深受將軍寵愛的貼身女侍，如何被選入大奧？

非人人皆有攀上枝頭的機會

庶民女子入宮得寵之事，除大奧創設初期的極少數特例之外，基本上難以成真。

以二代將軍秀忠側室「靜」為例，世傳為木匠之女，所生庶子即後日會津藩的初代藩主保科正之。然此身世之說，僅為坊間傳聞之一，另有說法謂其為後北條氏舊臣之女。其出身真相，已難考證。

同樣地，三代將軍家光寵妃「玉」，生育五代將軍綱吉，亦有相似情況。18世紀典籍《柳營婦女傳系》遭受質疑其真實性，此書雖載其為蔬果商之女，描繪庶民女子獲將軍青睞之傳奇，然其真實身世，亦難考證。

關於家光尚有諸多傳說：春日局於淺草找來家光喜好類型的女性，後被納為側室，此即後來的寵妃「樂」；又有一說，家光於澡堂邂逅下級女僕，納為側室「夏」等等，即便此等麻雀變鳳凰的傳聞屬實，亦為例外，絕非常態。



1920（大正9）年問世之《蔬果商之女》一書，將三代將軍家光的側室「玉」描繪成一段麻雀變鳳凰的佳話。迄今仍有諸多論者堅信「玉」出身市井，實為庶民之女。（國立國會圖書館藏）

將軍側室人選，實皆出自「御中臈」之列。「御中臈」雖排行大奧女官第五，卻非尋常人等可居其位，必須出身於「御目見得以上」之武家，方可擔此要職。

所謂的「御目見得以上」，即有資格覲見將軍之身分，實為旗本以上之家族。未獲准覲見者為「御目見得以下」，包括御家人等下級武士，以及商賈農民之女。因此，「御目見得以下」者即使入宮，亦僅能任底層雜役，實難面見將軍，遑論獲得青睞。

「御目見得以下」者，若欲覲見將軍，必先過繼予旗本成為養女，待身分獲准後再入宮。

十一代將軍家齊側室「美代」，即循此途徑入大奧。其父本為日蓮宗小寺之僧侶，後被家齊親信旗本收為養女，入大奧後始獲將軍垂青。此乃親近將軍之旗本所精心策劃的政治聯姻，誠屬罕見。