大奧首席女官年收入1300萬日圓！？下級武士望塵莫及的高薪職業

基本薪資「50石10人扶持」到底是多少錢？

女官們的薪酬即「俸祿」，是用白米支付的。

「俸祿」指的是沒有領地的武士做為薪酬從幕府處獲得的白米。我們經常在日本時代劇（古裝劇）裡聽到「我家是50俵10人扶持」，其中的「俵」以及「加賀百萬石」的「石」，都是俸祿（年）的單位。

幕府規定俸祿1俵等於3斗5升，即0.35石。一般來說，2.5俵等於1石，如此計算下來，1俵即為0.4石。可見幕府制定的標準0.35石是偏低的。

按照武家奉公人每人每天吃5合糙米的標準計算，1個月發放1斗5升（0.15石）為「1人扶持」。10人扶持就是0.15石×10=1.5石，按12個月的量發放。

也就是說，一個俸祿為「50俵10人扶持」的武士，每年能獲得白米0.35石×50＝17.5石，再加上扶持1.5石×12個月＝18石，合計約35石。該俸祿1年分3次發放。領到白米後，可以找中間商「劄差」換成錢。

大奧女官的薪酬也按這種俸祿制度發放，只不過1年發放兩次，分別在5月和10月。《女官分限帳》和《德川禮典錄》等史料對大奧女官的薪酬均有記載，用「切米」表示俸祿，所以下文統一使用「切米」一詞。

下表總結了不同職位女官包括切米在內的收入，為第13代將軍德川家定時期的標準。

第13代將軍德川家定時期的女官收入一覽表

職位 切米（石） 扶持（人） 合力金（兩） 上臈御年寄 50 10 60 御年寄 50 10 80 御客會釋 25 5 40 御中臈 12 4 40 御錠口 20 5 30 御表使 12 3 30 御右筆 8 3 25 吳服之間 8 3 20 御三之間 5 2 15 御中居 5 2 7 御火之番 5 2 7 御使番 4 1 5 御半下 4 1 2

根據《江戶幕府女官分限帳》（松尾美惠子／學習院女子短期大學紀要）製作

讀者可能會問：「這些米到底值多少錢？」那麼，我們不妨把俸祿換算成現在的價格看看。

雖然不同時代貨幣價值會有變動，不能一概而論，但根據《江戶時代一目了然》（小學館）一書，1石米大致等同於1兩。

至於1兩的價值，書中寫道：「（不同時代）可換算成30萬日圓到5萬5500日圓不等，取中位數十多萬日圓比較妥當。」為方便起見，本文以10萬日圓計算(*1)。

那麼，地位最高的上臈御年寄和御年寄的俸祿是切米50石，也就是500萬日圓。而最下級的御半下（御末）則是4石，即40萬日圓。這是基本薪資。

此外還有「扶持」。上臈御年寄是「10人扶持」，所以是0.15石×10=1.5石，換算成現金，1.5兩×12個月=18萬日圓。按照同樣的方法計算，御年寄也是18萬日圓，而御半下則是1.8萬日圓。

除此之外，大奧女官還有「合力金」。據說是第3代將軍德川家光的乳母春日局開始實施的，可以說是在大奧工作所需的服裝和化妝品的特別津貼，用現金發放。上臈御年寄是60兩（600萬日圓），御年寄是80兩（800萬兩），御半下是2兩（20萬日圓）。

綜上所述，各職位年收入如下：