京都府北部）、備前（岡山縣東部）等富饒地區的「國守」。

平正盛的兒子平忠盛，依託如此豐富的經濟基礎，進一步加強了與上皇的關係。 結果，他還將越前（福井縣北部）、美作（岡山縣東北部）和播磨（兵庫縣西南部）等地納入囊中，並成為首位殿上人(*1)的平家人。

在繼承了祖父和父親的土地之後，平清盛成為了經濟實力最強和最有權勢的武士士族的繼承人。在他出生的時候，他已經與他的對手——河內源氏有了天壤之別。