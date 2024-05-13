揭開江戶幕府將軍「房事」的神秘面紗

揭開江戶幕府將軍「房事」的神秘面紗文化 歷史
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將軍的房事一直在嚴密監視下進行
大奧的日常生活、制度風俗的相關史料中，有一部資料叫《舊事諮問錄》。是1890-1891年（明治23-24年）東京帝國大學史談會採訪舊幕府官員後匯編而成。
匯總了調查結果的報告書在第四回《大奧諸事》中，對箕浦花子和佐佐鎮子二人進行了採訪。從第12代將軍家慶到第15代將軍慶喜時代，兩人都是大奧的奧女中，箕浦花子曾任御中臈，佐佐鎮子曾任御次（大奧的粗使女傭）。
其他，如明治時代的江戶文化風俗研究家三田村鳶魚所著《御殿女中》，以及同時代的日報《朝野新聞》等，都有採訪女中們的記載。但都依賴女官的回憶，所以不明之處也不少。
不過也有可信度較高的記錄。比如，與將軍同房的女中必須進行身體檢查，以確認是否隱藏兇器。頭簪也因為尖利而不允許佩戴。這些都可以認為屬實。
光整理這些具備權威性的資訊，也能發現將軍的房事需要進行精心準備。本文將流程簡單歸納如下。
Step 1：將軍提出留宿大奧
將軍定下去大奧的日子後，首先會告訴御伽坊主。估計也會同時指定侍寢的女中。
「伽」這個字有「隨侍寢殿」之意，是將軍「房事」的幫手。一般由資深女中擔任，因剃髮而稱為「坊主」。標題圖片左側身穿黑色和服的人便是御伽坊主。
Step 2：女中的準備
受召女中需要更衣，穿「白無垢」。不能使用發簪，所以頭髮用發櫛盤上。
Step 3：女中進入寢殿的次之間（等候室）
在數名御中臈的陪侍下，女中進入寢殿的次之間，接受身體檢查。取下發櫛，從裡到外仔細檢查頭髮後，再次用發櫛盤上。
Step 4：同房
將軍和女中即使同房共度春宵，也有御年寄、御中臈、御伽坊主在一旁監視。為的是防止侍寢者吹枕邊風，諸如「倘若誕下男丁，請立為儲君」之類。
Step 5：報告大奧最高女官
第二天早上，同房情況會報告給統領大奧的最高女官御年寄。
此可謂是一種儀式。將軍房事一直在嚴格的監視下進行。
順便一提，如果房事對象是御台所，即正室時，據說沒有這麼嚴格，但監視人依然存在。這點已是定論。
關於監視人也眾說紛紜，容後詳述。
同房地點「御小座敷」是怎樣的地方？
同房的地點是御小座敷，位於連接江戶城中奧（將軍的私人空間）與大奧的御鈴廊下旁。下面以《江戶城御本丸大奧向惣繪圖》為參考進行詳解。
A. 上御鈴廊下
「御鈴廊下」，這個名稱想必很多人都聽說過。分為「上」「下」兩段。電視劇裡將軍進入大奧時，通過的走廊便是上御鈴廊下。
而下御鈴廊下則據說是1657（明曆3）年發生明曆大火之後，作為防災避難通道而增設。後來也用作通往將軍生母居住的「新御座敷」的通道。
B. 上御鈴廊下扉
大奧入口有一扇門，平時上鎖，將軍進入時會開門響鈴。這是將軍駕到的通知信號。
C. 御小座敷御上段
將軍的寢殿，同房的場所。御上段最裡面的「床棚」一側，並排鋪設兩套枕頭和被褥。
D. 弐拾疊之間（次之間）
用帳子或屏風與御上段隔開。這個空間十分重要，容下文詳述。
E. 入側緣
入側緣是南北向的，與御上段用拉門隔開，又稱廣緣、疊廊下。一般是侍從和家臣等候的場所，下文再詳述。
平成的新發現顛覆舊說
據推斷，御上段的寬度大概是「二間」，即約3.64公尺。
平成年間發現豐田家傳承的大奧設計圖《豐田家文書》後，重新確定了御上段的大小。柏木家是負責大奧建築的小普請方木匠的棟梁（木匠師傅），豐田家是柏木家的屬下。而且，「3.64公尺的寬度」，對長久以來將軍房事的有關常識也提出了質疑。
相信很多人也知道，以往的觀點認為，將軍和女中的兩套被褥並排放在御上段，而在他倆的兩側，還會安排御中臈和御伽坊主的被褥，作為「添寢役」行監視之職。然而，如果房間寬度是3.64公尺，則根本沒有空間來鋪設御中臈和御伽坊主的被褥。
也就是說，很可能這個房間裡沒有添寢役。
建築史家平井聖稱：
「如果想要陪寢，只有房間南側『一間寬』的入側緣，和北側的半間寬可供使用」（《武士的江戶 江戶城與大奧》小學館）
南北向的入側緣，就是上文的E。
隨著新史料的發現，一些歷史上的舊說被不斷顛覆。大奧也不例外。
不過，負責監視的另有二人。據說是御年寄和御中臈B在弐拾疊之間（D）通宵值守。這個說法目前尚未被否認。
此外，即便南北向的入側緣有添寢役，由於只隔一層薄薄的拉門，也完全可以窺視御上段內二人的狀況。
此外，據說添寢役的人選是「汙方」，即受過將軍寵倖的御中臈A。曾任東京大學史料編纂所教授的山本博文（已故）在《將軍和大奧 江戶城的事件與生活》（小學館）中，對其理由做了以下講述。
「（『汙方』與當晚侍寢將軍的御中臈）是競爭關係，如果有這種陪寢的規定，那麼確實沒法做那些事（吹枕邊風等）了。」
大奧確實設計出了個高明的制度。
以現代人的價值觀是完全不可理解的，但上述史料都告訴我們「對將軍而言，房事也是政治的一環」。不難想像將軍的房事非常憋屈和窒息。
標題圖片：明治時代的色情圖片雜誌《風俗畫報》中的《御本丸大奧將軍御寢所之圖》。受召來到將軍寢殿侍寢的女中，身著白無垢。繪有多名御年寄、御中臈和剃髮的御伽坊主（國學院大學圖書館藏）
［參考文獻］
- 《將軍和大奧 江戶城的事件與生活》山本博文（小學館）
- 《復蘇的江戶城》平井聖、小粥祐子（NHK出版）
- 《武士的江戶 江戶城與大奧》武士Mook（小學館）