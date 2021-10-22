臺灣海峽阻斷了蔣介石的「反攻大陸之夢」

臺灣海峽的地緣政治學

現今，對於中國是否會進攻臺灣一事，國際社會的擔憂日益加劇，其實過去台灣也曾經有過高呼「反攻大陸」的時代，精心研擬對中國大陸的登陸作戰計畫。蔣介石總統對於打倒共產黨政權有著強烈執念，甚至差一步就要發動戰爭了。然而，蔣介石的反攻大陸夢想卻屢屢受挫，諷刺的是，最大阻礙正是來自守護臺灣的臺灣海峽。

日本人擬定的「最初反攻計畫」 對蔣介石而言，反攻大陸可以說是他波瀾萬丈的一生中最後的夢想。1949年，在國共內戰中一敗塗地的蔣介石，把中華民國的國家運作機能完全遷移到臺灣，以臺灣作為據點，目標是重新統一全中國。而且，蔣介石把反攻大陸列為最優先的目標，打出「一年準備、二年反攻、三年掃蕩、五年成功」的口號。 中國共產黨也以「解放臺灣」作為目標，所以國共兩黨是隔著臺灣海峽伺機打倒對方。不過，從1950年代到60年代，在軍事作戰上欲積極付諸實行的是蔣介石一方。相反地，毛澤東深知就算想要動用武力統一臺灣，也會受美國阻撓，因此並不認為這是短期內能夠實現的課題。 一直到1975年蔣介石逝世之前，臺灣在這段期間擬定過大大小小、各式各樣的反攻大陸軍事計畫。其中，最初擬定的計畫實際上是出自日本人之手，計畫名稱為「光計畫」，而策劃人是由舊帝國陸軍參謀們組成的軍事顧問團「白團」。筆者在2021年6月出版了有關「白團」的紀實書之文庫版《拯救蔣介石的帝國軍人 臺灣軍事顧問團・白團的真相》（暫譯），在白團成員的陸軍軍人戶梶金次郎的日記裡，可以看到從52年到53年的這段期間，經常出現有關「光計畫」的描述。

10月22日 上午 光計畫研究會 要如何戰勝共產黨？ 不要讓問題焦點模糊化。

10月25日 上午 昨天和白（富田）、師（山本親雄）、范（本鄉健）、秦（中島）一同討論未來的方針。總之，在革命戰要憑一己之力，並且以武力戰為中心來研究一事上，大家達成共識。

11月1日 光計畫 完成了大部分 傍晚和白團長提到小型船的事，他非常高興。 1953年6月11日，「光計畫」進入最後的統整階段，要向蔣介石報告的日子終於到來。戶梶在日記上如此記載： 「從0930到1230，在第一講堂向總統說明光計畫。」 除了蔣介石總統以外，還有正副參謀總長也出席聆聽。戶梶也寫道：「自去年九月以來的研究，總算有個成果，可以鬆一口氣了，沒有遺憾」。那一晚，也舉辦了由富田直亮團長（白團首任領導者，化名白鴻亮）主辦的成員慰勞會。



渡海運輸的難題

《拯救蔣介石的帝國軍人》（暫譯） 相隔在中國福建省與臺灣之間的臺灣海峽，南北有380公里長，在地圖上看起來是狹長的水道，但即使是最窄處也有130公里，較寬的地方則有160公里。在執行登陸作戰的過程中，被敵方發現的風險性高，並且必須在中國大陸設立登陸後的補給基地。因此，反攻大陸需要派遣大規模的登陸部隊，至少要一口氣確保多個作戰據點，將福建省沿岸地區要塞化。 國防部的機密文件裡，如此寫道： 「台灣海峽之渡海輸送，除依輸送艦外，採用以小型船的分散疎開渡海方式，及大規模之空運，在三軍緊密統合下，於全作戰期間期能確保萬全，因此，空軍以擔任確保制空權之簡介護衛為主，海軍以擔任直接護衛為主，又對於大型船隻搭載地登陸地防空機關之配置，各處施設應確保輪替警備，使無遺憾。」 不過，在當時的國際局勢下，尤其是來自美國的壓力，這項光計畫遲遲無法付諸行動。雖然美國支持「反共」，並且協助強化臺灣軍力，但是無意再度挑起可能引發第三次世界大戰的國共內戰爭端，因此一貫採取消極態度。比起「反攻大陸」，美國的真正目的是對「防衛臺灣」的重視，也就是說蔣介石與美國處於同床異夢的狀態。

聯合公報也無法阻擋蔣介石的野心 1958年，蔣介石和美國國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）發表了「聯合公報」，承諾不憑藉武力收復大陸，這被美方宣傳為成功壓制住熱衷於反攻大陸的蔣介石，也容易被誤會臺灣也同意了這一點，但是根據最新的看法顯示，蔣介石根本沒有放棄反攻大陸的念頭，反而是暗地裡鍥而不捨地擬定作戰計畫。 之後也浮現了大大小小、各式各樣的計畫，後來卻又不了了之。包括五五〇四計畫、凱旋計畫、中興計畫、田單計畫等，這些計畫名稱均留下了紀錄。 其中，最具規模且統整性高的軍事作戰計畫，甚至差一步就要執行的，是61年開始積極籌措的國光計畫。

《反攻大陸與臺灣》 根據最近出版的五十嵐隆幸著作《反攻大陸與臺灣 中華民國的統一構想和挫折》（暫譯）一書，中國因大躍進政策失敗引起了混亂，蔣介石把它視為反攻大陸的絕佳時機，所以在國防部設置「國光作業室」，擬定了國光計畫。當中，陸軍有20個軍團就要投入16軍團參與，非常具體，而臺灣與澎湖諸島的防衛就要依靠美國幫忙。 但是，美國的甘迺迪政權雖然在表面上展現出協助蔣介石的態度，但是實際上是一貫維持著阻止發動戰爭的立場，甚至在63年讓臺灣不得不放棄執行。