澎湖群島：臺灣海峽上的島嶼歷史及對臺灣的價值

臺灣海峽的地緣政治學

澎湖群島是位於臺灣海峽東南方的島群，隔著澎湖水道與臺灣本島相望，距離約為50公里，與中國則相距大約140公里。島群共有大大小小64座島嶼，分布在南北約60公里、東西約40公里的海域間，其中多半為無人島，若再加上岩礁數量，則多達90多座。澎湖群島位於臺灣海峽，地處臺灣與中國之間，歷史上曾遭歐美列強覬覦，日治時代及國民黨政權時期也長期視其為軍事要塞，現在則成為富含觀光與歷史魅力的島嶼群，吸引不少遊客前來。

澎湖群島與馬公市簡介 澎湖群島（以下稱澎湖）為臺灣海峽上的島群，全域歸澎湖縣管轄，將無人島與岩礁都算在內，面積共有141.1平方公里，不過乾潮時與滿潮時的面積差距頗大，乾潮時面積會增加2成。除縣政府所在地馬公市所處的澎湖本島外，尚有西嶼、白沙島、吉貝嶼、虎井嶼、望安島、七美嶼等島嶼，這些島嶼皆具有複雜的海岸線，總長超過300公里。 澎湖最大城市馬公市人口約6萬多人，而澎湖縣人口約11萬，換句話說，澎湖縣民泰半為馬公市民。馬公舊稱「媽宮」，得名自祭祀媽祖的澎湖天后宮，1921年才改稱馬公。 馬公市以港口為中心發展起來。日治時代曾作為軍港繁盛一時，設有海軍要港部，因此許多內地人（日本本土出身者及其子孫）居住於此，特別是馬公港對岸的測天島，為其群居之所。與高雄、基隆相同，當時澎湖被視為軍事要塞，全面禁止拍照與寫生。

此外，馬公城郊至今留有日治時代設立的軍人官舍，戰後成為中華民國國軍居住區，現在許多房屋重新作為藝術工坊開張，吸引許多遊客。



受到諸多外來勢力擺布的島嶼歷史 早在唐末、五代十國時期，便有漁民往來澎湖本島，比臺灣本島還要早；南宋時期便有漢人開始在此地定居，直到元朝，這裡正式登上歷史舞臺，世祖忽必烈於1281年在媽宮（即馬公）設置澎湖巡檢司，統治這座島嶼。 其後，明朝時期，東海上倭寇海盜猖獗，澎湖也成為其據點之一。 到了17世紀，歐美列強開始盯上此地，葡萄牙人將此地稱為「Pescadores（漁夫）」，因此現在西嶼舊稱「漁翁島」。 1622年荷蘭佔領澎湖，與明朝開戰，戰後談判時，明朝提議荷蘭交還已有漢人定居的澎湖，改將臺灣島交給荷蘭。於是，臺灣便開展了為期38年的荷蘭統治時期。

再後來，意圖反清復明的鄭成功佔領臺灣，趕走荷蘭人，澎湖也成為鄭氏政權的據點。1683年，清廷對鄭氏政權展開攻擊時，澎湖也成為戰場。 時代往下，中法戰爭時澎湖為法國占領，1885年，駐留在澎湖的清廷軍隊全滅。該年6月9日，《中法新約》簽訂，雙方停戰；然而9年之後，甲午戰爭爆發，馬關條約簽訂，臺灣與澎湖就此割讓給了日本。 此後直到太平洋戰爭終結的半世紀內，澎湖受到日本統治，馬公一直處於軍港、要塞的重要位置。澎湖雖然人口稀少，也未有什麼重要產業，然其地處臺灣海峽要衝，在地理戰略地位上相當重要。戰後，此重要性也並未改變，中華民國政府仍然重視此地的戰略意義，直到現在，其依舊作為海上要衝之地，維持著軍事機能。

嚴峻的氣候條件與產業 澎湖氣候溫暖，馬公市年平均氣溫約為23度前後，但年降雨量只有720公釐（2020年，平均1000公釐左右），約為臺灣本島的一半；且由於降雨集中在夏季，因此也沒有什麼河川。 澎湖海域也是東亞屈指的強風地帶。由於臺灣海峽兩側，中國大陸與臺灣本島都有高山，氣流通路狹窄，導致風力增強，加以澎湖沒有什麼地勢起伏，澎湖本島大城山標高48公尺，澎湖縣海拔最高處貓嶼也不過79公尺，沒有天然屏障能夠阻擋海上吹來的強風，強風遂能一鼓作氣吹過此地。

每年10月至隔年3月，東北季風特強，季風會激起海水水滴，當地稱為「鹹雨」；強風會奪取土壤裡的水分，也會從植物表面剝奪水分與熱力，讓植物難以生長。現在澎湖所見的森林，大部分都是人工植林。 澎湖的農業型態也頗特殊，四處可見所謂「菜宅」，這是以玄武岩、珊瑚石灰岩、隆起珊瑚礁石塊（硓𥑮石）建設防風牆，並在其下風處栽培作物的方式。

另一方面，雖然澎湖不利於農業發展，但澎湖本島西部仍為農業地帶，主要種植耐乾旱的花生、塊莖塊根類，以及耐強風的絲瓜、南瓜、西瓜等，味道鮮美，遠近馳名。 名揚世界的良好漁場 澎湖近海也是良好漁場，有超過700種魚貝類在此棲息。臺灣海峽是多個洋流交會處，有來自上海、寧波一帶的南下寒流與來自高雄一帶的北上黑潮支流，再加上來自香港一帶的暖流與來自新竹一帶的寒流。此外，澎湖南北兩側皆有大陸棚，特別是南方的「臺灣淺堆」面積極為寬廣。 此處不得不提一下「石滬」，這是一種世界各地都可看到的傳統漁法，也指用於這種漁法的石堤。此種漁法是在潮間帶建造石堤，利用潮汐落差，滿潮時石堤沉至海中，乾潮時則會浮出水面，進入石堤的魚隻在乾潮時便離不開，遭困石堤之中，此時再以漁網或魚叉捕獲。 石堤會以玄武岩和珊瑚石建造，縫隙填滿小石。此種漁法雖然簡單，卻是前人在熟知魚類洄游習性與洋流性質下，經過不斷嘗試才發明的文化遺產。 如今，澎湖石滬共有574處以上，其中109處集中於北部的吉貝嶼。類似的漁法亦可見於沖繩、奄美與南太平洋地區，但密度仍屬澎湖為冠。