山田昌弘×藍佩嘉（3）勞動：終身僱用制的日本與流動性高的臺灣

山田昌弘×藍佩嘉（3）勞動：終身僱用制的日本與流動性高的臺灣社會 文化 生活 工作勞動 家庭
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因失業而自殺的日本特殊性
主持人（野島剛） 接下來想要探討勞動問題，就以自殺問題來切入。臺灣人也關注日本的高自殺率問題，山田教授在有關社會差距的著作裡也曾提到，在社會差距加大的情況下，尤其是男性的自殺人數有增加趨勢，請問這樣的理解正確嗎？
山田 關鍵在於什麼的差距，我說的「希望差距」不是指收入高低，而是對於未來是否懷抱希望而產生的差距。日本的勞動環境一般是由所謂的「應屆畢業生統一錄用」的制度和「終身僱用制」支撐著。但是，1998年的自殺人數突然增加了近1萬人，原因是很多中高年男性被公司裁員而面臨失業問題。日本的社會在就業市場上很難重新來過，這一點與臺灣不同。在日本，一旦沒了工作，就很難再重返同樣條件的職場，尤其是中高年男性。
另一方面，現在年輕女性的自殺人數也增加，在非正規僱用的制度下，自己賺取的收入也少，受新冠肺炎疫情的影響，也沒什麼機會可以認識男性，沒辦法找個好對象結婚，因而對未來感到失望。
比起日本，歐洲的失業率一直都很高，但是即使失業了，還有下一個工作機會，能這麼想的話，就不會自殺了。相反地，日本的失業率低，但是一旦失業，很多人就覺得人生完蛋了，無法重新站起來。日本的勞動人口流動性低，轉職門檻高，所以容易對未來感到絕望。
藍 臺灣在1990年代初期，開始有大量的臺灣企業外移到中國或是東南亞，在此同時，也開始大量引進來自東南亞的外籍移工，結果造成臺灣失業率的上升，而且集中在教育水準低的男性身上，於是他們就成了整個產業變遷過程中的最大受害者。臺灣從來沒有過「終身雇用制度」，社會的流動性蘊含著無限的機會。過去，臺灣是以中小企業為主體的產業結構，實現了經濟發展，即使沒有很高的學歷，也能夠「黑手變頭家」。「黑手」就是製造業的師傅，意思是他們也可以開工廠當老闆。
但是，最近的30年就變得越來越不可能，製造業的資本越來越集中，也就形成寡占市場。另外，家計在教育投資上的支出增加，高等教育得以擴張，但是大學學歷卻越來越不值錢。雖然是大學畢業，也不代表可以得到一個中產階級的工作，再怎麼努力工作也存不了錢，處在一種所謂的工作貧窮（working poor）的狀態。
房地產價格飆漲，買不起房子的臺灣年輕人
主持人 想請教藍教授，在這裡聽到很多日本人是因為失業而自殺時，臺灣人會覺得無法理解嗎？
藍 我手上沒有臺灣自殺人數的確切數字，但自殺率有微幅上升(*1)，報紙上常看到燒炭自殺的新聞。歐美國家提供了比較健全的社會安全網，但是在亞洲國家，家庭就成為社會安全網的來源。在過去，臺灣的家庭會互相扶持，幫助陷入經濟困境的子女或兄弟姐妹，但是這種支撐量能有下降的趨勢，還是扮演一定的功能，所以在臺灣比較少聽到像日本「孤獨死」的案例。
剛提到了臺灣是重視流動性的社會，對於現在的年長世代來說，流動意味著很多機會，可以創業，在經濟快速成長的過程中，可以累積財富，買房子，但是現在房子已經漲了好幾倍，根本買不起。對年輕世代來說，流動性意味著不安定，只是從一個有限薪水的工作流動到另一個有限薪水的工作，無法發展自我能力，很難置產，也很難創業。父母親一代享受到的環境自己這一代完全變了樣。所以「世代不平等」在臺灣是一個很大的議題。
臺灣經濟在過去30年來，二分化為停滯的業界和成長的業界，半導體大廠的臺積電TSMC急遽成長，但是其財富並沒有平均分配給不同的群體，原因之一是薪資的停滯，明明有很多企業是賺錢的，可是賺到的錢並沒有轉化為薪資，即使是正職社員，領到的薪水還是相對有限。第二個原因是房地產的飆漲，這些因素讓年輕世代感到非常不公平，產生強烈不滿的「剝奪感」。
(*1) ^ 依照臺灣衛生福利部的發表，2014至2019年的自殺人數有微幅上升，2020年則微幅減少
對於教育投資的想法不同
主持人 接下來想要請教山田教授，臺灣的年輕人處於薪資低但房地產價格高昂，不依賴父母就很難規劃未來的狀況，日本是否也面臨到類似的問題呢？
山田 日本的房地産還沒那麼貴，因為進入了人口減少期，所以照理說不會發生房地產飆漲的狀況吧。不過，在日本，如果是正職社員的男性，對未來也就感到安定安心，無法成為正職社員的人就對未來充滿了不安，只能隨波逐流地過日子，出現了這樣的差距。比起薪資的高低，更重要的是擁有安定職位的人與非典型僱用的人之間產生差距，而且固定化，這才是問題所在。
主持人 這麼一說，最近好像聽到不少臺灣人說日本的房地產比較便宜，所以到日本置產。
藍 我也這麼聽說過。實際上，很多人認為臺灣現在的房地產價格飆漲，與日本過去泡沫經濟時代相似，而且現在臺灣的少子化趨勢已經很明顯了，等十幾、二十年後，郊區的房地產也可能會崩盤。
主持人 有關正職社員的問題，山田教授認為在日本成為正職社員的比率大概有多少呢？
山田 大學畢業的話，大多都能夠成為正職社員，在這裡，擁有大學學歷與否就形成了顯著的差距。另外還有男女間的差距，男性容易成為正職社員，但女性就容易成為兼職人員，在職場上仍存在著結構性的性別歧視。
藍 在這個部分，臺灣與日本很不一樣。這是勞動市場的結構問題，日本的正職社員與非正職、派遣員工在福利薪資的待遇上有很大的差別，日本的大學生很早就積極地去找工作，如果找不到固定工作，大概就很淒慘。念什麼大學，跟可以找到什麼樣的工作有緊密的連結，職涯發展也截然不同。但是臺灣的狀況不一樣，大部分人的職涯都是一直換工作，藉此累積個人的工作經驗和專業技能。
臺灣的情況是中産以上階級的家庭，非常重視教育投資，比方說英語學習，為了因應全球化而送小孩去雙語學校，甚至是出國念書，都被認為是非常重要的教育投資。這個部分跟日本結構就不太一樣。
我聽說在日本，孩子的教育重擔通常落在母親身上，但相較於其他的亞洲國家，日本似乎不太重視外語學習。這個問題還是要回到日本的產業、勞動市場結構。更重視的是念哪一所大學，像是東大、京大，希望孩子能夠很早進入國內的大企業，當個正職社員。臺灣強調的不只是國内，甚至是跨國的流動，這一點就與日本不太一樣。
仍以穩定為取向的日本就業市場
主持人 如果日本也能夠像臺灣那樣，變成不一定是正職社員也能夠生存下去的社會，換工作可以提升職場競爭力的社會，流動性高的社會，就有機會扭轉「如果無法當上正職社員，人生就沒有希望」的價值觀。山田教授認為日本社會重視終身僱用制的價值觀是否有必要改變？
山田 我覺得這是必要的，也很羨慕臺灣。日本以外的很多先進國家，不管哪裡的流動性都很高，只有日本的流動性不高，這恐怕是導致這30年間日本經濟低迷的元凶。就連我的學生，都聽到很多人都被父母要求去考地方的公務員，因為不用講英文也沒關係，保障一生安泰，不用出人頭地，回到家鄉當個公務員就好，有很多父母都這樣對孩子說。這樣的想法阻礙了人才發揮能力，也是造成日本經濟低迷的原因之一。但是，要怎麼改革是相當棘手的問題。
30年前，日本在亞洲國家裡面是第1名，現在的生活水準卻是新加坡的一半，香港的3分之2，甚至是被臺灣超越了，而韓國也很快就要追上了。當我這麼跟學生說，學生的反應是「那也無妨啊」，感覺無關緊要。與其說是文化的問題，不如說因為日本擁有一定的人口，反正不用跟上全球化也可以生存下去，只要生活穩定的話，不用往上爬也沒關係，遺憾的是，這樣的想法在這幾十年已經存在許久了。
主持人 勞動的僱用型態，出社會之後的勞工的流動性如何提高？在社會差距中，每個家庭是如何規劃教育投資等等，這些都是需要思考的問題。透過兩位的對談，讓我們了解到臺日的相似點與差異點，以及今後的課題，再次感謝兩位對談人的參與。
（依據2022年3月3日的對談，由野島剛整理）
標題圖片：PIXTA