大奧為階級差異之社會，將公家、旗本、町人之女劃分為高級官員組與非高級官員組

大奧為階級差異之社會，將公家、旗本、町人之女劃分為高級官員組與非高級官員組歷史 政治外交
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女官的職務制度實際上相當多樣
本文將大奧裡女官們的職務制度與工作內容，依據其出身背景整理成表格。像是「御表使」與「御右筆」等，亦有許多聽來讓人不太熟悉的職位。
|職務制度
|主要工作内容
|上﨟御年寄
|位階最高，但無實權。作為御台所（譯註：「御台所」為將軍正室之尊稱）的談話對象
|小上﨟
|上臈見習生。若御台所年齡尚輕，亦有少女擔任
|御年寄
|掌握大奧一切事務之最高權力者
|御客會釋*
|負責接待公家、三卿（譯註：田安、一橋與清水的三大德川家）、諸大名家的侍女
|中年寄**
|作為御台所年寄之代理人，指示御用菜單
|御中臈
|負責照顧將軍與御台所的貼身事務。此職級的將軍侍女裡會出現側室
|御小姓**
|御台所的下女，年齡最大到 16 歲左右的少女
|御錠口*
|負責監督「上之御錠口」――分隔中奧與大奧的御鈴走廊
|此職級以上的女官為終身職
|御表使
|負責接待大奧的男性職員（御廣敷），以及負責大奧的採購工作
|御右筆
|撰寫日記與致諸大名家之書信
|御次
|負責攜帶工具與獻禮，以及清潔會面場所
|御切手書*
|負責檢查通過七口（男性官員的出入口）之人員
|吳服之間
|負責管理將軍及御台所的服裝，以及裁縫工作
|御坊主*
|大約 50 歲左右且剃髮的將軍侍女。負責監督就寢儀式
|御廣座敷*
|御表使之下屬。負責御三卿與諸大名侍女的餐飲等事務
|此職級以上擁有「御目見得」之資格，以下職級則無
|御三之間
|由新招募的旗本之女所擔任的職位。負責御三之間以上的雜務（由於是新入職，沒有御目見得之資格）
|御仲居
|在御膳所負責所有的烹飪工作
|火之番*
|管理大奧內的火源
|御使番
|御表使的下屬。負責守衛「下之御錠口」（從大奧通往外部之玄關）
|御末
|負責大奧內所有的雜務，如清潔與汲水等工作
資料來源：《將軍與大奧》（山本博文著，小學館） *僅限於將軍侍女，**則僅限於御台所侍女的職制。
■公家 ■旗本 ■御家人以下
以《江戶幕府女中分限帳》為例，檢視各個職務制度的人數。此分限帳收錄於存放在稲生家（江戶時代的旗本）的《稲生文書》裡，記載女官之地位等的收支資訊。
從中可以看到，服侍於第11代將軍家齊的正室廣大院，以及第13代將軍家定的女官之職制與人數（二者皆為推測）。她們是直接服侍將軍與御台所的「奉公人」。
|廣大院（御台所）侍女
|13 代家定（將軍）侍女
|上﨟御年寄
|1
|3
|小上﨟
|1
|1
|御年寄
|2
|4
|御客會釋
|4
|中年寄
|3
|御中臈
|7
|7
|御小姓
|2
|御錠口
|4
|御表使
|2
|9
|御右筆
|3
|7
|御次
|6
|＊14
|御切手書
|1
|吳服之間
|5
|＊10
|御坊主
|4
|御廣座敷
|12
|御三之間
|5
|＊16
|御仲居
|4
|4
|火之番
|18
|御使番
|2
|＊17
|御末
|＊14
|＊37
＊數字表示包含1名各職制的「領頭＝領導者」
服侍將軍的女官人數較多，是因為大奧在江戶城內是將軍的「家庭」。由於將軍自始至終身為「一家之主」，所以服侍將軍的女官不僅人數眾多，職制亦相較周延完備。
此外，還有負責照顧高級女官的「部屋子」（見習生），以及其他從事基層工作的眾多女侍。這些人數合計，總共最高可達2000至3000人。
「上臈御年寄」與「小上臈」為來自京都的公家女性，位於女官裡的最高位，可謂特殊等級。公家出身的女性之所以進入大奧工作，則是因為除了少數例外，將軍的御台所大多為自京都派遣而來的公家出身者，因此需要懂得公家話題的談話對象。此外，作為熟悉朝廷和武家儀式與習俗的貴族，其淵博知識更是相當珍貴。
然而，上臈御年寄與小上臈幾乎不參與大奧實際的營運管理。真正主持事務的人是「御年寄」。掌權發落大奧所有事務的女性即是御年寄，任此職者，擁有最大的實際權力。除了上臈御年寄、小上臈之外，所有女官皆在御年寄的權限管轄之下。
「奧奉公出世雙六」中所見女官形象
網頁橫幅的圖像為江戶時代庶民少女熱衷的桌遊「奧奉公出世雙六」（譯註：「雙六」為一種雙人桌遊）。遊戲的每個格子裡都附有女官職制的圖解，玩家擲骰後，根據骰出之點數前進。遊戲的「終點＝目標」是成為御台所。
對於町人（譯註：定居城市的庶民之意）之女而言，進入大奧任職是一種嚮往，至少在遊戲裡，她們可以夢想自己出人頭地的姿態。
本文從雙六裡摘錄某些主要的職務制度。雖然時代劇中大家熟悉的職位是「老女」（御年寄）與「中老」（御中臈），其他職位則不太為人所知，希望可以一併參照本文開頭的表格。
值得注意的是位居最下位的「御末」。御末是大奧裡負責雜務的人員，主要擔任清潔與汲水等工作。
從井中汲水，以桶搬運之勞力工作，實非武家閨秀所能勝任。
故此，御末多出自於町人或農民。如字面之意，她們實為大奧背後不可或缺之力量，此乃已故歷史學家山本博文所提出之見解。大奧雖常以璀璨輝煌著稱，然數千女性聚居其中，可想見絕非僅有華麗奢靡之面貌而已。
「御目見得」資格之有無
雖說如此，大奧是一個受身份與職制所嚴格約束的狹隘世界，並非所有町人或農民之女皆能輕易「就職」的職場。
首先，女官被嚴格區分為「御目見得以上」和「御目見得以下」（譯註：亦即「御目見得」資格之擁有與否）。
「御目見得」乃指可以直接會見將軍與御台所，亦即具有謁見之身份。江戶時代，凡擁有「御目見得」之資格者為旗本，若無此資格則為御家人，而女官之出身家世亦依此區分。旗本之女得以謁見，而御家人之女則不可──此為明確之界線。若以現代的例子來看，擁有御目見得資格者，可比擬各部會獲眾人期待的出人頭地者，而無此資格者則近似於無人聞問的邊緣職等。若將御年寄視為「高級官員組」之領袖，相當於部會的副首長，而上﨟御年寄與小上﨟則為名譽職，如此一來便相當容易理解。
即便是武士，若為下級，亦難獲御目見得之資格。依此原則，若町人之女欲入大奧，門檻原本便極為艱難。
有以町人之身分幸運地進入大奧，從御末開始做起者，亦有依仗武士之家族關係，獲收為御家人之養女，始得入大奧之例。
而後憑藉實力晉升，夢想獲得御目見得之資格地位──理論上並非不可能。然其晉升之路極為狹窄。
另一方面，處於高級職位者原則為「終身奉公」（參照前文）。總而言之，終生於大奧度日，享有終身雇用之待遇，無退休期限，亦不得隨意返鄉。
相對於此，御目見得以下者，制度保障每幾年便可「宿下」（休假），若提出請求，亦可獲准「暇」（退職）。
非有終生奉獻於大奧之覺悟，則不會擔任高級職位。町人之女裡面，究竟有多少人懷有此等決心？對於高級女官而言，大奧乃其奉獻人生之職場。
居住環境可看出女官之間的階級差異
依職制而異，居住處所亦有別。由東京都立中央圖書館所藏之大奧創建時的建築圖紙，便可見其差異。
首先是「壱之側長局裏部屋矩計」之圖。
「壱之側」指朝南而日照良好之房間；「長局」則指多個局（房間）相連之長屋式建築；「矩計」乃指建築平面圖之意。
總而言之，如平面圖所示，附帶裏部屋（閣樓）之房間相連，構成長屋。
然而，此等房間為僅有高級女官獲准居住之「個人房間」。其閣樓裡，則常駐有負責照料該女官個人事務之「部屋子」（見習生）。
其次為「三之側長局地繪圖」。三之側為御表使以下等級較低之女官居住區域，如圖所見，長屋被劃分為狹小房間。各房間根據職制，由單人至多人共居。
最後則為「御半下部屋地繪圖」。御半下（御末）者，居住在此多人共同生活之雜居室。
待遇不同與階級差異一目了然。在封建社會裡，此為常態。而在現代，維持此類制度者，大概只有大相撲的部屋制度吧。
江戶時代之身分制度所導致之階級差異，亦嚴密地運用於大奧。
標題圖片：江戶時代少女們嗜玩之「奧奉公出世雙六」，依骰子所擲點數推進棋子，終點為御台所。此桌遊之插圖顯示出女官之職制。（國立國會圖書館藏）