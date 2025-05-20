第11代將軍家齊將大奧推向爛熟時期

從10幾歲開始貪戀女色

家齊打從一出生就與大奧有特殊關係。

母親富之方是御三卿的一橋家當主一橋治濟的側室。阿富本來是第10代將軍德川家治時代的大奧女中，因治濟對她一見傾心，從大奧轉出，迎娶為側室。

在大奧深居的女中，何以讓將軍以外的男子一見鍾情呢？

實際上，僅有御三家、御三卿的當主和兒子被特別允許進出大奧。治濟進入大奧時，邂逅了阿富，迷戀不已。2人之間生了名為豐千代的男孩。身為御三卿的兒子，因而能夠自由出入大奧。而且，對於阿富而言，大奧算是「前公司」，熟識的友人也多。

這位豐千代，就是後來的家齊。「大奧宛如家齊的老家」，岡崎守恭如此描述。（《遊王 德川家齊》文春新書）

家齊並不是前代將軍的親生兒子，他之所以15歲當上將軍，是因為家治的嫡子夭折，沒有繼承人的緣故。其中很大部分是依賴父親治濟的政治謀略而來的。當時家齊還很年輕，所以由治濟擔任照顧者，並任命實力人士白河藩主松平定信擔任老中首座（幕政首臣），形成2人輔佐年輕將軍治理政務的體制。也就是說，實權掌握在父親和老中的手中。

不論是否擁有實權，家齊對政治漠不關心，他感興趣的對象全都是女性，才當上將軍不久，就開始顯露出女性關係混亂的徵兆。

1789（寛政元）年2月，薩摩島津家迎娶正室，名為「篤姫（與後來成為天璋院的篤姫為不同人）」，也被稱為「茂姫」的這位女子其實從小就被許婚，但訂下婚約時，從沒料想過家齊會當上將軍，因此，引起一場小爭議。區區一介外樣大名之女竟然成為將軍御台所，此前所未聞之事，讓部分的幕政閣僚因而提出異議。

於是，茂姫被五攝家的近衛家收為養女，改名為近衛寔子，才得以符合身為御台所的身分。如此，問題看起來似乎告一段落。



《葵艸松的裏苑 第十一帖 家齋公御台所》裡描繪家齊正室近衛寔子的浮世繪。東京都立中央圖書館特別文庫室藏

然而，隔月有位奧女中為家齊生下孩子，女中名為阿萬，生下的女兒取名為淑姫。原本是喜事一樁，當周遭的人因將軍迎娶外樣大名之女為正室是史無前例之舉而手忙腳亂，想盡辦法要解決之際，他卻完全不識大局―。

據說，江戶街上流傳著這一首落首（匿名公開具有諷刺、嘲笑意味的狂歌）。

薩摩芋の ふくる間を 待ちかねて おまんを喰うて 腹はぼてれん

意思為等不及讓薩摩芋（寔子）懷孕，就去勾搭阿萬，結果把對方的肚子搞大了（懷孕）。

這是發生在家齊16歲時的事，此落首也預見他往後的人生。