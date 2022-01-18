春日局一手組建「大奧」，為幕府第三代將軍德川家光傳承血脈

如果提到「大奧」，不知道您的腦海中會浮現出怎樣的情景。或許有很多人會聯想到歷史劇中所描繪的那些情景吧。比如，大奧是德川幕府將軍的後宮，是嫉妒成性的女人之間的戰場。當然，電視劇的情節存在一定程度的誇張和改編。不過，當我們揭開這層神秘的面紗，便會發現原來大奧裡發生的那些故事比電視劇的情節更加豐富多彩且充滿了愛恨情仇。在德川幕府約250年的統治下，大奧裡曾經上演了一些不為人知的內幕故事。

始於德川秀忠時代的「奧」裡當初並沒有側室 大奧正式登上歷史舞臺是在德川幕府第二代將軍德川秀忠的時代。當時，大奧被叫做「奧方」。到了第四代將軍德川家綱時代，才開始使用「大奧」這一稱呼。 在日語中，「奧方」意味著「宅邸的後院」「進行家政的場所或人」，原本是指在城堡或大名宅邸的後院開展家政工作的地方或人。通俗易懂地講，奧方就是「奧樣（妻子）的居所」。 慶長10年（1605年），德川幕府第一代將軍德川家康將征夷大將軍的名號傳給兒子秀忠。翌年，德川家康開始了對江戶城的大規模擴建。 當時，江戶城分為將軍辦理政務的「表」（辦公地點）和將軍家眷居住的「奧」（住所）。這可以說是大奧的原型。此外，城中還有將軍的私人空間「中奧」。 奧方在成立初期，其管理者是德川秀忠的正室阿江。淺井長政和織田信長的妹妹阿市生了三個女兒,阿江是最小的女兒。 文祿4年（1595年），阿江改嫁德川秀忠（這是阿江第三次出嫁）。慶長9年（1604年），阿江生下了長子竹千代（後來的第三代將軍德川家光）。慶長11年（1606年），她又誕下了次子國松（後來的德川忠長）。 雖然在表面上，德川秀忠身邊只有正室阿江，並沒有其他側室，但實際上，他有一個秘密出生的私生子。這個私生子就是後來的會津藩首任藩主保科正之，並且成了德川家光的輔臣。這件事暫且按下不表，還是回來說大奧吧。既然德川秀忠將私生子隱藏起來，那就說明當時的奧方中並沒有側室。 此時，出現了一名女性。她就是竹千代的乳母阿福，也就是後來的春日局。

一個充滿傳奇色彩的女人——阿福 關於阿福（請參考標題圖片）作為乳母來到江戶之前的經歷，如今仍眾說紛紜，莫衷一是。 可以確定的是，阿福是明智光秀的重臣齋藤利三的女兒。明智光秀在與羽柴秀吉的戰鬥「山崎之戰」（天正10年，1582年）中敗北，齋藤利三也因此慘遭斬首。之後，淪為逆臣之子的阿福四處流浪，好不容易結婚成家，丈夫又成了失去家主的流浪武士。可以說，她的前半生充滿了驚濤駭浪。 慶長9年，阿福被德川家康選中，成為竹千代的乳母。她的命運就此產生巨變。而關於她的傳說也是從這個時候出現了各種分歧。 關於阿福成為乳母的整個經過，目前尚無定論。有人說，她是公開應聘入了德川家康的法眼；也有人說，她是被幕府推薦的；還有人說，她原本是一名跟德川家康有染的下人。 不管如何，在德川家康眼裡，阿福應該是一名世間少有的女子。她不僅符合「擁有京都居住經歷」「具有一定教養水準」等乳母聘用條件，並且兼具堅強、柔韌和剛烈的品性。 有傳言稱，當幕府內部對竹千代和國松誰更適合成為下一任將軍出現意見分歧時，阿福直接向德川家康進言，表示「應該遵從長幼有序（長子才是正統的繼承者）的傳統」。這起到了一錘定音的作用。當然，現在我們認為這其實只是江戶時代的人創造的一則軼聞趣事。 雖然有人表示，比起竹千代，德川秀忠和阿江更溺愛國松，想立次子為下一任將軍，從而和阿福產生了意見對立。不過，這個傳言也缺乏可信性。許多研究學者認為，儘管《落穗集》等書中記載了這一故事，但並沒有證據可以證實其真實性。 不過，換個角度想，這種逸聞之所以能夠被當作真人真事傳播開來，正是因為阿福這位女性本身就是一位重要的歷史人物。

一心想幫將軍延續血脈 那麼，我們憑什麼說阿福是一位重要的歷史人物呢？ 這不僅僅源於將軍子嗣的乳母這一身份，也因為她是江戶幕府初期一位優秀的政治家，且創立了與「奧」相關的制度。 元和4年（1618年），幕府制定了奧的相關法規。如今，我們所瞭解的一些關於大奧的規章制度——諸如，「男子禁入」、「傍晚六點以後禁止出入」等——都可以追溯至這一時期。 元和4年制定的法規 一 在工匠對奧進行修繕或清掃時，天野孫兵衛、成瀨喜左衛門、松田六郎左衛門（※1）必須同行。 二 男子禁止入内。 三 若女子無「手形」（通行許可證），亦不得出入。 四 傍晚六點之後，禁止出入。 五 無論有何理由，「走女」（※2）都不得入內。 六 在「御廣敷」（江戶城的中心區域及大奧的部分區域——譯注）值勤的天野孫兵衛、成瀨喜左衛門、松田六郎左衛門須一晝夜輪班一次。若有違令者，須及時上報。若有隱瞞者，將嚴懲不貸。 （※1）天野孫兵衛、成瀨喜左衛門、松田六郎左衛門是擔任「御廣敷役」（負責奧的管理及警衛工作）的男性官吏的名字。 （※2）在臨近關門之際，搶時間奔跑入大奧的外出辦事女僕。此舉是為了防止有來歷不明的女人混入大奧。 元和9年（1623年），竹千代改稱「家光」，接任征夷大將軍。對奧的一系列法令制定，大概正是為了迎接即將到來的德川家光時代。 既然是法令，那自然是以當時的將軍德川秀忠之名發佈的。不過，阿福很有可能在其中發揮了重要作用。 但是，德川家光起初並沒有自己的子嗣。 接任征夷大將軍的同一年，德川家光迎娶前任關白（平安時代之後，特指輔佐天皇的政務重臣）鷹司信房之女孝子。不過，據說家光與這位正室關係不睦，兩人之間完全沒有夫妻生活。 孝子後移居江戶城的「中丸」區域。夫妻二人之間並無子女。 此外，有傳言稱德川家光沉迷男色，寵愛三名「小姓」（近身侍奉主君的打雜武士）。在那個時代，武士好男色並不稀奇。不過，身為乳母的阿福應該對此大傷腦筋吧。將軍和正室關係不和，寵愛的對象又是男性。如此一來，便無法延綿子嗣。

德川家光的血脈關係著將軍家的存續問題。對德川幕府而言，這是一件重大的政治事件。 在這件事上，阿福懷有十分執著的決心。