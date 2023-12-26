大奧為階級差異之社會，將公家、旗本、町人之女劃分為高級官員組與非高級官員組

根據推算，大奧在人數最多時曾有2000至3000名侍女。雖然隨著時代變遷，人數有所增減，但無疑地有相當多的女性在此工作。然而，如同時代劇中所見，那些身著華美服飾的高級女官僅是其中一小部分。還存在著許多初級女官，她們的真實生活樣貌鮮為人知。

女官的職務制度實際上相當多樣 本文將大奧裡女官們的職務制度與工作內容，依據其出身背景整理成表格。像是「御表使」與「御右筆」等，亦有許多聽來讓人不太熟悉的職位。 職務制度 主要工作内容 上﨟御年寄 位階最高，但無實權。作為御台所（譯註：「御台所」為將軍正室之尊稱）的談話對象 小上﨟 上臈見習生。若御台所年齡尚輕，亦有少女擔任 御年寄 掌握大奧一切事務之最高權力者 御客會釋* 負責接待公家、三卿（譯註：田安、一橋與清水的三大德川家）、諸大名家的侍女 中年寄** 作為御台所年寄之代理人，指示御用菜單 御中臈 負責照顧將軍與御台所的貼身事務。此職級的將軍侍女裡會出現側室 御小姓** 御台所的下女，年齡最大到 16 歲左右的少女 御錠口* 負責監督「上之御錠口」――分隔中奧與大奧的御鈴走廊 此職級以上的女官為終身職 御表使 負責接待大奧的男性職員（御廣敷），以及負責大奧的採購工作 御右筆 撰寫日記與致諸大名家之書信 御次 負責攜帶工具與獻禮，以及清潔會面場所 御切手書* 負責檢查通過七口（男性官員的出入口）之人員 吳服之間 負責管理將軍及御台所的服裝，以及裁縫工作 御坊主* 大約 50 歲左右且剃髮的將軍侍女。負責監督就寢儀式 御廣座敷* 御表使之下屬。負責御三卿與諸大名侍女的餐飲等事務 此職級以上擁有「御目見得」之資格，以下職級則無 御三之間 由新招募的旗本之女所擔任的職位。負責御三之間以上的雜務（由於是新入職，沒有御目見得之資格） 御仲居 在御膳所負責所有的烹飪工作 火之番* 管理大奧內的火源 御使番 御表使的下屬。負責守衛「下之御錠口」（從大奧通往外部之玄關） 御末 負責大奧內所有的雜務，如清潔與汲水等工作 資料來源：《將軍與大奧》（山本博文著，小學館） *僅限於將軍侍女，**則僅限於御台所侍女的職制。 ■公家 ■旗本 ■御家人以下 以《江戶幕府女中分限帳》為例，檢視各個職務制度的人數。此分限帳收錄於存放在稲生家（江戶時代的旗本）的《稲生文書》裡，記載女官之地位等的收支資訊。 從中可以看到，服侍於第11代將軍家齊的正室廣大院，以及第13代將軍家定的女官之職制與人數（二者皆為推測）。她們是直接服侍將軍與御台所的「奉公人」。 廣大院（御台所）侍女 13 代家定（將軍）侍女 上﨟御年寄 1 3 小上﨟 1 1 御年寄 2 4 御客會釋 4 中年寄 3 御中臈 7 7 御小姓 2 御錠口 4 御表使 2 9 御右筆 3 7 御次 6 ＊14 御切手書 1 吳服之間 5 ＊10 御坊主 4 御廣座敷 12 御三之間 5 ＊16 御仲居 4 4 火之番 18 御使番 2 ＊17 御末 ＊14 ＊37 ＊數字表示包含1名各職制的「領頭＝領導者」 服侍將軍的女官人數較多，是因為大奧在江戶城內是將軍的「家庭」。由於將軍自始至終身為「一家之主」，所以服侍將軍的女官不僅人數眾多，職制亦相較周延完備。 此外，還有負責照顧高級女官的「部屋子」（見習生），以及其他從事基層工作的眾多女侍。這些人數合計，總共最高可達2000至3000人。 「上臈御年寄」與「小上臈」為來自京都的公家女性，位於女官裡的最高位，可謂特殊等級。公家出身的女性之所以進入大奧工作，則是因為除了少數例外，將軍的御台所大多為自京都派遣而來的公家出身者，因此需要懂得公家話題的談話對象。此外，作為熟悉朝廷和武家儀式與習俗的貴族，其淵博知識更是相當珍貴。 然而，上臈御年寄與小上臈幾乎不參與大奧實際的營運管理。真正主持事務的人是「御年寄」。掌權發落大奧所有事務的女性即是御年寄，任此職者，擁有最大的實際權力。除了上臈御年寄、小上臈之外，所有女官皆在御年寄的權限管轄之下。

「御目見得」資格之有無 雖說如此，大奧是一個受身份與職制所嚴格約束的狹隘世界，並非所有町人或農民之女皆能輕易「就職」的職場。 首先，女官被嚴格區分為「御目見得以上」和「御目見得以下」（譯註：亦即「御目見得」資格之擁有與否）。 「御目見得」乃指可以直接會見將軍與御台所，亦即具有謁見之身份。江戶時代，凡擁有「御目見得」之資格者為旗本，若無此資格則為御家人，而女官之出身家世亦依此區分。旗本之女得以謁見，而御家人之女則不可──此為明確之界線。若以現代的例子來看，擁有御目見得資格者，可比擬各部會獲眾人期待的出人頭地者，而無此資格者則近似於無人聞問的邊緣職等。若將御年寄視為「高級官員組」之領袖，相當於部會的副首長，而上﨟御年寄與小上﨟則為名譽職，如此一來便相當容易理解。 即便是武士，若為下級，亦難獲御目見得之資格。依此原則，若町人之女欲入大奧，門檻原本便極為艱難。 有以町人之身分幸運地進入大奧，從御末開始做起者，亦有依仗武士之家族關係，獲收為御家人之養女，始得入大奧之例。 而後憑藉實力晉升，夢想獲得御目見得之資格地位──理論上並非不可能。然其晉升之路極為狹窄。 另一方面，處於高級職位者原則為「終身奉公」（參照前文）。總而言之，終生於大奧度日，享有終身雇用之待遇，無退休期限，亦不得隨意返鄉。 相對於此，御目見得以下者，制度保障每幾年便可「宿下」（休假），若提出請求，亦可獲准「暇」（退職）。 非有終生奉獻於大奧之覺悟，則不會擔任高級職位。町人之女裡面，究竟有多少人懷有此等決心？對於高級女官而言，大奧乃其奉獻人生之職場。