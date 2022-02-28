伯父的喪命與父親的逃亡：尋求真正的解決

因使命感而返台的伯父



王育德（左）與王育霖（右）兄弟

1947年發生的二二八事件中，我的伯父王育霖年僅28歲，就被送上了黃泉路。2年之後，國民黨的魔手也伸到了我父親王育德的身邊，讓他不得不逃亡至日本。二二八事件不僅對我的家族，也對許多台灣人的命運都影響深刻。今年將滿二二八事件75周年，但事情至今尚未得到真正的解決。

王育霖1919年（大正8年）生於台南，就讀東京帝國大學法學院時便考取高等文官考試，成為第一個在日本當上檢察官的台灣人。他在京都擔任檢察官，戰後滿懷使命感，認為自己有責任承擔台灣法律界的未來，決定於1946年1月返台。然而，當時的台灣就連司法領域都被幾乎沒有知識的中國人給霸佔了。有一段文字能幫助我們理解當時的情況。

「台南法院院長的妻子當上了台南法院檢查處書記官長，同檢察處主席檢察官的妻子則當上同個法院的書記官，台中法院大部分職員，包括院長在內，都被同個家族壟斷。院長妻子的三位叔父、妻子叔父的妻子以及她的弟弟、妻子叔父的外孫等等，一個家族裡二十多個人都在同個法院任職。整間法院職員也就五十名，等於有一半都被他們壟斷。」（引用自李筱峰《解讀二二八》）

王育霖花上半年時間，好不容易在新竹市獲得檢察官的職位，發揮其正義感，希望能一掃社會上貪汙腐敗的歪風。當時的新竹市長貪汙，私吞了美援物資奶粉要轉賣，王育霖準備逮捕他，卻慘遭打壓，不得不辭去檢察官的職位。據說也是因為這個事件，他才會在隔年發生的二二八事件中慘遭殺害。

受過日本教育的知識分子都被盯上



王育霖（25歲・檢事・京都地方裁判所檢事局勤務時代）

二二八事件主要分為以下3個階段。

2/28～3/3：台灣人對統治當局的示威抗議與暴動擴散至整座島嶼。 3/2～3/7：台灣人自行組織「處理委員會」，主動停止暴動並提出合理要求。 3/8以後：從大陸派來的軍隊屠殺了3萬名台灣人。

其中，第2階段的「處理委員會」值得關注，事件爆發僅僅2天之後，台灣人便能冷靜地試圖穩定事態，顯示台灣人具備高度能力與法治精神。另一方面，行政長官陳儀（其立場有點像今天香港的行政長官林鄭月娥）則利用了台灣人的善良，一方面假意對話，實則是在等待大陸援軍到來。

3月8日，中國陸軍從基隆與高雄上陸，以機關槍毫不留情地對台灣人進行掃射，有力人士被從家裡拖了出來，在家人面前慘遭殺害。有人鼻子被割、眼睛被挖後遭到殺害，也有人手掌腳掌被穿了鐵絲，好幾個人連成一串，一起推落港口，各種慘絕人寰的種族清洗都發生了。特別是處理委員會名冊上有名字的人，以及受過日本教育的知識份子和青年都被軍隊盯上。

王育霖在3月14日從家中被強行擄走，之後就下落不明。25歲的妻子拚命查訪丈夫行蹤，發誓活要見人死要見屍，揹著才出生3個月的嬰兒，每天都在被槍殺的屍體遺棄處，以及漂滿腐爛屍體的河邊四處尋找，卻還是什麼都沒找著。