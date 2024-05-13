揭開江戶幕府將軍「房事」的神秘面紗

將軍的房事一直在嚴密監視下進行

大奧的日常生活、制度風俗的相關史料中，有一部資料叫《舊事諮問錄》。是1890-1891年（明治23-24年）東京帝國大學史談會採訪舊幕府官員後匯編而成。

匯總了調查結果的報告書在第四回《大奧諸事》中，對箕浦花子和佐佐鎮子二人進行了採訪。從第12代將軍家慶到第15代將軍慶喜時代，兩人都是大奧的奧女中，箕浦花子曾任御中臈，佐佐鎮子曾任御次（大奧的粗使女傭）。

其他，如明治時代的江戶文化風俗研究家三田村鳶魚所著《御殿女中》，以及同時代的日報《朝野新聞》等，都有採訪女中們的記載。但都依賴女官的回憶，所以不明之處也不少。

不過也有可信度較高的記錄。比如，與將軍同房的女中必須進行身體檢查，以確認是否隱藏兇器。頭簪也因為尖利而不允許佩戴。這些都可以認為屬實。

光整理這些具備權威性的資訊，也能發現將軍的房事需要進行精心準備。本文將流程簡單歸納如下。

Step 1：將軍提出留宿大奧

將軍定下去大奧的日子後，首先會告訴御伽坊主。估計也會同時指定侍寢的女中。

「伽」這個字有「隨侍寢殿」之意，是將軍「房事」的幫手。一般由資深女中擔任，因剃髮而稱為「坊主」。標題圖片左側身穿黑色和服的人便是御伽坊主。



1805-1810年（文化2-7年）的《女中帳》裡，能看到御伽坊主的名字。左邊是「林嘉」，年齡70歲。右為「榮嘉」，記載著「御奉公五十年餘」。兩位都是老年婦女（國立公文書館藏）

Step 2：女中的準備

受召女中需要更衣，穿「白無垢」。不能使用發簪，所以頭髮用發櫛盤上。

Step 3：女中進入寢殿的次之間（等候室）

在數名御中臈的陪侍下，女中進入寢殿的次之間，接受身體檢查。取下發櫛，從裡到外仔細檢查頭髮後，再次用發櫛盤上。

Step 4：同房

將軍和女中即使同房共度春宵，也有御年寄、御中臈、御伽坊主在一旁監視。為的是防止侍寢者吹枕邊風，諸如「倘若誕下男丁，請立為儲君」之類。

Step 5：報告大奧最高女官

第二天早上，同房情況會報告給統領大奧的最高女官御年寄。

此可謂是一種儀式。將軍房事一直在嚴格的監視下進行。

順便一提，如果房事對象是御台所，即正室時，據說沒有這麼嚴格，但監視人依然存在。這點已是定論。

關於監視人也眾說紛紜，容後詳述。