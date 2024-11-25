深受將軍寵愛的貼身女侍，如何被選入大奧？歷史 文化
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非人人皆有攀上枝頭的機會
庶民女子入宮得寵之事，除大奧創設初期的極少數特例之外，基本上難以成真。
以二代將軍秀忠側室「靜」為例，世傳為木匠之女，所生庶子即後日會津藩的初代藩主保科正之。然此身世之說，僅為坊間傳聞之一，另有說法謂其為後北條氏舊臣之女。其出身真相，已難考證。
同樣地，三代將軍家光寵妃「玉」，生育五代將軍綱吉，亦有相似情況。18世紀典籍《柳營婦女傳系》遭受質疑其真實性，此書雖載其為蔬果商之女，描繪庶民女子獲將軍青睞之傳奇，然其真實身世，亦難考證。
關於家光尚有諸多傳說：春日局於淺草找來家光喜好類型的女性，後被納為側室，此即後來的寵妃「樂」；又有一說，家光於澡堂邂逅下級女僕，納為側室「夏」等等，即便此等麻雀變鳳凰的傳聞屬實，亦為例外，絕非常態。
將軍側室人選，實皆出自「御中臈」之列。「御中臈」雖排行大奧女官第五，卻非尋常人等可居其位，必須出身於「御目見得以上」之武家，方可擔此要職。
所謂的「御目見得以上」，即有資格覲見將軍之身分，實為旗本以上之家族。未獲准覲見者為「御目見得以下」，包括御家人等下級武士，以及商賈農民之女。因此，「御目見得以下」者即使入宮，亦僅能任底層雜役，實難面見將軍，遑論獲得青睞。
「御目見得以下」者，若欲覲見將軍，必先過繼予旗本成為養女，待身分獲准後再入宮。
十一代將軍家齊側室「美代」，即循此途徑入大奧。其父本為日蓮宗小寺之僧侶，後被家齊親信旗本收為養女，入大奧後始獲將軍垂青。此乃親近將軍之旗本所精心策劃的政治聯姻，誠屬罕見。
名為「御庭御目見得」之選拔面試
侍寢之人選，必定從「御中臈」裡嚴加選拔。明治20年代（譯註：1887-1896年間）東京帝國大學史談會曾訪問幕府舊臣，其後寫成《舊事諮問錄》。根據此書，選拔標準如下：
- 身為女官高層的「御年寄」從「御目見得」以上之家族裡選出8人，晉升為將軍的貼身侍女「御中臈」，成為侍寢之候選者。
- 此8人以家世為重，門第愈高者愈具優勢。
- 將軍可自8人中選擇任意數人，納為側室。
簡言之，重門第而輕姿色。將軍府邸之內，身份等級森嚴，家世門第優先，容貌不過是其次。若獲將軍寵幸，意味著侍寢者肩負重任，須生育男嗣成為未來的將軍，抑或生育女兒，以配合政治聯姻而適配大名家族，因此這樣的標準誠屬必然。
此外更須通過「御年寄」之「審查」，若未獲青睞，遑論躋身候選之列。
雖然審查細節尚未明瞭，不過必定重視賢妻良母之道，諸如針線女紅等實務技藝，且偏好多產男嗣之家族。即便得蒙將軍寵幸，若未懷胎，身份仍止於「御中臈」之位。唯有誕下子嗣，方可晉升「側室」。
此外，十三代將軍家定的正室天璋院之侍女村山真瀨子（まこ子），曾於明治時期接受江戶文化研究家三田村鳶魚之訪談，她透露選拔侍寢人選之際的慣例如下：
「選拔侍寢尚有『御庭御目見得』之慣例，令候選者於庭中漫步，以供殿下觀察。」
名為「御庭御目見得」之儀式，由「御年寄」所薦之佳麗身著振袖（譯註：未婚女子之和服樣式）於江戶城庭中漫步，將軍暗中觀之。經此程序，將軍從中點選心儀之女性，擢升為貼身服侍之「御中臈」，再從中選擇侍寢者。
不過三代將軍家光時期，側室之地位仍未明確規範。此等規則始於江戶中期以降大奥嚴格管理之時。伴隨著歲月推移，大奥對將軍「血脈」之管控益發嚴密，可以說政治色彩亦愈發濃厚。
侍寢女官之一生
本連載之系列文章《十一代將軍家齊帶來大奥之成熟》曾提到，家齊時期以降，屢次出現違逆此等規範之例。每逢3月的上巳節（雛祭），大奥於御座間陳設12層華美的雛人偶。此時特許女官親眷入內觀覽。
家齊曾對來訪之親眷心生愛慕，遂擢升為「御中臈」。
據前述村山真瀨子之言，十四代將軍家茂亦有「公然御目見得」之舉，即非於「御庭御目見得」，而在他處（由於是「公然」之舉，亦有可能發生在江戶城外之街市）垂青一位「年約17」之女子。
家齊時期以後，大奥之規矩或有些許紊亂。
至於侍寢女官，亦有引退之時。此際所言之引退，乃指「夫君」將軍駕崩，而新君繼位的改朝換代之時，須落髮更名為「某某院」，並皈依佛門。
此中情形，亦有諸多差異。
- 生育之男嗣繼承將軍大位者→續居江戶城本丸大奥
- 生育之男嗣未繼承將軍大位者→遷居江戶城二之丸大奥
- 僅生育女嗣者→遷居江戶城二之丸大奥，或櫻田御用宅邸
- 雖蒙寵幸而未育子嗣者（未獲側室之位）→遷居櫻田御用宅邸
櫻田御用宅邸，乃專為侍寢之「御中臈」引退後而設。根據江戶切繪圖（譯註：江戶時期各地分割描繪的詳細地圖，亦載有巷弄與大名宅邸名稱，為小型分割地圖，便於攜帶）所示，現今日比谷公園一帶，世稱「比丘尼宅邸」。
子嗣性別為何？以及男嗣能否繼承大統？這些因素左右著女官之命運。江戶社會之身份等級，正是如此地分際森嚴。
然若蒙將軍寵幸，終身得幕府庇佑供養，亦可謂福澤綿長。
標題圖片 : 《娘御目見圖》所繪乃「御中臈」之選拔場景。圖右後方坐者為「御台所」（譯註：將軍正室）身旁的貼身「御中臈」，似乎正在接受面試，考核實務技藝，呈獻親手縫製之衣裳予「御台所」。（國立國會圖書館藏）
【參考文獻】
- 《將軍與大奥：江戶城之事件與生活》／小學館
- 《知性銀髮世代的江戶：江戶城與大奥》／小學館
- 《歷史人》2021年10月號特輯「德川十五代將軍與大奥」／ABC ARC