山田昌弘×藍佩嘉（2）戀愛：年輕人對於婚姻的價值觀差異

山田昌弘×藍佩嘉（2）戀愛：年輕人對於婚姻的價值觀差異社會 文化 生活 家庭
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高學歷女性的未婚現象
主持人（野島剛） 臺灣的出生率是1.07，在全球排名中墊底，少子化問題比日本還要嚴重，在這裡想請教藍教授，對於年輕人不婚不生的現象，是如何看待的？
藍 關於愛情和婚姻，當代的臺灣人對於浪漫的想像和期待還是非常多，並沒有明顯的衰退。可是，臺灣的高學歷女性有一定比例的人沒有進入婚姻，並不是因為對浪漫愛情或者對婚姻沒有期待，而是找不到理想伴侶。所謂的理想伴侶，比方說可以平等分擔家務、尊重女性，在社經地位上相匹配的人，才願意跟他結婚。
這個現象也彰顯了臺灣性別文化的特點，就是在教育、職場的這些公領域，性別平等有很大的進展，比方說在接受高等教育的性別比例上，女性已經超過了男性。和日本女性相比，臺灣的中産階級女性擁有比較平等的機會。
但是，另一方面，在婚姻與家庭的私領域裡還是非常不平等，在臺灣無法指望男性平等分擔家務或照顧孩子的工作，這些要素也讓女性對於進入婚姻關係有所遲疑。
山田 女性的向上婚志向強烈，覺得男性的學歷一定要比自己高才行，或者是收入要比自己豐厚才肯結婚，這樣的傾向在日本很強烈，臺灣應該也是一樣的吧。也因此在日本，收入不穩定的社會底層男性被排除在結婚對象之外，導致了少子化。
總歸說來，很大一部分的原因是男性之間也出現顯著的差距，這就是我說的「希望差距社會」，這個差距自90年代以後就已經形成，女性依然是渴望收入穩定的男性，沒有改變，所以男性會認為收入少就沒辦法結婚，於是只好放棄。
之前，在英國發表時，那時有位英國教授對我說：「英國女性不會以男性收入為由來選擇對象，不是用金錢來衡量，而是用愛情選擇」，婚姻等於起經濟生活的重擔，不重視愛情，我認為這也是少子化日益嚴重的原因。
藍 我其實很佩服山田先生針對日本社會的分析，很有創意，常常會發明很多關鍵字，來描述重要的社會現象。比方說，「敗犬」（日文為「負け犬」）這個說法，本來是負面意涵，可是現在在臺灣很多的房仲業者用敗犬這個詞來宣傳房子，小型公寓就說「最適合敗犬來購買」，在這裡，敗犬一詞就從負面翻轉為單身具有財力的正面意涵。相對地，經濟財力不足，教育程度也不高的單身男性在臺灣被稱為「魯蛇（源於英文的loser）」表示很失敗，具有負面意涵。兩者相較，值得玩味。
不信任夫妻愛情的亞洲文化圏
主持人 山田教授主張日本的少子化對策是失敗的，原因何在？
山田 以歐美狀況為前提是失敗的原因之一，除了南歐以外的歐洲年輕人原則上是一個人住，兩個人住一起的話經濟上就會比較寬裕，一旦年輕人的就業保障或者生育援助等措施完善的話，就有越來越多人會選擇同居，並且願意生小孩。
但是，在日本並不是一個人住，少子化沒有因此改善。日本年輕人與父母同住，所以女性沒有理由與收入低的人結婚，高收入的男性人數有限，於是遲遲無法結婚。另一個原因是亞洲的共通現象，就是不太重視戀愛，也就是不太信任夫妻間的愛情，反而是相信金錢。
大概是日本或其他亞洲國家都很重視親子間的親密關係，卻不信任夫妻間的愛情。例如，關於真子公主的結婚消息，鮮少看到有報導說兩個人是多麼地相愛，比起這個，媒體關注的都是婚後生活如何，兩個人是否門當戶對之類的。也就是說，這印證了所謂的夫妻是經濟或家世的結婚，相不相愛無所謂。
不僅如此，在日本，越來越多人對男女間的戀愛感到消極，那麼要去哪裡滿足生理需求呢？單身男性就到酒店消費或買春，歐美的情況就不同了，男女彼此都會尋求伴侶。
如果在日本進行調查，出個假設問題：有沒有辦法忍受有愛但沒錢的婚姻生活？有過半數的男性回答YES，而過半數的女性回答NO。
主持人 也就是說，自90年代以後，單身寄生族的人數不減反增，結果造成孩子越生越少，也無法解決與父母同住的狀況。
藍 就像單身寄生族一詞，其實在臺灣也衍生出反映現代社會特徵的關鍵詞。從長輩的角度來看年輕人，有「媽寶（mommy’s boy）」「靠爸」「啃老」的稱呼，都是在批評依賴父母、無法自己獨立的孩子。
另一方面，臺灣出現了「崩世代」（crash generation）的說法。以年輕人的角度來看，覺得自己這個世代很倒楣，什麼東西都垮了，經濟停滯、房價高、薪資低，那不如「躺平」好了。「躺平」是從中國借來的一個詞，就是乾脆不要努力了，努力根本是白費力氣，躺在那裡就好。
即使沒錢，生活也很充實
主持人 「崩世代」是指幾歲的人？
藍 大概是30多歲左右吧，臺灣說所謂「七年級」，就是民國70-79年間（1981-1990年）出生的人。
山田 我寫過一本書《失控的逐底社會》，內容是現在的年輕人正在往下墜，瀕臨社會最底層的邊緣。
最大的問題出在日本年輕人對於生活現況的滿足度和幸福度是高的。我今年64歲，在30、40年前的經濟泡沫時代，如果身上沒名牌或者沒有自己的車，就覺得不幸福，反過來說，就是有想要努力往上爬。不過，現在的年輕人對戀愛、奢侈品、車子不感興趣，但是覺得很幸福。在線上遊戲的世界獲得大量積分，發現便宜美味的東西，穿戴有點時尚感的衣服或飾品就覺得幸福。也就是說，即使沒什麼錢，但是日本年輕人現在已經開始找到能夠帶來幸福滿足的來源。
雖然無法跨越現實存在的差距，但是在虛擬世界裡卻得以消弭，這是日本的現況。我目前針對50幾歲的單身者進行調查，有位50幾歲的職業婦女說，追偶像、想著年紀「可當兒子」的年輕偶像就覺得幸福了；男性的話，就每個禮拜光顧酒吧，和媽媽桑聊天就感到很療癒。即使沒有家人，也可以在其他地方找到幸福，20幾歲的年輕人，只要有人在IG按讚就感到幸福。因為現實的社會差距無法填補，轉而在虛擬世界消弭差距，感覺這樣的動向在日本越來越明顯。
主持人 在日本，人的心理需求從現實轉往虛擬世界尋求滿足，透過這樣的方式來適應現實社會的方向，臺灣的情況又是如何呢？
藍 比較臺灣和日本的狀況，發現有很多現象其實非常類似，而且日本可能比臺灣更早了十幾年。但是，其實臺灣和日本還是存在一些差異，剛剛山田教授講的那一些現象，也正在臺灣發生，未來可能往悲觀的方向走去，就是大家變得越來越疏離，親密關係也變得越來越廉價，人際關係變得越來越希薄。
但是，我希望它是朝著比較正面的方向去發展，即使沒有固定的伴侶，也能獲得社會的認同，期盼未來的社會能夠包容更多元、更彈性的親密關係和人際互動。
（依據2022年3月3日的對談，由野島剛整理）
下一篇探討的是日本和臺灣社會的勞動問題。
標題圖片：PIXTA