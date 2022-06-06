鐮倉幕府在哪裡？創建年份是1192年還是1180年？

建在大倉的幕府僅經歷了源賴朝至源實朝的源氏三代將軍及北條義時、「尼將軍」北條政子時期。第三代執權北條泰時上臺後，幕府就被搬到了其他地方。

據鐮倉歷史文化交流館工作人員介紹，因為出土物等證據不足，只能根據口耳相傳的資訊推測當時的鐮倉幕府長、寬各為兩百多公尺。該館學藝員大澤泉稱：「在現遺址東邊相鄰區域挖掘出了房屋遺跡，因此，也有學者認為鐮倉幕府的御所應再往東延展一點兒。」無論哪種說法都表明當時鐮倉幕府的空間較為緊湊。據鐮倉時代史書《吾妻鏡》記載，建造將軍御所時，鐮倉幕府一共聚集了311名武士。

源賴朝率領東國武士團進入鐮倉後，選擇了在鶴岡八幡宮東側後方一處名為大倉的隱蔽之地建造幕府。因此，鐮倉幕府又名「大倉幕府」。如今，那裡除了一塊立在清泉小學校區的遺址石碑，就只剩下一個地名——「西御門」，它提醒著人們當時這裡曾有過東、南、西、北四座大門。

鶴岡八幡宮是鐮倉的地標建築。大殿高高在上，傲視著殿前那條延伸到海邊、長達兩公里的參拜道路——若宮大路。雄偉的大殿的確適合作為武家社會的精神支柱，但八幡宮並非現實中開展政治活動的場所。

「1192」——讓一代人深信不疑的創建年份

筆者這代人上學時，學校教的是鐮倉幕府創建於1192年，並取年份日語發音的諧音「（打造一個）好國家」來記憶。按筆者的理解，「源賴朝在壇之浦打敗平家，1192年成為征夷大將軍並創建了鐮倉幕府」。可是，令人費解的是，鐮倉幕府遺址存在感過低，與其作為正統政權的形象不相匹配。

於是，筆者重新查閱史實，發現源賴朝早在12年前，即1180年就已經建造了大倉幕府。當時，富士川之戰爆發，源賴朝身處與平家的酣戰之中。戰亂至少持續了五年，一直到1185年的壇之浦之戰。

在這樣的情況下，除了將軍御所，光設置掌管軍務的侍所就已傾盡全力了。在交戰之際，侍所別當（即侍所長官）作為「軍奉行」發揮總指揮的功能，因此，當時的幕府更接近於戰營。而後，鐮倉幕府花費了12年的時間，設立了問注所（處理土地問題訴訟）和政所（掌管財政事務）等，完善了幕府的統治功能。

源平合戰期間，東國的武士們身處各自的領地，時刻準備應召前往鐮倉。大澤泉解釋稱，「當時，將軍的直屬家臣往返於各自領地和鐮倉之間，並不是一直待在幕府」，故而並不一定需要大住宅和大片用地。

鎌倉幕府創建過程

1180年 源賴朝舉兵，進入鐮倉，創建大倉幕府，設置侍所 （即1180年創建說） 富士川之戰 1184年 設置問注所、公文所 1185年 平家在壇之浦之戰中滅亡 設置守護、地頭 （即1185年創建說） 1189年 逃至奧州的源義經被逼自殺 1192年 源賴朝被任命為征夷大將軍 （即1192年創建說） 设置政所 1199年 源赖朝骤然离世

對於將源賴朝被任命為征夷大將軍的1192年作為創建幕府的年份，東京大學史料編纂所本鄉和人教授提出了質疑。他在著作《北條氏的時代》（文春新書）中指出，1192年是「朝廷承認源賴朝為東國『老大』的年份，其主體是朝廷」。

本鄉教授主張1180年創建說，他認為源賴朝始終沒有按照朝廷所希望的那樣行事，而是努力建立一個「由武士組成的，保護武士利益的集團」。亂世之中，尚未完全掌控政權的源賴朝所建的幕府規模雖然很小，但樹立武家政權這一行為本身很有意義。

在被流放伊豆國20年後，源賴朝舉兵創建了幕府。但沒過多久，1199年，53歲的他就因落馬負傷而離世。有人認為那是一起單純的事故，也有人拋開真偽，認為那是惡靈作祟的結果。源賴朝掌權時間短暫，卻還出現了這樣的傳聞，在他治下，社會究竟是怎樣一番光景呢？筆者將在下一篇文章中展開。



大倉幕府遺址附近的源賴朝之墓（筆者攝影）

標題圖片：大倉幕府遺址石碑（筆者攝影）

●交通方式