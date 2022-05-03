山田昌弘×藍佩嘉（1）家庭：單身寄生族與「多元成家」

「單身寄身族」誕生25年

主持人（野島剛） 首先介紹今天的對談人――山田昌弘教授與藍佩嘉教授。作為代表日本的社會學者，山田教授長年以來為日本社會發出了多次的「警訊」，他指出的「單身寄生族」、「希望差距社會」和「婚活」（註：尋找結婚對象的活動）等現象，均引起廣大迴響。藍教授在臺灣是相當活躍的社會學者，2008年出版的《跨國灰姑娘》一書，聚焦在臺灣的外籍移工，獲得高度評價，也出版教育相關的著作，是臺灣新銳的社會學者。

1997年，山田教授將成年後仍依靠父母生活的年輕人以「單身寄生族」稱之，不只是日本，在臺灣也引起共鳴，迄今已過了25年，包含在那之後的變化，想請山田教授來跟我們分享最新狀況。

山田 透過1990年左右的調査，發現日本單身未婚的年輕人幾乎與父母同住，因而創造出「單身寄生族」的概念。當時，他們還是公司的正式員工、依正規僱用型態任用。在那之後的25年間，出現兩個變化：其一是與父母同住的未婚者即使想結婚也結不了婚，於是有一大批40、50歲的單身者仍然與70、80歲的父母同住，在2015年的階段，35歲到44歲與父母同住的未婚者高達約300萬人。其二是90年代與父母同住的人大多是明明有能力自立卻選擇不自立的年輕人，現在的情況則是沒什麼收入，不得已與父母同住的年輕人越來越多。

藍 臺灣跟日本在傳統的家庭型態上，還是有一些差異。臺灣的單身子女跟父母同住的狀況滿常見的，如果不是因為求學，或者是工作要離開家鄉的話，普遍上都認同單身子女持續跟父母同住。即使結了婚、生了小孩，也認為三代同堂是理想的居住模式。過去這20～30年，單身者跟父母同住的時間不斷延長。

最大因素是因為晩婚的現象非常普遍，隨著臺灣高等教育的擴張，大部分人現在都念到大學，適婚年齡也自然往後延。還有，因性別也有所差異，30～40歲中，大學畢業的男女不婚比例都很高。40歲以後，高學歷男性進入婚姻的比例多，女性則有比較多維持不婚的狀態。大學畢業的女性裡面，到了40歲以後，4人中就有1個人不婚。

另外一群不婚的是高中以下的低學歷男性。他們很難找到適合的對象進入婚姻，其中有很高比例的人，到了40歲以後還是單身，就會到中國、越南、東南亞尋找伴侶。

在臺灣，有越來越多的已婚子女繼續跟父母同住，通常是和男方的父母同住者居多，但現在和女方父母同住的情形也在增加。與父母同住，在過去認為是傳統上的理想家庭模式，但是現在卻是不得不同住，因為礙於經濟因素而無法自立。理由是薪資太低，房地產太昂貴，年輕人買不起自己的房子。另外一個因素是托育的需求，跟長輩同住的話，即使出外工作，祖父母輩可以提供托育的協助。

主持人 在日本，單身寄生族給人的印象是覺得羞恥的，但是就臺灣的社會認知來說，可能未必是那麼想的？

藍 在臺灣，傳統上認為單身的人本來就應該跟父母同住。但是在日本，好像是期待孩子能夠自立搬出去住，這一點與臺灣的狀況不一樣。

山田 覺得與父母同住是羞恥的，這是歐美的想法，其實在日本，傳統上與父母同住是很普通的，尤其是不會讓女性單獨搬出去住。自從我開始使用單身寄生族一詞之後，有越來越多人認為一直與父母同住似乎很不恰當，出現這樣的意識轉變。

回溯50年前的高度成長期，日本在這個時代與父母同住的人口最少，即使如此，未婚男性也占了5成左右，女性則有6成與父母同住。現在，未婚者裡面有7～8成和父母同住。在日本，與父母同住的人正在增加。和世界各地相比，像是美國、英國、瑞典、荷蘭，鮮少與父母同住的國家，出生率高，可是像日本、韓國、臺灣、香港、新加坡、義大利、西班牙，多與父母同住，在經濟上富裕的國家，少子化問題日益嚴重，這是我的個人論點。

藍 在臺灣，近年發生的重大轉變，並不在於是不是同住，在於經濟資源的依賴方式改變。過去，子女一旦開始工作，父母會期待被子女奉養，接受子女的經濟支援。可是，現在的狀況完全相反，雖然子女開始工作了，但薪水有限，買不起房子，甚至結婚之後，在經濟上還要依賴父母。