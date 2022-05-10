山田昌弘×藍佩嘉（3）勞動：終身僱用制的日本與流動性高的臺灣

日臺社會學者對談：我們的未來是否明亮？

最終回探討臺灣與日本的勞動環境。即使失去工作，再找下一個就好了，在臺灣換工作是稀鬆平常的事，勞動人口的流動性高。另一方面，日本長久以來受到終身僱用制的支撐，轉職並不普遍，勞工市場的流動性低，一旦失去工作，礙於再就業的門檻高，轉職不容易。此外，透過比較臺日對孩子的教育投資及有關僱用的價值觀，凸顯出兩國勞動環境的差異。

1957年生於東京。1986年，獲取東京大學研究所社會學研究科博士課程學分後退學。自2008年4月起任中央大學文學系教授。專業為家庭社會學、情感社會學及性別論。著作有：《單身寄生族的時代》（築摩新書，1999年）、《少子社會日本 另一種差距的走向》（岩波書店，2007年）及《家庭難民》（朝日新聞出版社，2016年）《底層的競爭》（朝日新書，2017年）、《少子化對策在日本為何失敗》（光文社新書，2020年）、《新型差距社會》（朝日新書，2021年）等。

因失業而自殺的日本特殊性 主持人（野島剛） 接下來想要探討勞動問題，就以自殺問題來切入。臺灣人也關注日本的高自殺率問題，山田教授在有關社會差距的著作裡也曾提到，在社會差距加大的情況下，尤其是男性的自殺人數有增加趨勢，請問這樣的理解正確嗎？ 山田 關鍵在於什麼的差距，我說的「希望差距」不是指收入高低，而是對於未來是否懷抱希望而產生的差距。日本的勞動環境一般是由所謂的「應屆畢業生統一錄用」的制度和「終身僱用制」支撐著。但是，1998年的自殺人數突然增加了近1萬人，原因是很多中高年男性被公司裁員而面臨失業問題。日本的社會在就業市場上很難重新來過，這一點與臺灣不同。在日本，一旦沒了工作，就很難再重返同樣條件的職場，尤其是中高年男性。 另一方面，現在年輕女性的自殺人數也增加，在非正規僱用的制度下，自己賺取的收入也少，受新冠肺炎疫情的影響，也沒什麼機會可以認識男性，沒辦法找個好對象結婚，因而對未來感到失望。 比起日本，歐洲的失業率一直都很高，但是即使失業了，還有下一個工作機會，能這麼想的話，就不會自殺了。相反地，日本的失業率低，但是一旦失業，很多人就覺得人生完蛋了，無法重新站起來。日本的勞動人口流動性低，轉職門檻高，所以容易對未來感到絕望。 藍 臺灣在1990年代初期，開始有大量的臺灣企業外移到中國或是東南亞，在此同時，也開始大量引進來自東南亞的外籍移工，結果造成臺灣失業率的上升，而且集中在教育水準低的男性身上，於是他們就成了整個產業變遷過程中的最大受害者。臺灣從來沒有過「終身雇用制度」，社會的流動性蘊含著無限的機會。過去，臺灣是以中小企業為主體的產業結構，實現了經濟發展，即使沒有很高的學歷，也能夠「黑手變頭家」。「黑手」就是製造業的師傅，意思是他們也可以開工廠當老闆。 但是，最近的30年就變得越來越不可能，製造業的資本越來越集中，也就形成寡占市場。另外，家計在教育投資上的支出增加，高等教育得以擴張，但是大學學歷卻越來越不值錢。雖然是大學畢業，也不代表可以得到一個中產階級的工作，再怎麼努力工作也存不了錢，處在一種所謂的工作貧窮（working poor）的狀態。

對於教育投資的想法不同 主持人 接下來想要請教山田教授，臺灣的年輕人處於薪資低但房地產價格高昂，不依賴父母就很難規劃未來的狀況，日本是否也面臨到類似的問題呢？ 山田 日本的房地産還沒那麼貴，因為進入了人口減少期，所以照理說不會發生房地產飆漲的狀況吧。不過，在日本，如果是正職社員的男性，對未來也就感到安定安心，無法成為正職社員的人就對未來充滿了不安，只能隨波逐流地過日子，出現了這樣的差距。比起薪資的高低，更重要的是擁有安定職位的人與非典型僱用的人之間產生差距，而且固定化，這才是問題所在。 主持人 這麼一說，最近好像聽到不少臺灣人說日本的房地產比較便宜，所以到日本置產。 藍 我也這麼聽說過。實際上，很多人認為臺灣現在的房地產價格飆漲，與日本過去泡沫經濟時代相似，而且現在臺灣的少子化趨勢已經很明顯了，等十幾、二十年後，郊區的房地產也可能會崩盤。 主持人 有關正職社員的問題，山田教授認為在日本成為正職社員的比率大概有多少呢？ 山田 大學畢業的話，大多都能夠成為正職社員，在這裡，擁有大學學歷與否就形成了顯著的差距。另外還有男女間的差距，男性容易成為正職社員，但女性就容易成為兼職人員，在職場上仍存在著結構性的性別歧視。 藍 在這個部分，臺灣與日本很不一樣。這是勞動市場的結構問題，日本的正職社員與非正職、派遣員工在福利薪資的待遇上有很大的差別，日本的大學生很早就積極地去找工作，如果找不到固定工作，大概就很淒慘。念什麼大學，跟可以找到什麼樣的工作有緊密的連結，職涯發展也截然不同。但是臺灣的狀況不一樣，大部分人的職涯都是一直換工作，藉此累積個人的工作經驗和專業技能。 臺灣的情況是中産以上階級的家庭，非常重視教育投資，比方說英語學習，為了因應全球化而送小孩去雙語學校，甚至是出國念書，都被認為是非常重要的教育投資。這個部分跟日本結構就不太一樣。 我聽說在日本，孩子的教育重擔通常落在母親身上，但相較於其他的亞洲國家，日本似乎不太重視外語學習。這個問題還是要回到日本的產業、勞動市場結構。更重視的是念哪一所大學，像是東大、京大，希望孩子能夠很早進入國內的大企業，當個正職社員。臺灣強調的不只是國内，甚至是跨國的流動，這一點就與日本不太一樣。