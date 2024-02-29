大奧首席女官年收入1300萬日圓！？下級武士望塵莫及的高薪職業

大奧首席女官年收入1300萬日圓！？下級武士望塵莫及的高薪職業歷史 財經 政治外交 工作勞動 社會性別・LGBTQ
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
基本薪資「50石10人扶持」到底是多少錢？
女官們的薪酬即「俸祿」，是用白米支付的。
「俸祿」指的是沒有領地的武士做為薪酬從幕府處獲得的白米。我們經常在日本時代劇（古裝劇）裡聽到「我家是50俵10人扶持」，其中的「俵」以及「加賀百萬石」的「石」，都是俸祿（年）的單位。
幕府規定俸祿1俵等於3斗5升，即0.35石。一般來說，2.5俵等於1石，如此計算下來，1俵即為0.4石。可見幕府制定的標準0.35石是偏低的。
按照武家奉公人每人每天吃5合糙米的標準計算，1個月發放1斗5升（0.15石）為「1人扶持」。10人扶持就是0.15石×10=1.5石，按12個月的量發放。
也就是說，一個俸祿為「50俵10人扶持」的武士，每年能獲得白米0.35石×50＝17.5石，再加上扶持1.5石×12個月＝18石，合計約35石。該俸祿1年分3次發放。領到白米後，可以找中間商「劄差」換成錢。
大奧女官的薪酬也按這種俸祿制度發放，只不過1年發放兩次，分別在5月和10月。《女官分限帳》和《德川禮典錄》等史料對大奧女官的薪酬均有記載，用「切米」表示俸祿，所以下文統一使用「切米」一詞。
下表總結了不同職位女官包括切米在內的收入，為第13代將軍德川家定時期的標準。
第13代將軍德川家定時期的女官收入一覽表
|職位
|切米（石）
|扶持（人）
|合力金（兩）
|上臈御年寄
|50
|10
|60
|御年寄
|50
|10
|80
|御客會釋
|25
|5
|40
|御中臈
|12
|4
|40
|御錠口
|20
|5
|30
|御表使
|12
|3
|30
|御右筆
|8
|3
|25
|吳服之間
|8
|3
|20
|御三之間
|5
|2
|15
|御中居
|5
|2
|7
|御火之番
|5
|2
|7
|御使番
|4
|1
|5
|御半下
|4
|1
|2
根據《江戶幕府女官分限帳》（松尾美惠子／學習院女子短期大學紀要）製作
讀者可能會問：「這些米到底值多少錢？」那麼，我們不妨把俸祿換算成現在的價格看看。
雖然不同時代貨幣價值會有變動，不能一概而論，但根據《江戶時代一目了然》（小學館）一書，1石米大致等同於1兩。
至於1兩的價值，書中寫道：「（不同時代）可換算成30萬日圓到5萬5500日圓不等，取中位數十多萬日圓比較妥當。」為方便起見，本文以10萬日圓計算(*1)。
那麼，地位最高的上臈御年寄和御年寄的俸祿是切米50石，也就是500萬日圓。而最下級的御半下（御末）則是4石，即40萬日圓。這是基本薪資。
此外還有「扶持」。上臈御年寄是「10人扶持」，所以是0.15石×10=1.5石，換算成現金，1.5兩×12個月=18萬日圓。按照同樣的方法計算，御年寄也是18萬日圓，而御半下則是1.8萬日圓。
除此之外，大奧女官還有「合力金」。據說是第3代將軍德川家光的乳母春日局開始實施的，可以說是在大奧工作所需的服裝和化妝品的特別津貼，用現金發放。上臈御年寄是60兩（600萬日圓），御年寄是80兩（800萬兩），御半下是2兩（20萬日圓）。
綜上所述，各職位年收入如下：
- 上臈御年寄：1118萬日圓
- 御年寄：1318萬日圓
- 御半下： 61.8萬日圓
(*1) ^ 據《武士家庭帳本》（磯田道史著／新潮社）記載，1石為「現代的27萬日圓」（以現代薪酬換算）。
下級女官僅比中村主水少拿約40萬日圓
歷史背景是江戶時代，在那個女性被輕視的時代，御年寄的年收入約為1300萬日圓，這是否可以認為不符合常規呢？
不過上表中的女官們，御錠口以上職位基本都是「一生奉公」，也就是要侍奉終身。只要將軍及其正室「御臺所」沒有換代，她們就不得踏出大奧半步。換而言之，她們也用不著錢。恐怕這些收入基本都寄回老家了吧？
御年寄還有個特殊待遇，即可以受賜「町屋敷」（商人、工人的住宅——譯註）。上一回連載提到的幕末御年寄瀧山就被賞賜了飯田町（現在東京都千代田區飯田橋）的一處住宅，她每年能額外收到5兩2分3朱（約55到56萬日圓）的租金。
受賜住宅的特別待遇也適用於御表使。御表使雖然都是由旗本武士的女兒擔任，但她們不是「一生奉公」，職位級別也比較低。然而這個職位卻是御年寄的直屬部下，負責與各大名家之間的事務往來，管理大奧的預算和帳目，是「大奧女官中的紅人」（《將軍與江戶 江戶城的「事件與生活」》，山本博文／小學館）。
東京帝國大學史談會在進入明治時代後，對幕府官員和大奧女官進行了訪談調查，撰寫了採訪記錄《舊事諮問錄》，其中也記載著「非能者不可勝任。」然而，她們的基本薪資卻不得不受職位等級的限制，於是就給予她們賞賜住宅的特別待遇。房租跟御年寄相當，都是每年5兩左右。有資格受賜住宅的只有御年寄和御表使這兩個職位。
而職位最低的御半下，年收入約為60萬日圓，雖然比高級女官低不少，但對於市民和農民家裡的女兒而言也是不錯的選擇，因為江戶時代幾乎沒什麼能讓她們外出務工的正經場所。未婚女性自食其力本就少見，比起去商戶家裡做工作，大奧也算是高薪資了。
此外，御三之間的收入也值得關注。「5石2人扶持」（約53萬日圓）加上合力金15兩（15萬日圓），合計68萬日圓。「雖然遠不到高收入水準，但也比去武家當傭工的男性待遇要好。」（山本博文，同上）。
眾所周知，日本電視劇《職業必殺人》中的中村主水是奉行所的同心，出身於貧窮的御家人武士之家，而歷史上同心的俸祿平均下來差不多有「30俵2人扶持」，約10.9石，換算成現金為年收入109萬日圓。而御半下和御三之間跟主水只差41到47萬日圓。多數下級御家人跟主水收入水準相當甚至更低，所以會做些糊傘之類的兼職。主水家總是吃乾鯷魚，所以常常跟人伸手討要「手續費」也可以理解。
在大奧工作，還有各種津貼。
柴火、木炭、油等日常生活必須的燃料為全員發放。也有買味噌和食鹽的津貼「五菜銀」，根據職位另行發放。
根據三田村鳶魚的研究，可以認為五菜銀「雖然表面上是買副食品的錢，但實際上是雜費」（《御殿女中》）。
如前文所述，扶持也是每人每天5合，而發放給一般武士家的女性的扶持為每天3合。大奧的扶持雖然發放給女性，但享受的是男性待遇，多兩合。
可以說，即便是下級女官，也能獲得相當不錯的收入。
收受高額賄賂的姊小路
下面再談談不會記錄在案的收入——賄賂。
第12代將軍德川家慶時代君臨大奧的上臈御年寄名叫姊小路，歷史上留下了一些關於她受賄的傳聞。比如「還有證言稱她收取了各路大名的許多禮物，禮盒裡塞滿了小判」「她曾說水戶藩是不會為一二百金所動的」（收錄在《Sarai江戶》中的《大奧女官們的職位和收入》，山本博文）。
這些賄賂之事出自《舊事諮問錄》。通常貴族出身的上臈御年寄是要遠離權力的，但姊小路不僅促成了第13代將軍德川家定迎娶正妻篤姬，更是第14代將軍德川家茂的正妻和宮的姑婆。所以她權勢滔天是個例外。
各大名也頻頻向她送禮，在大奧，「海參、乾鯛、醃鹹魚等不太受歡迎，她便拿到『獻殘屋』廉價換成了錢幣」（《將軍和江戶 江戶城的「事件與生活」》）。獻殘屋，顧名思義，就是回收剩餘的（不需要的）貢品的商家。由此可見，姊小路把收受的禮物都換成了錢幣。
女官們實際獲得的收入遠遠高於基本薪資。恐怕不可否認，有些女官主宰的金錢政治絲毫不亞於男性掌權者。
標題圖片：1858年（慶應元年）繪製的作品《奧奉公出世雙六》。以上方中間的正妻為中心，描繪了大奧女官的各種職位。（國立國會圖書館藏）
參考文獻
- 《江戶幕府女官分限帳》（松尾美惠子／學習院女子短期大學紀要）
- 《江戶時代一目了然》（小學館）
- 《御殿女官 鳶魚江戶文庫17》 （三田村鳶魚／中公文庫）
- 《將軍和江戶 江戶城的「事件與生活」》（山本博文／小學館）
- 《Sarai江戶》（小學館）