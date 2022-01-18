春日局一手組建「大奧」，為幕府第三代將軍德川家光傳承血脈

春日局一手組建「大奧」，為幕府第三代將軍德川家光傳承血脈歷史 政治外交
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
始於德川秀忠時代的「奧」裡當初並沒有側室
大奧正式登上歷史舞臺是在德川幕府第二代將軍德川秀忠的時代。當時，大奧被叫做「奧方」。到了第四代將軍德川家綱時代，才開始使用「大奧」這一稱呼。
在日語中，「奧方」意味著「宅邸的後院」「進行家政的場所或人」，原本是指在城堡或大名宅邸的後院開展家政工作的地方或人。通俗易懂地講，奧方就是「奧樣（妻子）的居所」。
慶長10年（1605年），德川幕府第一代將軍德川家康將征夷大將軍的名號傳給兒子秀忠。翌年，德川家康開始了對江戶城的大規模擴建。
當時，江戶城分為將軍辦理政務的「表」（辦公地點）和將軍家眷居住的「奧」（住所）。這可以說是大奧的原型。此外，城中還有將軍的私人空間「中奧」。
奧方在成立初期，其管理者是德川秀忠的正室阿江。淺井長政和織田信長的妹妹阿市生了三個女兒,阿江是最小的女兒。
文祿4年（1595年），阿江改嫁德川秀忠（這是阿江第三次出嫁）。慶長9年（1604年），阿江生下了長子竹千代（後來的第三代將軍德川家光）。慶長11年（1606年），她又誕下了次子國松（後來的德川忠長）。
雖然在表面上，德川秀忠身邊只有正室阿江，並沒有其他側室，但實際上，他有一個秘密出生的私生子。這個私生子就是後來的會津藩首任藩主保科正之，並且成了德川家光的輔臣。這件事暫且按下不表，還是回來說大奧吧。既然德川秀忠將私生子隱藏起來，那就說明當時的奧方中並沒有側室。
此時，出現了一名女性。她就是竹千代的乳母阿福，也就是後來的春日局。
一個充滿傳奇色彩的女人——阿福
關於阿福（請參考標題圖片）作為乳母來到江戶之前的經歷，如今仍眾說紛紜，莫衷一是。
可以確定的是，阿福是明智光秀的重臣齋藤利三的女兒。明智光秀在與羽柴秀吉的戰鬥「山崎之戰」（天正10年，1582年）中敗北，齋藤利三也因此慘遭斬首。之後，淪為逆臣之子的阿福四處流浪，好不容易結婚成家，丈夫又成了失去家主的流浪武士。可以說，她的前半生充滿了驚濤駭浪。
慶長9年，阿福被德川家康選中，成為竹千代的乳母。她的命運就此產生巨變。而關於她的傳說也是從這個時候出現了各種分歧。
關於阿福成為乳母的整個經過，目前尚無定論。有人說，她是公開應聘入了德川家康的法眼；也有人說，她是被幕府推薦的；還有人說，她原本是一名跟德川家康有染的下人。
不管如何，在德川家康眼裡，阿福應該是一名世間少有的女子。她不僅符合「擁有京都居住經歷」「具有一定教養水準」等乳母聘用條件，並且兼具堅強、柔韌和剛烈的品性。
有傳言稱，當幕府內部對竹千代和國松誰更適合成為下一任將軍出現意見分歧時，阿福直接向德川家康進言，表示「應該遵從長幼有序（長子才是正統的繼承者）的傳統」。這起到了一錘定音的作用。當然，現在我們認為這其實只是江戶時代的人創造的一則軼聞趣事。
雖然有人表示，比起竹千代，德川秀忠和阿江更溺愛國松，想立次子為下一任將軍，從而和阿福產生了意見對立。不過，這個傳言也缺乏可信性。許多研究學者認為，儘管《落穗集》等書中記載了這一故事，但並沒有證據可以證實其真實性。
不過，換個角度想，這種逸聞之所以能夠被當作真人真事傳播開來，正是因為阿福這位女性本身就是一位重要的歷史人物。
一心想幫將軍延續血脈
那麼，我們憑什麼說阿福是一位重要的歷史人物呢？
這不僅僅源於將軍子嗣的乳母這一身份，也因為她是江戶幕府初期一位優秀的政治家，且創立了與「奧」相關的制度。
元和4年（1618年），幕府制定了奧的相關法規。如今，我們所瞭解的一些關於大奧的規章制度——諸如，「男子禁入」、「傍晚六點以後禁止出入」等——都可以追溯至這一時期。
元和4年制定的法規
|一
|在工匠對奧進行修繕或清掃時，天野孫兵衛、成瀨喜左衛門、松田六郎左衛門（※1）必須同行。
|二
|男子禁止入内。
|三
|若女子無「手形」（通行許可證），亦不得出入。
|四
|傍晚六點之後，禁止出入。
|五
|無論有何理由，「走女」（※2）都不得入內。
|六
|在「御廣敷」（江戶城的中心區域及大奧的部分區域——譯注）值勤的天野孫兵衛、成瀨喜左衛門、松田六郎左衛門須一晝夜輪班一次。若有違令者，須及時上報。若有隱瞞者，將嚴懲不貸。
（※1）天野孫兵衛、成瀨喜左衛門、松田六郎左衛門是擔任「御廣敷役」（負責奧的管理及警衛工作）的男性官吏的名字。
（※2）在臨近關門之際，搶時間奔跑入大奧的外出辦事女僕。此舉是為了防止有來歷不明的女人混入大奧。
元和9年（1623年），竹千代改稱「家光」，接任征夷大將軍。對奧的一系列法令制定，大概正是為了迎接即將到來的德川家光時代。
既然是法令，那自然是以當時的將軍德川秀忠之名發佈的。不過，阿福很有可能在其中發揮了重要作用。
但是，德川家光起初並沒有自己的子嗣。
接任征夷大將軍的同一年，德川家光迎娶前任關白（平安時代之後，特指輔佐天皇的政務重臣）鷹司信房之女孝子。不過，據說家光與這位正室關係不睦，兩人之間完全沒有夫妻生活。
孝子後移居江戶城的「中丸」區域。夫妻二人之間並無子女。
此外，有傳言稱德川家光沉迷男色，寵愛三名「小姓」（近身侍奉主君的打雜武士）。在那個時代，武士好男色並不稀奇。不過，身為乳母的阿福應該對此大傷腦筋吧。將軍和正室關係不和，寵愛的對象又是男性。如此一來，便無法延綿子嗣。
德川家光的血脈關係著將軍家的存續問題。對德川幕府而言，這是一件重大的政治事件。
在這件事上，阿福懷有十分執著的決心。
完善大奧的功能
阿福開始為德川家光挑選美色。為了讓將軍留下子嗣，阿福可以說是鞠躬盡瘁。
她將阿振、阿樂、阿玉等美人帶入「奧」。其中，阿振最先懷孕，不過生下的卻是女兒。或許是德川家光對女性「食髓知味」了，他又染指了身邊的女僕阿夏、裡佐等人。
|姓名及出身
|入「奥」原委及子嗣
|阿萬／伊勢慶光院的尼姑
|在拜見德川家光時，被其看中。還俗後，成為家光的側室，無子嗣。據民間傳聞，因為阿萬是公家（朝臣，與「武家」相對）小姐，為了防止公家干涉幕府執政，所以實行了墮胎。
|阿振／蒲生家家臣之女
|被阿福看中後攜入大奧。寬永13年，成為一名和德川家光的妾侍。生有一女，名千代姬，後成為尾張藩藩主正室。
|阿樂／下野國的農民
|阿福在從淺草回城的路上，看中阿樂的美貌，於是便帶她進入大奧。生有一子，名竹千代，後成為第四代將軍德川家綱。
|阿夏／京都的商販
|原是正室孝子身邊的一名侍女，後成德川家光的妾侍。生有一子，名長松，後成為甲府藩藩主德川綱重
|阿玉／攝政及關白之家的「家司」（執掌家政事務的官吏）
|原是阿萬房中的丫鬟，後經阿福推薦，成為「御中臈」（在將軍及夫人身邊服侍的女僕——譯注），德川家光的妾侍。生有一子，名德松，後成為第五代將軍德川綱吉。與阿夏關係交惡。
|里佐／京都官吏之女？
|原是正室孝子身邊的一名侍女，後被德川家光看中。生有一子，名鶴松。鶴松生於正保4年（1647年），翌年夭折。
|阿昌／尾張藩家老（權威最大的武家家臣，又稱「老中」）之女
|經阿福安排，進入大奧，成為德川家光的妾侍。生有一子，名龜松，正保4年夭折。
此表由筆者根據各種資料整理而成
德川家光的側室開始不斷地生出子嗣。其中2人夭折，竹千代（這是德川家長子經常使用的一個乳名。德川家光和德川家綱幼年時期也叫這個名字）後來成了第4代將軍德川家綱，長松成了甲府藩藩主德川綱重，德松成了第5代將軍德川綱吉。
阿福的計畫大獲成功。她順利完善了大奧為將軍延綿子嗣的這一功能。
阿福被稱為「將軍樣御局」。這一稱謂後來改為管理大奧的「御年寄」。御年寄管理和監督著將軍的子嗣延綿大業，因此掌握著比老中更為強大的權力。
寬永6年（1629年），阿福成了公家三條家的義妹，獲得了參朝的資格，並受封為「春日局」。寬永20年（1643年），阿福臥病在床。據稱，在德川家光罹患天花時，阿福為其祈福，並發誓自己絕不服用任何藥物，從而拒絕了一切治療和藥物。憂心忡忡的德川家光便親自侍奉阿福服藥。
不過，阿福最終還是離開了人世，享年64歲。
阿福死後，圍繞德川家光後嗣繼承問題的爭論開始發酵。3名子嗣的生母各不相同，這自然容易引起紛爭。在身為春日局的阿福去世之後，掌管奧的阿萬提出「長幼有序」，極力推薦將阿樂生育的竹千代（後來的德川家綱）立為下一任將軍。
然而，同樣生有子嗣的阿夏和阿玉之間對抗激烈。尤其是阿玉，她擁有著強烈的權力意識。甚至有種說法稱，她的名字就是「玉輿」（女人通過結婚獲得高貴的地位）的詞源。阿福費盡心血建立的這個將軍子嗣延綿系統最後竟然成為了蘊生衝突和摩擦的溫床，當真讓人哭笑不得。
標題圖片：春日局。德川幕府創建初期的一位重要人物，經常出現在大河劇的舞臺上。除了完善大奧的制度根基之外，她還承擔著管理因「參勤交代」（為了維持幕府集權，各藩藩主須隔年輪流往返江戶駐紮）留守江戶的諸位大名的妻子的工作（東京大學史料編纂所摹本藏品）