顏家的轉型正義：從「通緝犯」成為「受難者」的祖父

在二二八紀念館得知祖父的「自新」

2月28日──這一天又再度到來。

住在日本的筆者，養成每年關注二二八事件紀念日的習慣，其實還只是近幾年的事。契機是7年前的2015年，當時筆者為了書籍撰稿的採訪工作而前往台北，造訪位於二二八和平公園內的「台北二二八紀念館」，在館內突然看到如下文字。

姓名 顏欽賢 簡歷 台陽董事長 民社黨台灣省黨部主委 犯罪事實 二二八事變農委會委員 組織煤礦忠義服務隊反抗政府 住址 基隆市 備註 由憲兵隊保出自新

展示資料「二二八事件自新者名簿」上，赫然有著我的祖父顏欽賢的名字。當時我還不懂「自新」是什麼意思，問過紀念館導覽員後，才知道是「改過自新」的意思。

二二八事件中，國民黨政府一邊要求被檢舉的人絕對服從，並將其財產充公，另一方面也祭出「自新」制度，作為懷柔戰術，只要提交寫著五名連帶保證人姓名的「自新書」，親自簽名並押上十根手指頭指印，當局便會承認其已更生。

筆者此前雖然早已知道祖父曾受到通緝，卻完全不曉得他是如何回歸社會的，原來祖父也提交了自新書。所謂自新書，就是宣示顏家和國民黨政權和解、服從國民黨政權的憑證。



顏家第三代當家的顏欽賢先生

因當選台人代表而受難

祖父出生的顏家，過去以基隆為據點，在如今成為知名觀光地的九份一帶挖掘金礦與煤礦，從而拓展事業版圖。與日本的三井及三菱類似，顏家為知名的財閥，是二戰前台灣五大家族之一。祖父就讀東京礫川小學校、群馬縣高崎中學，後畢業於京都立命館大學，於1937年當上顏家第三代大家長，接掌顏家產業。其後歷任基隆市協議會會員、中華民國制憲國大代表。然而這樣的祖父，卻在1947年的二二八事件裡成了「罪犯」。





事件緣由是因為祖父受推舉為台人代表，為解決二二八事件而與國民黨政府進行談判。發生了這麼重大的事件，讓祖父的名字甚至刻在二二八紀念館中，卻為何身為台灣人的已故父親，以及其他許多親人，都從未對頻繁從日本造訪台灣的我好好說明過這件事？

看到自新的紀錄之後，筆者腦中首先便浮現出這個疑問。

之後，筆者便造訪國家發展委員會檔案管理局及圖書館，並拜訪二二八事件研究者等人，彷彿被什麼東西附了身一般，開始調查顏家與二二八事件相關資訊。

從台灣寄達的「罪犯」資料

從檔案管理局網站上可以進行資料搜尋，除了特別機密的文件之外，都可以以電子檔形式申請閱覽文件詳細內容。筆者在日本以電子郵件和管理局員工幾經書信往返之後，一片存有300張以上龐大資料、外觀毫不顯眼的燒錄CD，便從台灣寄到了筆者日本的家中。

軍管區司令部、國家安全局、台灣省政府、內政部警政署──寫滿這些單位名稱的專用紙張上，寫著行雲流水的書法文字，蓋著巴掌大的朱紅印章，「逃犯」、「軍法」、「顛覆政府」等氛圍肅穆的詞彙一個一個映入眼簾，不禁讓筆者看得有些發愣。那些文件在在指出一個事實：祖父真的曾被視為「罪犯」。

比如，在2001年解密的台灣省警備總司令部通緝犯「二二八事變首謀叛亂在逃生死名冊」一覽表中，就有著這樣的文字：

顏欽賢 男 46 基隆 罪名 叛亂要犯 罪刑 (1) 二二八事件處委會委員 (2) 主持組織煤礦忠義服務隊反抗政府



