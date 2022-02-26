沖繩人受難者訴訟：從「逆轉判決」看到台灣的理性與良心

意想不到的勝訴

台北高等行政法院（審判庭）於2016年2月17日，裁定支持原告青山惠昭的上訴，將父親青山惠先列為二二八事件受難者並命令給予賠償。接到判決結果的瞬間，我無法置信，本來預想會遭到敗訴，準備要再上訴的。

一週後，財團法人二二八事件紀念基金會董事會上，以多數決確定將不控告，青山惠先的賠償認定也因此成立。

4天後，2月28日，同基金會舉辦的「二二八事件中樞紀念儀式」上，董事長陳士魁來到出席儀式的我面前，語道：「長期以來辛苦了。我們在此道歉與表明賠償之意。」

這項可被說是意料外的司法顛覆行政的判決，被台灣和日本各大媒體闢為劃時代的判決，報導強調這是首次外國人的賠償認定，受到熱烈的迴響。





父親失蹤、在台灣發生的事情

父親青山惠先（Aoyama Esaki）出身鹿耳島縣與論島，母親美江（Yoshie）出身沖繩縣國頭村。父親於1935年經由九州、沖繩後渡海至台灣基隆市社寮島（現在的和平島）。其後，被日本徵兵短暫參與二戰，返回後於1942年與母親結婚。1943年生下我青山惠昭（Keisho）。



先父青山惠先

當時台灣在日本的殖民統治下，作為南進東南亞的據點，於此集結了各地官民人才。離日本最近的八重山諸島、宮古諸島、沖繩本島及周圍離島，加上奄美諸島等地人民都被邀至「蓬萊之島」台灣，特別是漁夫們爭相前往台灣北端的基隆社寮島。在社寮島東北岸區形成了600多人的沖繩人聚落（琉球埔），街上的日式料理與當鋪等與當地居民混合漂著獨特的氣氛。

但是，聚落的平穩日常生活漸漸受到戰爭影響。男性都被日軍徵招至南方戰場出兵，街道和村落到處都被美軍空襲，留下的女性、小孩、老人疏散至瑞芳和九份附近的山區。

1945年8月15日，日本戰敗。雖然戰火終於平息，因台灣脫離日本統治，沖繩人聚落的人們都得抱命逃回祖國。在等待返日的接駁船時，收到一封日期為1946年2月，從父親惠先寄給母親美江的明信片，寫著「我在西貢，安好」，過了一陣子，1946年的5月則收到父親已解召的明信片，寫著「我抵達鹿兒島了，你們快點回來」