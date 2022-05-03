山田昌弘×藍佩嘉（1）家庭：單身寄生族與「多元成家」社會 文化 生活 家庭 工作勞動
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「單身寄身族」誕生25年
主持人（野島剛） 首先介紹今天的對談人――山田昌弘教授與藍佩嘉教授。作為代表日本的社會學者，山田教授長年以來為日本社會發出了多次的「警訊」，他指出的「單身寄生族」、「希望差距社會」和「婚活」（註：尋找結婚對象的活動）等現象，均引起廣大迴響。藍教授在臺灣是相當活躍的社會學者，2008年出版的《跨國灰姑娘》一書，聚焦在臺灣的外籍移工，獲得高度評價，也出版教育相關的著作，是臺灣新銳的社會學者。
1997年，山田教授將成年後仍依靠父母生活的年輕人以「單身寄生族」稱之，不只是日本，在臺灣也引起共鳴，迄今已過了25年，包含在那之後的變化，想請山田教授來跟我們分享最新狀況。
山田 透過1990年左右的調査，發現日本單身未婚的年輕人幾乎與父母同住，因而創造出「單身寄生族」的概念。當時，他們還是公司的正式員工、依正規僱用型態任用。在那之後的25年間，出現兩個變化：其一是與父母同住的未婚者即使想結婚也結不了婚，於是有一大批40、50歲的單身者仍然與70、80歲的父母同住，在2015年的階段，35歲到44歲與父母同住的未婚者高達約300萬人。其二是90年代與父母同住的人大多是明明有能力自立卻選擇不自立的年輕人，現在的情況則是沒什麼收入，不得已與父母同住的年輕人越來越多。
藍 臺灣跟日本在傳統的家庭型態上，還是有一些差異。臺灣的單身子女跟父母同住的狀況滿常見的，如果不是因為求學，或者是工作要離開家鄉的話，普遍上都認同單身子女持續跟父母同住。即使結了婚、生了小孩，也認為三代同堂是理想的居住模式。過去這20～30年，單身者跟父母同住的時間不斷延長。
最大因素是因為晩婚的現象非常普遍，隨著臺灣高等教育的擴張，大部分人現在都念到大學，適婚年齡也自然往後延。還有，因性別也有所差異，30～40歲中，大學畢業的男女不婚比例都很高。40歲以後，高學歷男性進入婚姻的比例多，女性則有比較多維持不婚的狀態。大學畢業的女性裡面，到了40歲以後，4人中就有1個人不婚。
另外一群不婚的是高中以下的低學歷男性。他們很難找到適合的對象進入婚姻，其中有很高比例的人，到了40歲以後還是單身，就會到中國、越南、東南亞尋找伴侶。
在臺灣，有越來越多的已婚子女繼續跟父母同住，通常是和男方的父母同住者居多，但現在和女方父母同住的情形也在增加。與父母同住，在過去認為是傳統上的理想家庭模式，但是現在卻是不得不同住，因為礙於經濟因素而無法自立。理由是薪資太低，房地產太昂貴，年輕人買不起自己的房子。另外一個因素是托育的需求，跟長輩同住的話，即使出外工作，祖父母輩可以提供托育的協助。
主持人 在日本，單身寄生族給人的印象是覺得羞恥的，但是就臺灣的社會認知來說，可能未必是那麼想的？
藍 在臺灣，傳統上認為單身的人本來就應該跟父母同住。但是在日本，好像是期待孩子能夠自立搬出去住，這一點與臺灣的狀況不一樣。
山田 覺得與父母同住是羞恥的，這是歐美的想法，其實在日本，傳統上與父母同住是很普通的，尤其是不會讓女性單獨搬出去住。自從我開始使用單身寄生族一詞之後，有越來越多人認為一直與父母同住似乎很不恰當，出現這樣的意識轉變。
回溯50年前的高度成長期，日本在這個時代與父母同住的人口最少，即使如此，未婚男性也占了5成左右，女性則有6成與父母同住。現在，未婚者裡面有7～8成和父母同住。在日本，與父母同住的人正在增加。和世界各地相比，像是美國、英國、瑞典、荷蘭，鮮少與父母同住的國家，出生率高，可是像日本、韓國、臺灣、香港、新加坡、義大利、西班牙，多與父母同住，在經濟上富裕的國家，少子化問題日益嚴重，這是我的個人論點。
藍 在臺灣，近年發生的重大轉變，並不在於是不是同住，在於經濟資源的依賴方式改變。過去，子女一旦開始工作，父母會期待被子女奉養，接受子女的經濟支援。可是，現在的狀況完全相反，雖然子女開始工作了，但薪水有限，買不起房子，甚至結婚之後，在經濟上還要依賴父母。
日本和臺灣都認為「寵物也是家人」
山田 在日本，有很多人認為沒住在一起就稱不上是家人。目前，我針對50幾歲的單身者進行問卷調查和訪談，發現有半數以上的人回答「未來說不定會孤獨死」。（孤獨死指的是獨居者一個人在家中過世，卻不為人所知）問到一旦有突發狀況，是否有人會給予金錢幫助或者提供照顧的人這項問題，與父母同住的人大都回答「父母」，獨居者多數回答「沒有」。日本的核心家庭越來越進化，很多人已無法去依賴伯叔・姑姨等長輩或是兄弟姊妹，這一點臺灣的情況如何？
藍 在臺灣，堂系血親的聯繫或者相互扶持，可能比日本多一些。以人口構造來看，40、50歲世代的人口其實非常多，他們將來退休的時候，獨居老人將會變多，但我覺得老人獨居這件事情，沒有必要用負面或是悲觀的角度來理解它。因為對很多人來說，也許家庭關係帶來的不見得是支持，也可能是壓力。
最近，不限於家人或親戚，而是跟朋友組成支持網絡，甚至是住在一起。即使不進入婚姻，只要有親密關係即可，臺灣現在有一個詞叫做「多元成家」，強調的是可以有各種各樣的家庭關係。2019年以後同志婚姻合法化，家庭型態也變得越來越多元。
除了同志婚姻，寵物家人也有成長的趨勢，比如現在很流行的關鍵字「貓奴」（cat slave）。臺灣少子化加劇的同時，飼養貓狗的比例明顯增加，而且養貓狗的人已經高過養小孩的人，當然他們也把毛茸茸的寵物視為小孩，所以有「毛小孩」的說法。這也凸顯了，現代的臺灣社會是以更加多元的形式來建構不同類型的家庭。
主持人 蔡英文總統也是單身，養了一隻愛貓並取名為「蔡想想」，如同家人般疼愛。
山田 我在18年前的2004年，寫了《寵物家人》（暫譯）一書，大約從20年前開始，有越來越多人飼養寵物，用來取代男女朋友，或者是代替父母親或孩子的存在，這個現象在新冠肺炎疫情的影響下急速成長，這是日本的趨勢。實際上，現在我也開始著手進行寵物家族化的調查，飼主最大的煩惱是認為年齡到了70歲左右之後，就無法養寵物了。直到50～60多歲還不成問題，可是一旦超過70歲，就會擔心如果寵物活得比自己久，那該怎麼辦？於是，就出現了像是飼主死後，可以代為照顧的寵物的老人中心，而且在日本成為一種商機。
疫情之下孩子間的教育差距更加明顯
主持人 差距社會下的教育平等問題也受到關注，最近在日本出現「扭蛋父母（親ガチャ）」的流行用語，指的是出生時的家庭環境就決定了孩子的未來，就像扭蛋一樣。社會上一旦出現差距，孩子是最直接受到影響的，難道真的永遠無法擺脫這種不平等的框架嗎？
山田 「扭蛋父母」反映了年輕人的絕望。高度成長期的年輕人就算有差距，只要努力就能夠追上，至少是有希望的。當這樣的希望一旦幻滅，改用「粗（雄厚）」「細（微弱）」來形容父母的經濟能力，身為「細」父母親的孩子，再怎麼努力也追不上，這樣的不滿情緒就用「扭蛋父母」來表現。我覺得有越來越多的年經人已經放棄往上爬了。
甚至，在新冠肺炎疫情下，（因為在家的時間變長了）父母的教育程度深刻影響著孩子的人生，這個部份越趨顯著。在專業上稱為「非認知能力」，父母平常在家裡就用英文溝通的話，孩子自然地在家裡就學到英文，可是家裡連一本書都沒有，父母也完全不懂英文，對孩子就形成了不利條件。父母世代的差距也就延續到孩子身上。
主持人 藍教授對於教育方面也有深入研究，臺灣的情形如何呢？
藍 這是全球普遍現象。家庭出身會影響到孩子的未來，不只是金錢的傳承，還有社會學講的文化資本的傳承，也就是臺灣現在常講的「文化素養」。所謂的素養，是很模糊的，是生活裡面潛移默化學習的東西，中産階級的家庭裡，有更多的條件和充裕的時間，在生活中培養這樣的文化素養。
主持人 透過兩人的對談，可以清楚地看到臺日之間在家庭議題上的共通點和差異點，在面臨社會差距和少子化問題之中，我們社會的「家庭型態」受到考驗，現在要培養的價值觀，必須可以因應新的社會環境，同時思考今後應有的家庭樣貌。
（依據2022年3月3日的對談，由野島剛整理）
下一篇討論的題目為日本和臺灣社會對「戀愛」的各種問題。
標題圖片：PIXTA