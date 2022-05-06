山田昌弘×藍佩嘉（2）戀愛：年輕人對於婚姻的價值觀差異

高學歷女性的未婚現象

主持人（野島剛） 臺灣的出生率是1.07，在全球排名中墊底，少子化問題比日本還要嚴重，在這裡想請教藍教授，對於年輕人不婚不生的現象，是如何看待的？

藍 關於愛情和婚姻，當代的臺灣人對於浪漫的想像和期待還是非常多，並沒有明顯的衰退。可是，臺灣的高學歷女性有一定比例的人沒有進入婚姻，並不是因為對浪漫愛情或者對婚姻沒有期待，而是找不到理想伴侶。所謂的理想伴侶，比方說可以平等分擔家務、尊重女性，在社經地位上相匹配的人，才願意跟他結婚。

這個現象也彰顯了臺灣性別文化的特點，就是在教育、職場的這些公領域，性別平等有很大的進展，比方說在接受高等教育的性別比例上，女性已經超過了男性。和日本女性相比，臺灣的中産階級女性擁有比較平等的機會。

但是，另一方面，在婚姻與家庭的私領域裡還是非常不平等，在臺灣無法指望男性平等分擔家務或照顧孩子的工作，這些要素也讓女性對於進入婚姻關係有所遲疑。

山田 女性的向上婚志向強烈，覺得男性的學歷一定要比自己高才行，或者是收入要比自己豐厚才肯結婚，這樣的傾向在日本很強烈，臺灣應該也是一樣的吧。也因此在日本，收入不穩定的社會底層男性被排除在結婚對象之外，導致了少子化。

總歸說來，很大一部分的原因是男性之間也出現顯著的差距，這就是我說的「希望差距社會」，這個差距自90年代以後就已經形成，女性依然是渴望收入穩定的男性，沒有改變，所以男性會認為收入少就沒辦法結婚，於是只好放棄。

之前，在英國發表時，那時有位英國教授對我說：「英國女性不會以男性收入為由來選擇對象，不是用金錢來衡量，而是用愛情選擇」，婚姻等於起經濟生活的重擔，不重視愛情，我認為這也是少子化日益嚴重的原因。

藍 我其實很佩服山田先生針對日本社會的分析，很有創意，常常會發明很多關鍵字，來描述重要的社會現象。比方說，「敗犬」（日文為「負け犬」）這個說法，本來是負面意涵，可是現在在臺灣很多的房仲業者用敗犬這個詞來宣傳房子，小型公寓就說「最適合敗犬來購買」，在這裡，敗犬一詞就從負面翻轉為單身具有財力的正面意涵。相對地，經濟財力不足，教育程度也不高的單身男性在臺灣被稱為「魯蛇（源於英文的loser）」表示很失敗，具有負面意涵。兩者相較，值得玩味。